Serie A'nın 29. haftasının hakem atamaları açıklandı: İşte AIA'nın kararları.
Çeviri:
Serie A, hakem atamaları: Guida Milan, Manganiello Inter için. Massa Como-Roma
TORINO – PARMA Cuma 13/03 saat 20.45
MARESCA
CECCONI – ZINGARELLI
IV: MUCERA
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
INTER – ATALANTA Cumartesi 14/03 saat 15.00
MANGANIELLO
PASSERO – ROSSI L.
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
NAPOLI – LECCE Cumartesi 14/03 saat 18.00
ABISSO
IMPERIALE – CECCON
IV: GALIPO’
VAR: NASCA
AVAR: FABBRI
UDINESE – JUVENTUS Cumartesi 14/03 saat 20.45
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: RAPUANO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
H. VERONA – GENOA saat 12.30
MARCHETTI
SCATRAGLI – LAUDATO
IV: DIONISI
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
PISA – CAGLIARI saat 15.00
LA PENNA
BERCIGLI – TRINCHIERI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: CAMPLONE
SASSUOLO – BOLOGNA 15.00
BONACINA
DEI GIUDICI – FONTEMURATO
IV: MARINELLI
VAR: SERRA
AVAR: PEZZUTO
COMO – ROMA 18.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: SOZZA
VAR: FABBRI
AVAR: GARIGLIO
LAZIO – MILAN 20.45
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: CHIFFI
YARDIMCI YARGIÇ: MAGGIONI
CREMONESE – FIORENTINA Pazartesi 16/03 saat 20.45
DI BELLO
LO CICERO – VECCHI
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO