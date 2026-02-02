Spalletti, Süper Lig’in eski yıldızını Icardi’ye tercih etti: Juventus hangi golcüyü alacak?

Juventus'un hücum hattını güçlendirmek için ilk tercihi Randal Kolo Muani olduğu bir sır değil: Bu durumda, Tottenham ile kiralamanın erken sonlandırılması için bir anlaşma bulunması gerekiyor, ki bu ihtimale Tottenham'ın pek sıcak bakmıyor gibi görünüyor.

Fransız oyuncu Bianconero'ya PSG'den kiralık olarak dönebilir: en azından, Parma zaferinden sonra kulübün Kolo Muani ile ilgili niyetleri konusunda açık konuşan Luciano Spalletti'nin umudu bu.

"Bu Kolo Muani ile oynayabileceğimiz bir olasılık, bu gerçek, seviyemizi yükseltmemiz, mutlak kaliteyi artırmamız gerekiyor. Belirli özelliklere sahip bir oyuncuya ihtiyaç var."