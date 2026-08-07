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Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

Çeviri:

Sadece Barcelona'yı istiyorum: Alvarez'den Simeone'ye net mesaj

Transfers
La Liga
J. Alvarez
D. Simeone
Atletico Madrid
Barcelona
İspanya
Arjantin

İşte Álvarez ile Simeone arasındaki kritik toplantının perde arkası

Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'in geleceğine dair mesele, yaz transfer döneminin bu evresinde karar aşamasına giriyor.

Barcelona ise Arjantinli oyuncuyla sürekli koordinasyon halinde olarak Alvarez'i kadrosuna katmanın mümkün olduğuna hâlâ inanıyor.

Sport gazetesi, Barcelona'nın uzun süre önce belirlenen stratejinin sezon hazırlık dönemi ilerledikçe ve sonunda transfer piyasasının kendi mantığı kendini dayattıkça meyvesini vereceğine güvendiğini aktardı.

Ancak Barça'nın, kendisini zarara uğramış hisseden Atletico Madrid'i telafi etmek için büyük bir mali çaba göstermesi gerekecek.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Miami'de kritik karşılaşma

    Son saatlerde, Alvarez ile teknik direktörü Diego Simeone arasındaki olası bir yüz yüze görüşmeye ilişkin tahminler sürdü. Bu görüşme, en azından kamuoyu önünde tamamen durmuş görünen müzakerelerdeki tıkanıklığı açmaya yardımcı olabilecek son adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

    Sport gazetesi, forvet oyuncu ile Atletico Madrid teknik direktörü arasında beklenen görüşmenin gerçekten yapıldığını doğruladı. Buluşma, Dünya Kupası müsabakaları sırasında gerçekleşti.

    Geçtiğimiz 2 Temmuz'da iki taraf, Simeone'nin oğluyla vakit geçirmek amacıyla Arjantin Milli Takımı kampına yaptığı ziyaretten yararlanarak Miami'de bir araya geldi.

    Bu bağlamda teknik direktör ve oyuncu, Julian'ın mevcut transfer piyasasında yaşadığı zorlu durumu görüşmek için mükemmel fırsatı buldu.

    Gazetenin başvurduğu kaynaklara göre oyuncu, 2026-2027 sezonunda Barcelona ile oynama isteğini aktarırken son derece kararlıydı; ne Paris Saint-Germain, ne Premier Lig, ne de başka bir takım söz konusuydu. Aklında yalnızca Katalan formasını giymek vardı.

    Bu görüşme sırasında Simeone de kulübün teknik direktörü olduğunu, Atletico Madrid yönetim kurulunun aldığı kararlara en üst düzeyde saygıyla bağlı kalması gerektiğini açıkça belirtmek istedi; ancak doğal olarak, takıma hiçbir fayda sağlamayacak bir iç atmosfer içinde bir sezon geçirmek istemiyordu.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Kore dönüşü son talep

    Atletico Madrid kafilesi, Güney Kore'deki macerasının ardından önümüzdeki hafta dönecek ve o andan itibaren geçtiğimiz aylar boyunca süren uzun hikayenin sonuçlandırılması zorunlu olacak.

    Prensipte, bir tarafta Julian Alvarez ve çevresi, diğer tarafta ise Mateo Alemany ve Gil Marin arasında bir toplantı yapılması planlanıyor. 

    Madrid kulübünün üst düzey yetkilileriyle diyalog kanallarını açmaya yönelik bu yeni girişimde Arjantinli milli oyuncu, kulüpten ayrılıp Barcelona'ya gitme isteğini yineleyecek.

    Transferin içerdiği zorlukların ve bu geçiş etrafında oluşan gergin atmosferin de farkında olan oyuncu, iki kulüp arasında bir diyalog kanalı açılmasının aciliyetinin de altını çizecek.

    Julian, tüm taraflara fayda sağlayabilecek bir transferin müzakere edilebilmesi için son bir çaba gösterilmesini ve bir miktar cömertlik sergilenmesini istiyor.

    Oyuncu, bu yeni çerçevede Barcelona'nın, ayrılığının yol açacağı sportif maliyeti telafi etmek amacıyla mali teklifinde sorumluluğun gereğini yerine getireceğinin farkında.

    Bunun gerçekleşmemesi durumunda ise, en azından bu son müzakere turu gerçekleştirildiğinde, oyuncu isteklerinden vazgeçmek ve Atletico Madrid'in kararına boyun eğmek zorunda olduğunu kabullenecek.

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