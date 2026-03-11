Goal.com
Serie A, hakem atamaları: Guida Milan, Manganiello Inter için. Massa Como-Roma

Serie A'nın 29. haftasında hakem atamaları.

Serie A'nın 29. haftasının hakem atamaları açıklandı: İşte AIA'nın kararları.

  • TORINO – PARMA Cuma 13/03 saat 20.45

    MARESCA

    CECCONI – ZINGARELLI

    IV: MUCERA

    VAR: GHERSINI

    AVAR: AURELIANO

    INTER – ATALANTA Cumartesi 14/03 saat 15.00

    MANGANIELLO

    PASSERO – ROSSI L.

    IV: COLLU

    VAR: GARIGLIO

    AVAR: CHIFFI

    NAPOLI – LECCE Cumartesi 14/03 saat 18.00

    ABISSO

    IMPERIALE – CECCON

    IV: GALIPO’

    VAR: NASCA

    AVAR: FABBRI

    UDINESE – JUVENTUS Cumartesi 14/03 saat 20.45

    MARIANI

    BINDONI – TEGONI

    IV: RAPUANO

    VAR: MAGGIONI

    AVAR: MARINI

    H. VERONA – GENOA saat 12.30

    MARCHETTI

    SCATRAGLI – LAUDATO

    IV: DIONISI

    VAR: MARINI

    AVAR: MERAVIGLIA

    PISA – CAGLIARI saat 15.00

    LA PENNA

    BERCIGLI – TRINCHIERI

    IV: FOURNEAU

    VAR: PATERNA

    AVAR: CAMPLONE

    SASSUOLO – BOLOGNA 15.00

    BONACINA

    DEI GIUDICI – FONTEMURATO

    IV: MARINELLI

    VAR: SERRA

    AVAR: PEZZUTO

    COMO – ROMA 18.00

    MASSA

    MELI – ALASSIO

    IV: SOZZA

    VAR: FABBRI

    AVAR: GARIGLIO

    LAZIO – MILAN 20.45

    GUIDA

    PERETTI – PERROTTI

    IV: AYROLDI

    VAR: CHIFFI

    YARDIMCI YARGIÇ: MAGGIONI

    CREMONESE – FIORENTINA Pazartesi 16/03 saat 20.45

    DI BELLO

    LO CICERO – VECCHI

    IV: SACCHI J.L.

    VAR: AURELIANO

    AVAR: PEZZUTO

