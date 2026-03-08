Getty Images Sport
Real Madrid, Manchester City maçı öncesinde Rodri'yi transfer listesinden çıkardı - ancak Adam Wharton'a olan ilgisi devam ediyor
Guardiola faktörü ve City'nin belirsizliği
Los Blancos, orta saha güçlerini geliştirmek için şüphesiz orta saha takviyeleri arayışındadır, ancak AS'ye göre 29 yaşındaki İspanyol oyuncu şu anda Madrid yönetiminin planlarında yer almamaktadır. Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar süren Rodri, Manchester City yöneticilerinin sözleşme uzatması için baskı yaparken şu anda seçeneklerini değerlendiriyor. Orta saha oyuncusunun geleceği, özellikle Pep Guardiola'nın uzun vadeli görev süresine ilişkin belirsizlik nedeniyle, Premier League'de önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. City soyunma odasındaki birkaç önemli ismin, Guardiola'nın görevde kalıp kalmayacağına göre bir sonraki adımlarını değerlendirdiği bir sır değil.
Madrid'in orta saha planlamasında stratejik değişiklik
Bernabeu'nun koridorlarında İspanya milli takım oyuncusuna duyulan hayranlık yadsınamaz olsa da, kulüp yetkilileri onu acil öncelik listesinden çıkardı. AS'nin bildirdiği gibi, Madrid'deki odak noktası, kulübün son zamanlarda yüksek potansiyelli oyuncuları belirleme stratejisine uyan yeni yeteneklere kaydı. Crystal Palace'ın yıldızı Adam Wharton, AZ Alkmaar'dan Kees Smit ve PSG'den Vitinha ile birlikte ciddi bir ilgi odağı haline geldi. Bu isimler, İspanyol şampiyonlarının Toni Kroos ve Luka Modric'in efsanevi döneminin ardından kadrolarında yeniden denge kurmaya çalışırken farklı bir yatırım profilini temsil ediyor.
Rodri'nin geleceği konusunda ailenin sessizliği
Oyuncunun kampı, Etihad Stadyumu'ndan olası bir ayrılışla ilgili olarak sessizliğini koruyor. Rodri'nin babası Antonio Hernandez, geçtiğimiz günlerde bir kamuoyu önünde yaptığı açıklamada bu spekülasyonlara değindi. Ulusal Spor Ödülleri'nde konuşan Hernandez, "O, bulunduğu yerde çok rahat. Bu koşullar altında doğal bir çekingenlik olduğunu anlayacaksınız. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum, tarih yazılmak zorunda. O, Dünya Kupası'na gitmeye çok hevesli."
Babasının yorumları, sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan City'nin orta saha oyuncusunun profesyonel odaklanmasını yansıtıyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bernabeu'ya yapılan önceki ziyaret de dahil olmak üzere sezonun önemli bir bölümünü kaçıran Rodri, şu anda 11 Premier Lig maçında üst üste forma giyiyor. Tamamen forma girmiş olması Guardiola için büyük bir destek olsa da, Madrid'in Wharton gibi daha genç seçeneklere yönelmesiyle aynı zamana denk gelmiş gibi görünüyor.
Şampiyonlar Ligi rekabetini sürdürmekReal Madrid ile Manchester City arasındaki karşılaşma, Avrupa futbolunun modern döneminin en önemli maçı haline geldi ve iki takımın on yıl içinde yedinci kez karşı karşıya gelmesini sağladı. Sahadaki taktiksel mücadele ön planda olsa da, transfer piyasasının arka planındaki hikayeler her zaman büyük önem taşıyor. Madrid yetkilileri, Rodri'nin profilini tarihsel olarak değer vermişlerdir, ancak bu sezonun başlarında geçirdiği sakatlık, iki taraf arasında önemli bir transfer döneminde doğal bir mesafe yaratmıştır.
