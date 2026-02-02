Goal.com
Parma Calcio 1913 v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Vittorio Rotondaro ve Uğur Aktan

Spalletti, Süper Lig’in eski yıldızını Icardi’ye tercih etti: Juventus hangi golcüyü alacak?

Juventus, transfer döneminin son gününde bir forvet arayışında: Kolo Muani ve Sorloth adaylar arasında, Icardi ise siyah-beyazlı formayı giymeyecek.

Son günlerindeki kış transfer dönemi bu akşam, saat 20:00'de, İtalyan kulüpleri için sona erecek.

Juventus, bu son saatlerde kadrosunu güçlendirebilecek kulüplerden biri: 'Vecchia Signora'nın belirttiği hedef, Luciano Spalletti tarafından hazırlanan profil ile uyumlu özelliklere sahip bir forvet.


Adaylar arasında eski oyuncu Kolo Muani ve Alexander Sorloth bulunuyor, ancak Mauro Icardi'nin Torino'ya sürpriz bir transferi ihtimal dışı görünüyor.

  • SORLOTH FİKRİ

    Juventus ile ilişkilendirilen son isim, Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli oyuncu oldu. Piyasanın bu son hareketli saatlerinde daha fazlasına dönüşebilecek bir fikir.

    'Sky Sport' tarafından bildirildiğine göre, gong öncesi Sorloth'u Torino'ya getirme girişimi göz ardı edilemez.

    Eski Real Sociedad oyuncusu, 'Colchoneros' ile çıktığı toplam 30 maçta 10 gol (ve 1 asist) kaydetti.

  • KOLO MUANI İLK TERCİH

    Juventus'un hücum hattını güçlendirmek için ilk tercihi Randal Kolo Muani olduğu bir sır değil: Bu durumda, Tottenham ile kiralamanın erken sonlandırılması için bir anlaşma bulunması gerekiyor, ki bu ihtimale Tottenham'ın pek sıcak bakmıyor gibi görünüyor.

    Fransız oyuncu Bianconero'ya PSG'den kiralık olarak dönebilir: en azından, Parma zaferinden sonra kulübün Kolo Muani ile ilgili niyetleri konusunda açık konuşan Luciano Spalletti'nin umudu bu.

    "Bu Kolo Muani ile oynayabileceğimiz bir olasılık, bu gerçek, seviyemizi yükseltmemiz, mutlak kaliteyi artırmamız gerekiyor. Belirli özelliklere sahip bir oyuncuya ihtiyaç var."

  • ICARDI'NİN JUVENTUS'A GİTMEYECEK OLMASININ NEDENİ

    Spalletti'ye aranan göre özellikler Icardi'ye ait değil: Toskana'lı teknik direktör, Inter'deki eski forvetiyle bir yeniden birleşme senaryosunu kapattı.

    "Bana Icardi ve Osimhen soruluyor, oyuncu olarak onu çalıştırdığım dönemde mükemmel bir şekilde anlatabilirim. Bu onun istediğim anlamına gelmez, onun hakkında iyi konuşuyorum çünkü benim için goller attı. Icardi'yi istemiyoruz ama belirli özelliklere sahip bir oyuncu istiyoruz: eğer bulamazsak, böyle kalırız. Icardi sizin işiniz, aranızda konuşmalısınız: Ben sadece onun çok güçlü olduğunu söyledim ve hepsi bu kadar."

    Giorgio Chiellini de 'Tardini' öncesi yaptığı konuşmada, Spalletti ile aynı fikirde olduğunu belirtmişti ve Icardi için olası bir hamle konusunda aynı frekansta olduğunu dile getirmişti.

    "Icardi, hocanın onu ve Osimhen'i büyük forvetler olarak çok iyi anlattığı basın toplantısı sonrası bir düşünceydi, ancak bundan daha fazlası olmadı ve bunu dışlayabileceğimi hissediyorum".

