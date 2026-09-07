“Kesinlikle Milan’ı tercih ederim. Ama Inter, büyük saygıyı hak eden bir rakip. Kaliteli bir takım. Kura çekimini gördüğümde aklım hemen çok yakın arkadaşım olduğu için Thuram’a gitti. Ama onların Lautaro’su da var; fark yaratabilen bir forvet. Elbette bu durumda olmamasını umuyorum. Mourinho mu? Harika bir motivatör, uzun yıllara yayılan kariyerinin tecrübesini gruba aktarıyor. Onun tarafından çalıştırılmak bir keyif ve ayrıcalık. Hepimiz birlik içindeyiz ama geçen yıl da öyleydik. Ne yazık ki sonuçlar her zaman gelmiyor. Benim Fransa’ma bakın: Dünya Kupası’nı kazanmak istiyorduk ama finale çıkmayı bile başaramadık…”