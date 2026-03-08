Real Madrid, Manchester City maçı öncesinde Rodri'yi transfer listesinden çıkardı - ancak Adam Wharton'a olan ilgisi devam ediyor

Oyuncunun kampı, Etihad Stadyumu'ndan olası bir ayrılışla ilgili olarak sessizliğini koruyor. Rodri'nin babası Antonio Hernandez, geçtiğimiz günlerde bir kamuoyu önünde yaptığı açıklamada bu spekülasyonlara değindi. Ulusal Spor Ödülleri'nde konuşan Hernandez, "O, bulunduğu yerde çok rahat. Bu koşullar altında doğal bir çekingenlik olduğunu anlayacaksınız. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum, tarih yazılmak zorunda. O, Dünya Kupası'na gitmeye çok hevesli."

Babasının yorumları, sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan City'nin orta saha oyuncusunun profesyonel odaklanmasını yansıtıyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bernabeu'ya yapılan önceki ziyaret de dahil olmak üzere sezonun önemli bir bölümünü kaçıran Rodri, şu anda 11 Premier Lig maçında üst üste forma giyiyor. Tamamen forma girmiş olması Guardiola için büyük bir destek olsa da, Madrid'in Wharton gibi daha genç seçeneklere yönelmesiyle aynı zamana denk gelmiş gibi görünüyor.