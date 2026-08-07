Son saatlerde, Alvarez ile teknik direktörü Diego Simeone arasındaki olası bir yüz yüze görüşmeye ilişkin tahminler sürdü. Bu görüşme, en azından kamuoyu önünde tamamen durmuş görünen müzakerelerdeki tıkanıklığı açmaya yardımcı olabilecek son adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Sport gazetesi, forvet oyuncu ile Atletico Madrid teknik direktörü arasında beklenen görüşmenin gerçekten yapıldığını doğruladı. Buluşma, Dünya Kupası müsabakaları sırasında gerçekleşti.

Geçtiğimiz 2 Temmuz'da iki taraf, Simeone'nin oğluyla vakit geçirmek amacıyla Arjantin Milli Takımı kampına yaptığı ziyaretten yararlanarak Miami'de bir araya geldi.

Bu bağlamda teknik direktör ve oyuncu, Julian'ın mevcut transfer piyasasında yaşadığı zorlu durumu görüşmek için mükemmel fırsatı buldu.

Gazetenin başvurduğu kaynaklara göre oyuncu, 2026-2027 sezonunda Barcelona ile oynama isteğini aktarırken son derece kararlıydı; ne Paris Saint-Germain, ne Premier Lig, ne de başka bir takım söz konusuydu. Aklında yalnızca Katalan formasını giymek vardı.

Bu görüşme sırasında Simeone de kulübün teknik direktörü olduğunu, Atletico Madrid yönetim kurulunun aldığı kararlara en üst düzeyde saygıyla bağlı kalması gerektiğini açıkça belirtmek istedi; ancak doğal olarak, takıma hiçbir fayda sağlamayacak bir iç atmosfer içinde bir sezon geçirmek istemiyordu.