Bir hakemin kabul görüp görmediğini anlaması ve yeşil ışık alması gerekiyordu. Repubblica gazetesinin yazdığına göre, Milano savcılığı, üç aydan daha kısa bir süre önce dinlenen ve hâlâ A ve B liglerinin hakem atama sorumlusu olan Gianluca Rocchi’ye ait bazı yeni telefon görüşmeleriyle ilgili olarak bu yorumu ortaya koyuyor. Tıpkı geçen Nisan ayında, yeni sona eren ligde olduğu gibi; 26 Nisan’daki Torino-Inter maçı öncesinde, bir sektör yetkilisiyle Maurizio Mariani’nin maçı yönetmesi ihtimalini görüşüyor. “Durumu bir an için gözden geçirelim, bana uygun olup olmadığını göster, sonra sana onay veririm” Rocchi’nin meslektaşına gönderdiği mesajın ana fikri budur. Mariani o maçta gerçekten sahaya çıkacaktı, “ancak Inter’in onayı aldıktan sonra, çünkü Inter tarafından hoş karşılanmıyordu.” Devam eden Dünya Kupası için seçilen tek İtalyan hakem olan Mariani, 25 Ekim 2025’te Napoli-Inter (3-1) maçını yönetmiş ve maç, hakemlikle ilgili tartışmalarla sona ermişti.
Çeviri:
Repubblica - “Mariani mi? Inter’e uygun mu bir bakayım.” Rocchi hakkında soruşturma, yeni maçlar
YENİ DİNLEME KAYITLARI
Repubblicagazetesinin haberine göre, Savcı Maurizio Ascione ve yardımcısı Paolo Ielo tarafından yürütülen ve Rocchi’nin spor dolandırıcılığı suçlamasıyla soruşturulduğu, futbol dünyasında hakem atamalarının manipüle edildiği iddialarına ilişkin Milano soruşturmasının dosyasında yeni dinleme kayıtları yer alıyor. Bu kayıtlar, seçimler üzerinde baskı ve müdahale yapıldığına dair şüpheleri gündeme getiriyor. Geçen hafta savcılıkta uzun bir sorguya çağrılan, o dönem hakem atama sorumlusu olan Rocchi’ye yöneltilen yeni suçlamaya göre, “Inter futbol kulübünün temsilcileriyle işbirliği içinde ve önceden anlaşma yaparak” – bu temsilcilerin “o dönemde İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina ile olan ayrıcalıklı ilişkilerinden yararlanarak” hareket ettikleri belirtiliyor – “müdahale sonucu belirlenen hakem atamaları”na varıldığı iddia ediliyor. Ne Gravina ne de Inter’den herhangi biri soruşturma altında olmadığı için, Gravina’nın rolü dışsal, yani memnun edilmesi gereken bir figür olarak değerlendiriliyor.
"ŞANS KESEN" HAKEMLER
İddia edilen baskılar, halihazırda bilinen iki maça ilişkin: 23 Nisan 2025 tarihli Coppa Italia yarı finali olan Inter-Milan maçı, iddiaya göre Inter’in “hoşlanmadığı” Daniele Doveri’ye verilmişti; bunun amacı, Doveri’nin daha sonra Nerazzurri için daha önemli maçları yönetmesini engellemekti; bir diğer maç ise 20 Nisan 2025 tarihli Bologna-Inter maçı, “hoş görülen” Andrea Colombo’ya verilmişti. Ardından, iki yeni maç da mercek altına alındı: 3 Mayıs 2025 tarihli Inter-Verona maçı, “istenmeyen” Simone Sozza’nın görevlendirilmesini önlemek amacıyla Gianluca Manganiello’ya verilmişti; ve geçen 26 Nisan’daki son maç, yani Torino-Inter maçı, Mariani vakasıyla ilgiliydi. Bir durumda – daha çok şaka olarak anlaşılıyor – dinlemelerde “uğursuzluk getiren” hakemlerden de söz edilmiş ve bu durumun Doveri’nin Coppa Italia’da Inter ile Milan arasında oynanan maçta görev almasıyla ilgili olduğu anlaşılıyor.
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