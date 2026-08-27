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Roberto De Zerbi, rüya gibi Tottenham ilk maçının ardından Savio için çift haneli gol hedefi koydu
Baskın Tottenham, Charlton'ı ezdi
Tottenham Hotspur, Mikey Moore, Dominic Solanke ve Kevin Danso'nun golleriyle zaten oyunun tam kontrolünü eline almıştı; Savio ise 71. dakikada kulübeden gelerek ilk kez forma giydi. Brezilyalı kanat oyuncusunun iz bırakması sadece 11 dakika sürdü; içeri kat edip sert bir yerden vuruşla topu ağların dibine gönderdi. Daha sonra, kaleye giden şutu sert bir şekilde sekince gol Ben Davies'e yazıldığı için ilk maçında ikinci golünü atması da engellendi.
- IPS
Patron çift haneli skor talep ediyor
De Zerbi, yeni transferin ilk andan itibaren yaptığı etkiyi memnuniyetle karşıladı, ancak takımın hücumunu keskinleştirmek için daha yüksek gol sayıları üretmesi gerektiğini vurgulamakta da gecikmedi. Kanat oyuncusundan beklentileri hakkında konuşan De Zerbi, şöyle dedi: "Evet, onun için mükemmel bir gündü. Bence onun atacağı en büyük adım ve göstereceği en büyük gelişim, gol sayısını artırması olacak. Sahip olduğu özelliklerle o, en iyi kanat oyuncularından biri. Ama en iyi kanat oyuncuları çok gol atar.
"Dün, iki gün önce onunla konuştum. Hedefi 10 ila 12 gol olarak belirledik çünkü kanat oyuncularından bu gollere ihtiyacımız var. Geçen sezon, bence çok fazla sıkıntı çektik. Ayrıca, gol sayısı yeterli olmadığı için bundan daha fazlası için değil, yalnızca o pozisyon için mücadele edebildik."
Yüksek bonservis bedelinin baskısı
Tottenham'ın hafta başında Manchester City ile onun transferi için 85 milyon sterlinlik bir anlaşmaya varmasının ardından kanat oyuncusundan beklentiler oldukça yükseldi. Premier League devindeki döneminde tüm kulvarlarda çıktığı 84 maçta yedi gol ve 13 asist kaydetti. Bu farklı galibiyet ayrıca Tottenham Hotspur'un Carabao Cup'taki güçlü iç saha formunu da sürdürdü; Kuzey Londra ekibi, son sekiz maçının yedisini kazandı.
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Liverpool'ı dev maç bekliyor
Kapsamlı galibiyet, Tottenham'a 2024-25 sezonundaki yarı final elenişinin rövanşını alma fırsatı sunan Liverpool ile ağızları sulandıran bir Carabao Cup üçüncü tur eşleşmesini beraberinde getirdi. Ancak bu kupa mücadelesinden önce De Zerbi'nin acil odağı yeniden Premier League'e dönecek; zira Tottenham bu hafta sonu Newcastle United'ı konuk edecek. Zorlu bir fikstür serisini sorunsuz geçebilmek için bu hücum ivmesini sürdürmek büyük önem taşıyacak.
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