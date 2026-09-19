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Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
Çeviri:

Sandro Mazzola 83 yaşında hayatını kaybetti: Inter'den anma mesajı

Inter
S. Mazzola
İtalya
FEATURES
Opinion
Serie A

Futbol dünyası yasta.

Futbol dünyası, 83 yaşında hayatını kaybeden Sandro Mazzola için yas tutuyor.


Kaderin bir cilvesi olarak, 19 Eylül Cumartesi günü, San Siro Stadı'nın açılışının 100. yıl dönümü kutlanıyor; stat, Inter'in 6-3 kazandığı bir Milano derbisine ev sahipliği yapmıştı.


Hayatı boyunca evi olan bu statta, 1957'den 1977'ye kadar 20 yıl forma giydi. Kariyerinde giydiği tek forma olan Inter formasıyla 566 maçta 162 gol attı.


Bunun tek istisnası ise İtalya Milli Takımı formasıydı; burada 70 maçta 22 gol attı. 1968'de Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve 1970 Meksika Dünya Kupası'nda finale yükseldi; finalde, uzatmalarda İtalya'nın Almanya'yı 4-3 mağlup ettiği efsanevi yarı finalin ardından Brezilya'ya 4-1 yenildiler.


Ayrıca Inter ile kazandığı 4 Serie A şampiyonluğu, 2 Şampiyon Kulüpler Kupası ve 2 Kıtalararası Kupa da unutulmamalı. Inter, adeta onu 6 yaşındayken babası Valentino Mazzola'nın, Büyük Torino'nun simge isimlerinden biri olan babasının, ölümü sonrası sahiplenmişti; Valentino Mazzola, 4 Mayıs 1949'da Superga hava faciasında 30 yaşında hayatını kaybetmişti.


Kramponlarını astıktan sonra Sandro Mazzola, Massimo Moratti dönemindeki Inter'de sportif direktör olarak görev yaptı (bu görevi daha sonra Torino'da da üstlendi) ve Brezilyalı Fenomen Ronaldo'yu Milano'ya getirdi; Ronaldo kısa süre önce 50 yaşına girdi.


Son olarak Mazzola, televizyonda yorumculuk da yaptı; Rai Sport ve TeleMontecarlo için çalıştı.


  • Inter'in açıklaması

    FC Internazionale Milano, başkanı Giuseppe Marotta, başkan yardımcısı Javier Zanetti, teknik direktör Cristian Chivu ve ekibi, futbolcuları ve tüm Inter camiası; Inter ve dünya futbolunun efsanesi Sandro Mazzola'nın vefatı nedeniyle derin bir üzüntüyle taziyelerini paylaşıyor ve onu anarken ailesine sarılıyor.


    Onu anma arzusu, mahcubiyetle iç içe geçiyor: Tarihi yazmış, hem de gerçekten yazmış, silinmez ve emsalsiz bir şekilde yazmış birine veda etmek için en doğru kelimeleri bulmak ne kadar zor?


    Sonra insan daha da zorlanıyor; çünkü bizi bırakmayacak bir melankoli boğazımıza düğümleniyor. Onu hâlâ burada, kulüp binasıyla Appiano arasında görür gibi oluyoruz; Puskas'tan, Herrera'dan, Suarez'den ve Corso'dan söz ederken, bir anekdotun ardından bir başkasını anlatırken ve sonra bunları hemen güncelle harmanlarken. Gözlerinde Inter tutkusu yanarken, Lautaro'dan ve bizim Inter'imizden, bugünün ve her zamanın Inter'inden konuşurken.


    Sandro Mazzola, tarihin en büyük futbolcularından biriydi. Sadece Inter tarihinin değil. O, Inter'in tarihiydi: Daha çocuk yaşta bu kulübe girdi ve bir daha hiç ayrılmadı. Omuzlarında ağır bir yük vardı; yenilmez gibi görünen bir babanın hatırası. Kaderindeyse, onu adeta büyütecek ve tarihin yolculuğunda ona eşlik edecek iki efsanevi Inter figürü vardı.


