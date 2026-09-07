Şampiyonlar Ligi’nde Inter’e karşı oynanacak ilk maç öncesinde Kylian Mbappé, Sky Sport’a şu açıklamayı yaptı: "Başlamak için sabırsızlanıyorum, bu hayaller kurduran bir organizasyon. Kendimi çok iyi hissediyorum, takımın geneli de öyle. Hazır olacağız".
Çeviri:
Real Madrid, Mbappé: "Inter mi? Ben Milan’ı tercih ederim ama saygıyı hak ediyor"
Vinicius ile ilişki
"Benim Vinicius'la uyumsuz olduğum mu? Bu bir görüş. Dünyanın en önemli kulübünde oynadığınızda duyulan milyonlarca söylentiyi kontrol edemem. Benim için önemli olan ise takıma yardımcı olmak adına sahadaki her detayı geliştirmek. Ben ve Vinicius'un savunma fazında gelişmesi mi gerekiyor? Az önce açıkladığım gibi, her zaman gelişebilirim. Ama kendimi meslektaşlarımla kıyaslamayı sevmiyorum, yoksa benim yaptığım ve başkalarının yapmadığı şeyleri öne çıkarmam gerekirdi…".
Altın Top
"Bu, her futbolcunun kazanmak istediği prestijli bir ödül. Özellikle Madrid sokaklarında yürürken bu kez sıranın bana gelip gelmeyeceğini sık sık soruyorlar. Dünyanın en iyisi olduğumu düşünenler de var… Bence onu kazanmak için iyi bir yıl ama oylamanın sonunda beni haklı çıkarıp çıkarmayacağını bilmiyorum".
Milan daha iyi
“Kesinlikle Milan’ı tercih ederim. Ama Inter, büyük saygıyı hak eden bir rakip. Kaliteli bir takım. Kura çekimini gördüğümde aklım hemen çok yakın arkadaşım olduğu için Thuram’a gitti. Ama onların Lautaro’su da var; fark yaratabilen bir forvet. Elbette bu durumda olmamasını umuyorum. Mourinho mu? Harika bir motivatör, uzun yıllara yayılan kariyerinin tecrübesini gruba aktarıyor. Onun tarafından çalıştırılmak bir keyif ve ayrıcalık. Hepimiz birlik içindeyiz ama geçen yıl da öyleydik. Ne yazık ki sonuçlar her zaman gelmiyor. Benim Fransa’ma bakın: Dünya Kupası’nı kazanmak istiyorduk ama finale çıkmayı bile başaramadık…”
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