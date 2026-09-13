Sommer, Inter'in eski kalecisinden bir büyük hata daha

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge-Aston Villa 2-3 maçında neler yaşandığını hatırlayalım. Brugge'deki Jan Breydel Stadı'nda, Aston Villa'ya karşı Sommer, karşılaşmanın daha ilk yarısında repertuvarının en kötüsünü sergiledi ve Serie A'nın bir başka eski tanıdık ismi, eski Parma kalecisi Zion Suzuki ile uzaktan yaşadığı düelloyu net şekilde kaybetti. 11. dakikada Club Brugge geriye düştü; McGinn, Aston Villa'yı İsviçreli kalecinin hiç de kusursuz olmadığı bir çapraz vuruşla öne geçirdi: topun ağlara gidişini izledi, daha iyisini yapabilirdi.





Karışık ruh hali başka bir pozisyonda da görüldü. Top elindeyken oyunu başlatmaya çalıştığı sırada İsviçreli kaleci beceriksizce bir takım arkadaşına çarptı ve topu ellerinden kaçırdı, ardından ceza sahası dışında yeniden kontrol etti. Kâbus gecesi devam etti. Club Brugge, 19. dakikada Vetlesen ile eşitliği sağladı ama Aston Villa 22. dakikada Buendia ile yeniden öne geçti; Sommer'in fazla bir şey yapamayacağı bir pozisyondu (yakın mesafeden dokunuş).





Villans'ın üçüncü golünde ise kesinlikle daha iyisini yapabilirdi. Hatta daha kötüsünü yapması zordu. 43. dakikada İngiliz ekibinin savunmasından gönderilen uzun topa Sommer, neredeyse orta sahaya kadar çok hatalı bir çıkış yaptı ama müdahaleyi ıskaladı ve böylece Nicolas Jackson, 3-1'i yapmak için boş alanı buldu.