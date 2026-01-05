Sakatlık, Aralık 2024'e kadar uzanıyor; Puig, Seattle Sounders'a karşı oynanan Batı Konferansı Finali sırasında sakatlanmıştı. Bu maçta 1-0'lık galibiyeti getiren asist yaparak Galaxy'i altıncı MLS Kupası unvanına taşıdı. O zamandan beri, 26 yaşındaki oyuncu rekabetçi bir maça geri dönemedi.
Resmen duyurdu: Barcelona'nın eski yıldızı kariyerinin en iyi döneminde futbola iki sezon ara vermek zorunda kaldı
AMELİYAT ONAYLANDI
2026'DA OLMAYACAK
Kulüp, ameliyatın ünlü ortopedik cerrah Dr. Ramon Cugat tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı ve Puig'in 2027 MLS sezonunun başlangıcında tamamen iyileşmesinin beklendiğini belirtti.
"Riqui Puig, 2024 yılının sonunda benzer bir işlemin ardından bir yıldan fazla bir süre sonra sol diz ACL rekonstrüksiyon ameliyatını başarıyla geçirdi" dedi Galaxy resmi bir açıklamada. "Tamamen iyileşmesi ve 2027 MLS sezonunun başlangıcında takıma katılmaya hazır olması bekleniyor."
BAŞARILI OPERASYON
Puig, kişisel sosyal medya kanallarından yaptığı açıklamada, Barselona'da gerçekleşen ameliyatın ardından duygusal bir mesaj paylaştı.
“Tüm bir yıl boyunca her gün tek bir hedefle çalıştıktan sonra, dün bir tıbbi kontrol sırasında, doktor bana duymak istemeyeceğiniz bir haber verdi: greft doğru değildi ve tekrar ameliyat olmam gerekti” diye yazdı Puig. “Bu, hayatımda hem kişisel hem de profesyonel olarak karşılaştığım en zor ve en zorlu anlardan biri. Ancak bugün ameliyatın iyi geçtiğini söyleyebilirim ve bu bana güç ve iç huzuru veriyor, ileriye bakmamı sağlıyor.”
RAKAMLARLA PUIG
2022 yılında FC Barcelona'dan geldikten sonra, Puig Galaxy'nin en etkili oyuncularından biri haline geldi. Kulübün 2024 MLS Kupası zaferinde merkezi bir rol oynadı ve takımla birlikte tüm müsabakalarda çıktığı 74 maçta 27 gol ve 23 asist kaydetti.
Yalnızca 2024 sezonunda, Puig 36 maçta toplam 37 gol katkısında bulundu (17 gol, 20 asist) ve dört Audi MLS Kupası Playoff maçında sekiz doğrudan katkı sağladı. 2024 MLS normal sezonunu 29 maçta 16 gol ve 14 asistle tamamladı.
Puig, Mayıs 2024'te LA Galaxy ile Aralık 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme imzaladı, bu da sakatlıktan dönüşünün kulüpteki zamanının son bölümünü belirlemede etkili olabileceği anlamına geliyor.