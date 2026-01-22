Lewandowski, bu başarıya ulaşma konusunda sadece en iyilerin başarabildiği bir seviyede yer alıyor. Tecrübeli golcü, 2022'de Alman devi Bayern Münih için 69 Avrupa golü kaydettikten sonra Katalonya'ya taşındı.
Şimdi Barca için 20'yi geçti ve geçen sezon Avrupa maçlarında çift hanelere ulaştı. Son Slavia Prag karşısında 4-2'lik zorlu bir galibiyetle gelen gol, kendi kalesine atılan bir golün ardından kazanılan zorlu maçı mühürledi.
Sadece üç başka oyuncu, iki farklı kulüp için 20'den fazla Şampiyonlar Ligi golü kaydetti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Cristiano Ronaldo, Manchester United ve Real Madrid için golcü bir varlık olarak tarihe ilk geçen oyuncuydu. İngiltere kaptanı Kane, Tottenham ve Bayern Münih ile aynı başarıyı yakaladı, Neymar ise Barcelona ve Paris Saint-Germain ile bunu başardı.