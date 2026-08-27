Roberto De Zerbi, rüya gibi Tottenham ilk maçının ardından Savio için çift haneli gol hedefi koydu

De Zerbi, yeni transferin ilk andan itibaren yaptığı etkiyi memnuniyetle karşıladı, ancak takımın hücumunu keskinleştirmek için daha yüksek gol sayıları üretmesi gerektiğini vurgulamakta da gecikmedi. Kanat oyuncusundan beklentileri hakkında konuşan De Zerbi, şöyle dedi: "Evet, onun için mükemmel bir gündü. Bence onun atacağı en büyük adım ve göstereceği en büyük gelişim, gol sayısını artırması olacak. Sahip olduğu özelliklerle o, en iyi kanat oyuncularından biri. Ama en iyi kanat oyuncuları çok gol atar.

"Dün, iki gün önce onunla konuştum. Hedefi 10 ila 12 gol olarak belirledik çünkü kanat oyuncularından bu gollere ihtiyacımız var. Geçen sezon, bence çok fazla sıkıntı çektik. Ayrıca, gol sayısı yeterli olmadığı için bundan daha fazlası için değil, yalnızca o pozisyon için mücadele edebildik."