Lewandowski şimdi o gruba katıldı ve ayrıca üst üste 15. Şampiyonlar Ligi sezonunda gol atmayı başardı. Portekizli süperstar Ronaldo bu alanda 16 kez, Barcelona efsanesi Lionel Messi ve eski Real Madrid forveti Karim Benzema ise çıtayı 18'e çıkardı.

Lewandowski, Slavia'ya karşı gol attıktan sonra, 2025-26 sezonundaki Avrupa hesabını altıncı denemede açarak şunları söyledi: "Sonunda ilk gol geldi. Umarım şimdi daha kolay olur."

Lewandowski'nin ilk Şampiyonlar Ligi golü, Bundesliga'nın ağır toplarından Borussia Dortmund forması giyerken, 2011 yılında kaydedildi. O zamandan beri dikkat çekici bireysel standartlar korunuyor.

UEFA müsabakalarında 114 gole ulaştı ve Messi (132) ve Ronaldo'nun (145) ardından tüm zamanlar listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Bu iki GOAT'a daha da yaklaşmak için fırsatlar olacaktır.