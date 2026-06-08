Said El Mala'ya da bir gönderme var! Julian Nagelsmann, DFB masalının devam etmesini umuyor

Şanssız Lennart Karl'ın yerine gelen oyuncu, rakiplerine karşı şimdiden küçük bir avantaj elde etmişti. Assan Ouedraogo, diğer tüm milli takım oyuncularından bir gün önce Almanya'daki Dünya Kupası kampına vardığında, "Tanıştığımıza memnun oldum" diyerek kendini tanıttı; tam da milli takım teknik direktörünün onu tanıdığı kadar nazikti.
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Said El Mala'dan farklı olarak mı? Ouedraogo "tam formunda", "ritminde" ve "harika bir izlenim" bırakıyor
Julian Nagelsmann, Ouedraogo'nun "son derece hoş bir insan, çok dost canlısı ve son derece açık" olduğunu, ama her şeyden önce "inanılmaz derecede yetenekli bir oyuncu" olduğunu söyledi.
Ancak Ouedraogo, Winston-Salem'deki lüks takım oteli Graylyn Estate'in geniş arazisinde golf arabasıyla gezdirilirken, futbolseverler şunu merak ediyordu: Neden Ouedraogo? Neden Said El Mala ya da Chris Führich değil? Nagelsmann, Karl'ın Dünya Kupası'ndan acı bir şekilde elenmesinin ardından "kesinlikle" başka bir genç oyuncuyu kadroda görmek istediğini açıkladı. Ve 20 yaşındaki Leipzigli oyuncu, Köln'den El Mala'nın aksine "tam formunda ve ritminde. Bizi daha ileriye taşıyacak."
Tıpkı Kasım ayında ikinci vatanı Leipzig'de yaptığı çarpıcı ilk maçında olduğu gibi; RB oyuncusu, Slovakya maçında oyuna girdikten sadece 102 saniye sonra ilk golünü attı. Nagelsmann şimdi bir kez daha vurguladı: Ouedraogo, "diğer gençlerin aksine, Lenny gibi" hemen "bizde çok iyi bir izlenim bıraktı". Ayrıca, "takımdaki tüm oyunculardan son derece olumlu geri bildirimler aldığını" da sözlerine ekledi.
Milli takım teknik direktörü, RB ile Güney Afrika'ya yaptığı hazırlık maçı gezisinin ardından Marbella/İspanya'da tatil yapan hücum oyuncusunu yakaladı. Ouedraogo, kadroya sonradan seçildiğini öğrendiğinde "önce bu anı biraz sindirmem gerekti" dedi ve bunun "büyük bir onur" ve "çocukluk hayali" olduğunu söyledi.
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Ouedraogo: Süper yetenek mi, yoksa sürekli sakat mı?
Profesyonel bir futbolcunun oğlu olan Ouedraogo – babası Alassane, 1. FC Köln’de ve Burkina Faso milli takımında 62 kez forma giymişti – henüz dokuz yaşındayken Schalke’nin altyapısında bu hayali kuruyordu. Sekiz yıl sonra Almanya’yı U17 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna taşıyan golü attı ve 2023’te U17 Dünya Şampiyonu olan kadroda yer aldı.
RB teknik direktörü Ole Werner, Ouedraogo'nun "her şeyi" başarabileceğine inanıyor ve "daha birçok olağanüstü an" bekliyor. David Raum ise Leipzig'li takım arkadaşının "kalbinin doğru yerde" olduğunu düşünüyor ve "Ondan daha çok şey bekleyebiliriz" diyor.
Yedek oyuncu hücumda esnek bir şekilde kullanılabilir, ancak en çok merkezde oynamayı tercih eder. Uzun bir sakatlık geçmişine rağmen olağanüstü bir fizik ve dinamizme sahiptir; tekniği ve saha görüşü olağanüstüdür. Nagelsmann, onun "top kazanma yeteneği", hızlı driplingi ve gol tehdidinden övgüyle bahsetti.
RB'den takım arkadaşı Christoph Baumgartner, Ouedraogo'nun ara sıra "küçük bir tekme"den de faydalandığını açıkladı. Milli takım teknik direktörü bunu sözlü olarak yapıyor. Yedek oyuncunun "burada cesur ve kaygısız bir şekilde oynaması" gerektiğini belirten Nagelsmann, ona şöyle seslendi: "Maçlarda kendine güven, harika bir Dünya Kupası geçir!" Ve küçük avantajını kullan.