FC Internazionale Milano, başkanı Giuseppe Marotta, başkan yardımcısı Javier Zanetti, teknik direktör Cristian Chivu ve ekibi, futbolcuları ve tüm Inter camiası; Inter ve dünya futbolunun efsanesi Sandro Mazzola'nın vefatı nedeniyle derin bir üzüntüyle taziyelerini paylaşıyor ve onu anarken ailesine sarılıyor.





Onu anma arzusu, mahcubiyetle iç içe geçiyor: Tarihi yazmış, hem de gerçekten yazmış, silinmez ve emsalsiz bir şekilde yazmış birine veda etmek için en doğru kelimeleri bulmak ne kadar zor?





Sonra insan daha da zorlanıyor; çünkü bizi bırakmayacak bir melankoli boğazımıza düğümleniyor. Onu hâlâ burada, kulüp binasıyla Appiano arasında görür gibi oluyoruz; Puskas'tan, Herrera'dan, Suarez'den ve Corso'dan söz ederken, bir anekdotun ardından bir başkasını anlatırken ve sonra bunları hemen güncelle harmanlarken. Gözlerinde Inter tutkusu yanarken, Lautaro'dan ve bizim Inter'imizden, bugünün ve her zamanın Inter'inden konuşurken.





Sandro Mazzola, tarihin en büyük futbolcularından biriydi. Sadece Inter tarihinin değil. O, Inter'in tarihiydi: Daha çocuk yaşta bu kulübe girdi ve bir daha hiç ayrılmadı. Omuzlarında ağır bir yük vardı; yenilmez gibi görünen bir babanın hatırası. Kaderindeyse, onu adeta büyütecek ve tarihin yolculuğunda ona eşlik edecek iki efsanevi Inter figürü vardı.





Hayatı boyunca tek bir forma, tek bir rüya. Babasız kurulacak bir rüya; Grande Torino'nun Superga faciasında kaybettiği babası olmadan. Alessandro, herkesin bildiği adıyla Sandro, Sandrino, altı yaş, beş ay ve 23 günlükken bunu yaşadı. Ona sarılan, başını okşayan insanların yıkılmış yüzlerini görüyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Valentino'nun kim olduğunu Sandro, günden güne aktarılan destansı anlatılarda tanıdı. Bu mirası Milano'da, Porta Ticinese'deki San Lorenzo Oratoryosu'nda, Adriano Celentano'ya karşı yapılan tam saha maçlarda geliştirmeye başladı. Gelişiminde iz bırakan tek Interli de o değildi: Giuseppe Meazza ve Benito Lorenzi. Meazza onu teknik olarak yetiştirdi, oyunun bütün sırlarını öğretti. Lorenzi ise Sandro'nun Cassano d’Adda'daki evine ayakkabı ve topla geldi. Mazzola, 8 yaşında kardeşiyle birlikte fiilen Inter'in maskotlarıydı: saha, soyunma odası ve stat arasında, bütünüyle Interli bir yetişme süreci.





Aşamaları hızla geçmek, zorunluluktan büyümek. Sandrino bunu çabuk yaptı, olayların da etkisiyle. 1942 doğumlu olan o, 10 Haziran 1961'de Torino'da oynanan meşhur Juventus-Inter tekrar maçında A Takım formasıyla sahaya sürüldü. Okuldaki sözlüden Piemonte'nin başkentine yapılan yolculuğa; Moratti ile Herrera'nın Primavera'yı sahaya sürdüğü o güne. Maç 9-1 bitti, Inter'in golünü ise zayıf yapılı ve dokunuşları iyi bir genç attı: Sandro Mazzola. Henüz 18 yaşındaydı.





