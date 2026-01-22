SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Chris Burton ve Uğur Aktan

Robert Lewandowski yeni bir kulübe katıldı!

Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar'ın bulunduğu özel gol kulübüne katıldı. Golcü Polonyalı forvet, Slavia Prag ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona için tekrar gole ulaştı.

  • Lewandowski, Ronaldo ve Kane ile Şampiyonlar Ligi kulübüne katıldı

    Lewandowski, bu başarıya ulaşma konusunda sadece en iyilerin başarabildiği bir seviyede yer alıyor. Tecrübeli golcü, 2022'de Alman devi Bayern Münih için 69 Avrupa golü kaydettikten sonra Katalonya'ya taşındı.

    Şimdi Barca için 20'yi geçti ve geçen sezon Avrupa maçlarında çift hanelere ulaştı. Son Slavia Prag karşısında 4-2'lik zorlu bir galibiyetle gelen gol, kendi kalesine atılan bir golün ardından kazanılan zorlu maçı mühürledi.

    Sadece üç başka oyuncu, iki farklı kulüp için 20'den fazla Şampiyonlar Ligi golü kaydetti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Cristiano Ronaldo, Manchester United ve Real Madrid için golcü bir varlık olarak tarihe ilk geçen oyuncuydu. İngiltere kaptanı Kane, Tottenham ve Bayern Münih ile aynı başarıyı yakaladı, Neymar ise Barcelona ve Paris Saint-Germain ile bunu başardı.

    Lewandowski, üst üste 15. Şampiyonlar Ligi sezonunda gol attı

    Lewandowski şimdi o gruba katıldı ve ayrıca üst üste 15. Şampiyonlar Ligi sezonunda gol atmayı başardı. Portekizli süperstar Ronaldo bu alanda 16 kez, Barcelona efsanesi Lionel Messi ve eski Real Madrid forveti Karim Benzema ise çıtayı 18'e çıkardı.

    Lewandowski, Slavia'ya karşı gol attıktan sonra, 2025-26 sezonundaki Avrupa hesabını altıncı denemede açarak şunları söyledi: "Sonunda ilk gol geldi. Umarım şimdi daha kolay olur."

    Lewandowski'nin ilk Şampiyonlar Ligi golü, Bundesliga'nın ağır toplarından Borussia Dortmund forması giyerken, 2011 yılında kaydedildi. O zamandan beri dikkat çekici bireysel standartlar korunuyor.

    UEFA müsabakalarında 114 gole ulaştı ve Messi (132) ve Ronaldo'nun (145) ardından tüm zamanlar listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Bu iki GOAT'a daha da yaklaşmak için fırsatlar olacaktır.

  • Gelecek sorular: MLS'ye transfer gündemde

    Ancak, Barcelona'da ne kadar süre kalacağı konusunda sorular soruluyor. Lewandowski'nin sözleşmesi, 37 yaşında serbest oyunculuğa doğru ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki takımların onu istediğine dair spekülasyonlar devam ediyor ve MLS'de Inter Miami talismanı Messi'ye katılmayı düşünüyor.

    Barca teknik direktörü Hansi Flick, efsanevi No.9'un geleceği hakkında sorulduğunda: “Gelecek sezon Robert Lewandowski’nin nerede olacağını bilmiyorum. Onunla çok mutluyum, ama dürüstüm de. Onunla konuştum. Ne olacağını göreceğiz ve sezon sonunda karar vereceğiz.” dedi.

    Kendisi ise fikrini saklı tutarak, Aralık 2025'te şöyle demişti: “Karar vermek için hala zamanım var. Şu anda, nerede oynamak istediğimi bilmiyorum. Henüz düşünmeye gerek yok. Hangi yönde ilerleyeceğimi bilmiyorum, ama üzerimde hiçbir baskı yok.”

    Camp Nou'da şartlarını uzatma ihtimali hala varken şöyle dedi: “İlgilenen kulüpler hakkında teknik direktörle konuşmuyorum. Maaşımı yarıya indirmekle ilgili değil. Çok şey kulübün planlarına ve benim istediklerime bağlı.”

  • Robert Lewandowski Barcelona 2025-26 Super CupGetty

    Lewandowski sözleşmesi: Uzatma mı yoksa serbest oyuncu olarak yeni bir başlangıç mı?

    Son haberlerde, Barcelona'nın Lewandowski'yi bir 12 ay daha takımda tutma fikrine "açık" olduğu iddia edildi. Bunun nedeni, onun yerine uygun bir yedeklerinin olmamasıdır. Bu sezon Ferran Torres genellikle takımın forvet hattını yönetti, ancak yer rekabeti gerekli. 

    Katalan ekibinin eski Tottenham forveti Kane'e ilgi duyduğu öne sürüldü, Bayern'deki sözleşmesinde çıkış maddeleri bulunan Kane, Allianz Arena'ya geçerken Lewandowski'nin yerini doldurdu ve Camp Nou'ya bir geçiş yapılırsa bunu tekrar yapabilir.

