Ronaldo 50 yaşına giriyor: Inter onu kutluyor

Inter, Ronaldo'yu kutladı; efsane isim 50. yaş gününü kutluyor. Luís Nazário de Lima Ronaldo, 1997 ile 2002 yılları arasında Inter forması giydi; bu süreçte 99 maça çıkıp 59 gol attı ve 1997-98 sezonunda Paris'te Lazio'ya karşı finalde gelen 3-0'lık galibiyetle bir UEFA Kupası kazandı.





Massimo Moratti'nin Inter'i, Ronaldo'yu 1997'de Barcelona'dan transfer etti ve 48 milyar liretlik serbest kalma bedelini ödedi; ardından oyuncu 2002 yazında Real Madrid'e satıldı ve bu transfer 45 milyon euroya gerçekleşti.







