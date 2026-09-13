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SOCCER JPL D6 CLUB BRUGGE VS ANTWERPAFP
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Sommer, Inter'in eski kalecisinden bir büyük hata daha

Y. Sommer
Club Brugge
Inter

Şampiyonlar Ligi’ndeki hataların ardından, şu anda Belçika liginde forma giyen İsviçreli kaleci için bir başka boş geçiş daha.

Inter'in eski kalecisi Yann Sommer için bir başka büyük hata; bu kez ligde, hafta içinde Club Brugge formasıyla Aston Villa'ya karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü başlangıcının ardından. Bugün Club Brugge, Antwerp'i 3-1 mağlup etti ancak Inter'in eski kalecisi konuk ekibin golünde ayakla çıkarken bir hata yaptı; Antwerp'in geçici beraberlik golünü 19. dakikada Porozo attı. Club Brugge'ün gollerini ise önce Vetlesen ile 1-0 ve ardından 2-1, son olarak da Virgili ile 3-1 getirdi.




  • Şampiyonlar Ligi'ndeki hatalar

    Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge-Aston Villa 2-3 maçında neler yaşandığını hatırlayalım. Brugge'deki Jan Breydel Stadı'nda, Aston Villa'ya karşı Sommer, karşılaşmanın daha ilk yarısında repertuvarının en kötüsünü sergiledi ve Serie A'nın bir başka eski tanıdık ismi, eski Parma kalecisi Zion Suzuki ile uzaktan yaşadığı düelloyu net şekilde kaybetti. 11. dakikada Club Brugge geriye düştü; McGinn, Aston Villa'yı İsviçreli kalecinin hiç de kusursuz olmadığı bir çapraz vuruşla öne geçirdi: topun ağlara gidişini izledi, daha iyisini yapabilirdi.


    Karışık ruh hali başka bir pozisyonda da görüldü. Top elindeyken oyunu başlatmaya çalıştığı sırada İsviçreli kaleci beceriksizce bir takım arkadaşına çarptı ve topu ellerinden kaçırdı, ardından ceza sahası dışında yeniden kontrol etti. Kâbus gecesi devam etti. Club Brugge, 19. dakikada Vetlesen ile eşitliği sağladı ama Aston Villa 22. dakikada Buendia ile yeniden öne geçti; Sommer'in fazla bir şey yapamayacağı bir pozisyondu (yakın mesafeden dokunuş).


    Villans'ın üçüncü golünde ise kesinlikle daha iyisini yapabilirdi. Hatta daha kötüsünü yapması zordu. 43. dakikada İngiliz ekibinin savunmasından gönderilen uzun topa Sommer, neredeyse orta sahaya kadar çok hatalı bir çıkış yaptı ama müdahaleyi ıskaladı ve böylece Nicolas Jackson, 3-1'i yapmak için boş alanı buldu.

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