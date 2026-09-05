Serie A, Inter-Napoli CANLI

Serie A'da 3. hafta

Inter-Napoli

Gol atanlar:





Son sezonlara damga vuran şampiyonluk mücadelesi çok erken, Serie A'nın üçüncü haftasında sahne alıyor: Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda saat 18.00'de Cristian Chivu yönetimindeki son İtalya şampiyonu Inter, Massimiliano Allegri'nin yardımcısı Napoli ile, son İtalya şampiyonluklarını paylaşan iki takımın maçında karşı karşıya geliyor. Ancak bu sezon başlangıç farklı oldu; Inter iki galibiyetle 6 puanla lider durumda bulunurken, Napoli ise Cenova'daki galibiyetin ardından Como'ya sahasında yenilginin etkisiyle bu maça geliyor. Inter'in kazanması halinde iki rakip arasındaki puan farkı şimdiden 6'ya çıkacak.



















