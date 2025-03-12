Ronaldo ve Nadal’ın ortaklaşa açtığı dükkan üç yıl sonunda kepenk indirdi!

GettyUğur AktanRonaldo ve Nadal’ın ortaklaşa açtığı dükkan üç yıl sonunda kepenk indirdi!C. RonaldoAl Nassr FCReal MadridPremier LigCristiano Ronaldo ve tenis efsanesi Rafael Nadal'ın Madrid'deki 'Toto' restoranı sadece üç yıl sonra beklenmedik bir şekilde 'kalıcı olarak kapandı'.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMadrid'de bir restoran iki efsanenin ortaklığıyla kurulduUyarı yapılmadan aniden kapandıRonaldo'nun geniş iş imparatorluğunun bir parçasıydıWhatsApp'ta GOAL'u Takip Edin! 🟢📱