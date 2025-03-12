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Uğur Aktan

Ronaldo ve Nadal’ın ortaklaşa açtığı dükkan üç yıl sonunda kepenk indirdi!

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Cristiano Ronaldo ve tenis efsanesi Rafael Nadal'ın Madrid'deki 'Toto' restoranı sadece üç yıl sonra beklenmedik bir şekilde 'kalıcı olarak kapandı'.

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  • Madrid'de bir restoran iki efsanenin ortaklığıyla kuruldu
  • Uyarı yapılmadan aniden kapandı
  • Ronaldo'nun geniş iş imparatorluğunun bir parçasıydı
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