    Hayatı boyunca tek bir forma, tek bir rüya. Babasız kurulacak bir rüya; Grande Torino'nun Superga faciasında kaybettiği babası olmadan. Alessandro, herkesin bildiği adıyla Sandro, Sandrino, altı yaş, beş ay ve 23 günlükken bunu yaşadı. Ona sarılan, başını okşayan insanların yıkılmış yüzlerini görüyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Valentino'nun kim olduğunu Sandro, günden güne aktarılan destansı anlatılarda tanıdı. Bu mirası Milano'da, Porta Ticinese'deki San Lorenzo Oratoryosu'nda, Adriano Celentano'ya karşı yapılan tam saha maçlarda geliştirmeye başladı. Gelişiminde iz bırakan tek Interli de o değildi: Giuseppe Meazza ve Benito Lorenzi. Meazza onu teknik olarak yetiştirdi, oyunun bütün sırlarını öğretti. Lorenzi ise Sandro'nun Cassano d’Adda'daki evine ayakkabı ve topla geldi. Mazzola, 8 yaşında kardeşiyle birlikte fiilen Inter'in maskotlarıydı: saha, soyunma odası ve stat arasında, bütünüyle Interli bir yetişme süreci.


    Aşamaları hızla geçmek, zorunluluktan büyümek. Sandrino bunu çabuk yaptı, olayların da etkisiyle. 1942 doğumlu olan o, 10 Haziran 1961'de Torino'da oynanan meşhur Juventus-Inter tekrar maçında A Takım formasıyla sahaya sürüldü. Okuldaki sözlüden Piemonte'nin başkentine yapılan yolculuğa; Moratti ile Herrera'nın Primavera'yı sahaya sürdüğü o güne. Maç 9-1 bitti, Inter'in golünü ise zayıf yapılı ve dokunuşları iyi bir genç attı: Sandro Mazzola. Henüz 18 yaşındaydı.


    Bugünün ifadesiyle bir forvet arkası. Inter'de giydiği formalar gibi bir 8 ve bir 10. İç oyuncu mu, santrfor mu? Herrera, onun üzerine doğru rolü inşa etmeyi başardı ve bu da Grande Inter denilen o muhteşem orduda kontrol edilemez bir patlamaya dönüştü. Taçlanışı mı? Çok erken geldi ve dünya futbolunun devleri tarafından adeta kutsandı. 1964'te Viyana Prater Stadı, Şampiyon Kulüpler Kupası finali. Sahaya çıkışta Mazzola'yı sahaya doğru iten kişi Suarez'di: Sandro, soyunma odasının dışında hayranlıkla idollerini, Di Stefano'yu, Puskas'ı ve Real Madrid'in diğer yıldızlarını izlemek için kalakalmıştı. Sonra sahada iki gol attı. Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde bir duble, Inter'in ilk Avrupa zaferi, Mazzola'nın imzalarını taşıyan ve Puskas'ın övgüsüyle taçlanan benzeri görülmemiş bir zafer: “Baban Valentino'ya layıksın” dedi büyük Macar ona, formasını hediye ederek.


    Ezbere bildiğimiz, bıkmadan usanmadan tekrar tekrar dinlediğimiz hikâyeler bunlar; her seferinde yeni bir ayrıntı keşfettiğimiz, o nazik ve anılarda hep duygulanan sesin anlattığı hikâyeler. Inter'e karşı tam bir bağlılık ve sonsuz bir minnettarlık duygusu - “benim için bir anne gibiydi” -, buna da sayısız oyun, gol ve harikayla karşılık verdi. Dört Scudetto, iki Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa, Serie A'da gol krallığı unvanı (1965'te 17 golle) ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gol krallığı (1964'te 7 gol). 1971 Ballon d'Or'da Johan Cruyff'un ardından ikinci sırada.


    Angelo Moratti'nin, Helenio Herrera'nın, Sarti'nin, Burgnich'in, Facchetti'nin Grande Inter'i. Mazzola ise orada, orta saha ile hücum arasında, çizgiler çiziyor ve goller atıyordu. Avrupa geceleri, Meazza'daki öğleden sonralar. Çok ağır ve unutulmaz goller. Kıtalararası Kupa'da Independiente'ye karşı attığı imza gol, Liverpool karşısındaki geri dönüşe vurduğu damga ve bunun San Siro hoparlörlerinden yükselen “When the Saints Go Marching In” ile kutlanışı. Daha da fazlası: derbide 13. saniyede attığı gol, 1966'daki Inter-Lazio maçında Birinci Yıldız'ı getiren gol. 1977'ye kadar. Arada İtalya ile Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupaları, Rivera ile yapılan nöbet değişimi vardı.


