Ronaldo ve Nadal’ın ortaklaşa açtığı dükkan üç yıl sonunda kepenk indirdi!

Cristiano Ronaldo ve tenis efsanesi Rafael Nadal'ın Madrid'deki 'Toto' restoranı sadece üç yıl sonra beklenmedik bir şekilde 'kalıcı olarak kapandı'.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Madrid'de bir restoran iki efsanenin ortaklığıyla kuruldu

Uyarı yapılmadan aniden kapandı

Ronaldo'nun geniş iş imparatorluğunun bir parçasıydı WhatsApp'ta GOAL'u Takip Edin! 🟢📱