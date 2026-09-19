Serie A 2026/2027'nin bu ilk bölümünün en çok beklenen mücadelesi, Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 18.00'de resmen başlayacak. Sahada şu ana kadar ligde üstünlük kuran iki takım karşı karşıya gelecek ve Roma-Inter, basit bir zirve yarışından çok daha fazlasını ifade ediyor.

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma ile Malen-Dybala ikilisi, ligin en iyi savunmasına sahip; sadece 1 gol yediler ve 12 gol attılar. Ama her şeyden önemlisi, sahada giderek daha fazla Gasperini'nin takımına dönüşüyorlar. Son şampiyon Inter ise Cristian Chivu yönetiminde Real Madrid yenilgisini telafi etti ve 13 golle turnuvanın en skorer takımı konumunda, ancak savunmada hâlâ giderilmesi gereken bazı basit hatalar var.

Kazanan takım uzun araya coşku, rahatlık ve huzurla girecek, kaybeden ise yetişmek için çalışmak ve eleştirilerle soru işaretleriyle yaşamayı öğrenmek zorunda kalacak.





ROMA-INTER

GOLLER: -







