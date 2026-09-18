Ronaldo 50 yaşına girdi: Inter onu kutladı

Inter, Ronaldo'yu50. yaş gününde kutladı. Luís Nazário de Lima Ronaldo, 1997 ile 2002 yılları arasında Inter forması giydi; bu süreçte 99 maça çıkıp 59 gol attı ve 1997-98 sezonunda, Paris'te Lazio'ya karşı oynanan finalde gelen 3-0'lık galibiyetle UEFA Kupası kazandı.





Massimo Moratti'nin Inter'i, Ronaldo'yu 1997'de Barcelona'dan transfer etti; 48 milyar liretlik serbest kalma bedelini ödeyen kulüp, ardından oyuncuyu 2002 yazında Real Madrid'e sattı ve bu transferden 45 milyon euro gelir elde etti.







