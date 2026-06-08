Said El Mala'ya da bir gönderme var! Julian Nagelsmann, DFB masalının devam etmesini umuyor

Julian Nagelsmann, Ouedraogo'nun "son derece hoş bir insan, çok dost canlısı ve son derece açık" olduğunu, ama her şeyden önce "inanılmaz derecede yetenekli bir oyuncu" olduğunu söyledi.

Ancak Ouedraogo, Winston-Salem'deki lüks takım oteli Graylyn Estate'in geniş arazisinde golf arabasıyla gezdirilirken, futbolseverler şunu merak ediyordu: Neden Ouedraogo? Neden Said El Mala ya da Chris Führich değil? Nagelsmann, Karl'ın Dünya Kupası'ndan acı bir şekilde elenmesinin ardından "kesinlikle" başka bir genç oyuncuyu kadroda görmek istediğini açıkladı. Ve 20 yaşındaki Leipzigli oyuncu, Köln'den El Mala'nın aksine "tam formunda ve ritminde. Bizi daha ileriye taşıyacak."

Tıpkı Kasım ayında ikinci vatanı Leipzig'de yaptığı çarpıcı ilk maçında olduğu gibi; RB oyuncusu, Slovakya maçında oyuna girdikten sadece 102 saniye sonra ilk golünü attı. Nagelsmann şimdi bir kez daha vurguladı: Ouedraogo, "diğer gençlerin aksine, Lenny gibi" hemen "bizde çok iyi bir izlenim bıraktı". Ayrıca, "takımdaki tüm oyunculardan son derece olumlu geri bildirimler aldığını" da sözlerine ekledi.

Milli takım teknik direktörü, RB ile Güney Afrika'ya yaptığı hazırlık maçı gezisinin ardından Marbella/İspanya'da tatil yapan hücum oyuncusunu yakaladı. Ouedraogo, kadroya sonradan seçildiğini öğrendiğinde "önce bu anı biraz sindirmem gerekti" dedi ve bunun "büyük bir onur" ve "çocukluk hayali" olduğunu söyledi.