    17 sezon, 565 resmi maç, 158 gol. Inter'le bağı hiç kopmadı; önce yönetici, ardından sportif direktör olarak kariyerine devam etti. Masanın arkasında da eşsiz sezgilere sahipti. Platini ve Falcao, sonra gerçekleşmeyen transferler. Sambenedettese'den Milano'ya geri getirilen Zenga. Ve hepsinden önemlisi, Ronaldo. Fenomen; Moratti ile Mazzola'nın baskısının ardından geldi. R9, Inter merkezinde tanıtıldığında yanında Luis Suarez ve Sandro Mazzola vardı.


    Son yıllarda da Inter merkezine yaptığı ziyaretler sürdü; kulübün Hall of Fame'inde yer alan Mazzola, siyah-mavi renklere olan eşsiz ve kopmaz bağını her zaman anlattı. Bunu, kısa süre önce Appiano Gentile'e yaptığı ziyarette Lautaro ve arkadaşlarına da anlattı. Kendini evinde hissettiği, Herrera dönemindeki kampları birbirinden güzel ve eğlenceli anekdotlarla hatırladığı yer orasıydı.


    Inter taraftarlarının sevgisini bizzat hissettiği anlardan biri de Mayıs 2024'te, İkinci Yıldız kutlamalarının yapıldığı gündü: o gün Bedin ve Cappellini ile birlikte sahadaydı; 58 yıl önce gelen o birinci yıldız için onurlandırıldı.


    Sahada parlıyordu, şimdi de parlıyor; bıyığın yıldızı. Ve onun, sık sık anlattığı gibi, tek bir son arzusu vardı: “İmkânsız gibi görünse bile mücadele eden, tıpkı o 9-1'de olduğu gibi, iyi bir insan olarak hatırlanmak.”


    Bunu yapacağız, Sandro.


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  • Serie A Ligi’nin taziye mesajı

    Valentino’nun efsanevi oğlu, kendisi de sıra dışı bir şampiyon olan Sandro Mazzola, 83 yaşında hayatını kaybetti. Sandro, sık sık golcülüğü ve adam geçme becerileri sayesinde forvet olarak da görev yapan çok yönlü bir futbolcuydu. Kariyerinin tamamını Inter’de geçiren Mazzola, 1960’lı yıllardaki zafer döneminin başrol oyuncularından biri oldu; Inter formasıyla üst üste 17 sezon oynadı ve İtalya formasıyla Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kupası’nda da silinmez izler bıraktı. Kazandığı kupalar arasında 4 Scudetto, 2 Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve İtalya ile Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor.


    Serie A Lega Calcio Başkanı Ezio Simonelli, “Sandro Mazzola, İtalyan futbol tarihinin en önemli ve en sahici figürlerinden birini temsil ediyor. Onu her şeyden önce büyük bir şampiyon olarak hatırlıyorum; futbolumuzun olağanüstü bir dönemine damga vurdu ve Inter ile İtalya formasıyla silinmez bir iz bıraktı. Başarıları ve teknik özellikleri, İtalyan sporunun kolektif hafızasının bir parçası. Kariyeri sonrasındaki girişimcilik faaliyetleri sırasında, futbolculuk kimliğinin dışında da onu tanıma ve takdir etme fırsatı buldum; kendini yeniden yaratmayı ve yöneticilik becerilerini göstermeyi başardı. Onun vefatıyla yalnızca İtalyan futbolunun gerçek bir efsanesini değil, aynı zamanda profesyonel hayatının farklı dönemlerini zekâ ve tutkuyla yaşamayı bilen bir insanı da kaybediyoruz. Serie A Lega Calcio ve şahsım adına, ailesine ve onu seven herkese en içten taziyelerimi iletiyorum” dedi.


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