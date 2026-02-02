Spalletti, Süper Lig’in eski yıldızını Icardi’ye tercih etti: Juventus hangi golcüyü alacak?

Spalletti'ye aranan göre özellikler Icardi'ye ait değil: Toskana'lı teknik direktör, Inter'deki eski forvetiyle bir yeniden birleşme senaryosunu kapattı.
"Bana Icardi ve Osimhen soruluyor, oyuncu olarak onu çalıştırdığım dönemde mükemmel bir şekilde anlatabilirim. Bu onun istediğim anlamına gelmez, onun hakkında iyi konuşuyorum çünkü benim için goller attı. Icardi'yi istemiyoruz ama belirli özelliklere sahip bir oyuncu istiyoruz: eğer bulamazsak, böyle kalırız. Icardi sizin işiniz, aranızda konuşmalısınız: Ben sadece onun çok güçlü olduğunu söyledim ve hepsi bu kadar."
Giorgio Chiellini de 'Tardini' öncesi yaptığı konuşmada, Spalletti ile aynı fikirde olduğunu belirtmişti ve Icardi için olası bir hamle konusunda aynı frekansta olduğunu dile getirmişti.
"Icardi, hocanın onu ve Osimhen'i büyük forvetler olarak çok iyi anlattığı basın toplantısı sonrası bir düşünceydi, ancak bundan daha fazlası olmadı ve bunu dışlayabileceğimi hissediyorum".