Bugünün ifadesiyle bir forvet arkası. Inter'de giydiği formalar gibi bir 8 ve bir 10. İç oyuncu mu, santrfor mu? Herrera, onun üzerine doğru rolü inşa etmeyi başardı ve bu da Grande Inter denilen o muhteşem orduda kontrol edilemez bir patlamaya dönüştü. Taçlanışı mı? Çok erken geldi ve dünya futbolunun devleri tarafından adeta kutsandı. 1964'te Viyana Prater Stadı, Şampiyon Kulüpler Kupası finali. Sahaya çıkışta Mazzola'yı sahaya doğru iten kişi Suarez'di: Sandro, soyunma odasının dışında hayranlıkla idollerini, Di Stefano'yu, Puskas'ı ve Real Madrid'in diğer yıldızlarını izlemek için kalakalmıştı. Sonra sahada iki gol attı. Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde bir duble, Inter'in ilk Avrupa zaferi, Mazzola'nın imzalarını taşıyan ve Puskas'ın övgüsüyle taçlanan benzeri görülmemiş bir zafer: “Baban Valentino'ya layıksın” dedi büyük Macar ona, formasını hediye ederek.





Ezbere bildiğimiz, bıkmadan usanmadan tekrar tekrar dinlediğimiz hikâyeler bunlar; her seferinde yeni bir ayrıntı keşfettiğimiz, o nazik ve anılarda hep duygulanan sesin anlattığı hikâyeler. Inter'e karşı tam bir bağlılık ve sonsuz bir minnettarlık duygusu - “benim için bir anne gibiydi” -, buna da sayısız oyun, gol ve harikayla karşılık verdi. Dört Scudetto, iki Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa, Serie A'da gol krallığı unvanı (1965'te 17 golle) ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gol krallığı (1964'te 7 gol). 1971 Ballon d'Or'da Johan Cruyff'un ardından ikinci sırada.





Angelo Moratti'nin, Helenio Herrera'nın, Sarti'nin, Burgnich'in, Facchetti'nin Grande Inter'i. Mazzola ise orada, orta saha ile hücum arasında, çizgiler çiziyor ve goller atıyordu. Avrupa geceleri, Meazza'daki öğleden sonralar. Çok ağır ve unutulmaz goller. Kıtalararası Kupa'da Independiente'ye karşı attığı imza gol, Liverpool karşısındaki geri dönüşe vurduğu damga ve bunun San Siro hoparlörlerinden yükselen “When the Saints Go Marching In” ile kutlanışı. Daha da fazlası: derbide 13. saniyede attığı gol, 1966'daki Inter-Lazio maçında Birinci Yıldız'ı getiren gol. 1977'ye kadar. Arada İtalya ile Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupaları, Rivera ile yapılan nöbet değişimi vardı.





17 sezon, 565 resmi maç, 158 gol. Inter'le bağı hiç kopmadı; önce yönetici, ardından sportif direktör olarak kariyerine devam etti. Masanın arkasında da eşsiz sezgilere sahipti. Platini ve Falcao, sonra gerçekleşmeyen transferler. Sambenedettese'den Milano'ya geri getirilen Zenga. Ve hepsinden önemlisi, Ronaldo. Fenomen; Moratti ile Mazzola'nın baskısının ardından geldi. R9, Inter merkezinde tanıtıldığında yanında Luis Suarez ve Sandro Mazzola vardı.





Son yıllarda da Inter merkezine yaptığı ziyaretler sürdü; kulübün Hall of Fame'inde yer alan Mazzola, siyah-mavi renklere olan eşsiz ve kopmaz bağını her zaman anlattı. Bunu, kısa süre önce Appiano Gentile'e yaptığı ziyarette Lautaro ve arkadaşlarına da anlattı. Kendini evinde hissettiği, Herrera dönemindeki kampları birbirinden güzel ve eğlenceli anekdotlarla hatırladığı yer orasıydı.





Inter taraftarlarının sevgisini bizzat hissettiği anlardan biri de Mayıs 2024'te, İkinci Yıldız kutlamalarının yapıldığı gündü: o gün Bedin ve Cappellini ile birlikte sahadaydı; 58 yıl önce gelen o birinci yıldız için onurlandırıldı.





Sahada parlıyordu, şimdi de parlıyor; bıyığın yıldızı. Ve onun, sık sık anlattığı gibi, tek bir son arzusu vardı: “İmkânsız gibi görünse bile mücadele eden, tıpkı o 9-1'de olduğu gibi, iyi bir insan olarak hatırlanmak.”





Bunu yapacağız, Sandro.



