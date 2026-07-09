Repubblica - “Mariani mi? Inter’e uygun mu bir bakayım.” Rocchi hakkında soruşturma, yeni maçlar

Bir hakemin kabul görüp görmediğini anlaması ve yeşil ışık alması gerekiyordu. Repubblica gazetesinin yazdığına göre, Milano savcılığı, üç aydan daha kısa bir süre önce dinlenen ve hâlâ A ve B liglerinin hakem atama sorumlusu olan Gianluca Rocchi’ye ait bazı yeni telefon görüşmeleriyle ilgili olarak bu yorumu ortaya koyuyor. Tıpkı geçen Nisan ayında, yeni sona eren ligde olduğu gibi; 26 Nisan’daki Torino-Inter maçı öncesinde, bir sektör yetkilisiyle Maurizio Mariani’nin maçı yönetmesi ihtimalini görüşüyor. “Durumu bir an için gözden geçirelim, bana uygun olup olmadığını göster, sonra sana onay veririm” Rocchi’nin meslektaşına gönderdiği mesajın ana fikri budur. Mariani o maçta gerçekten sahaya çıkacaktı, “ancak Inter’in onayı aldıktan sonra, çünkü Inter tarafından hoş karşılanmıyordu.” Devam eden Dünya Kupası için seçilen tek İtalyan hakem olan Mariani, 25 Ekim 2025’te Napoli-Inter (3-1) maçını yönetmiş ve maç, hakemlikle ilgili tartışmalarla sona ermişti.



