Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

Real Madrid, Manchester City maçı öncesinde Rodri'yi transfer listesinden çıkardı - ancak Adam Wharton'a olan ilgisi devam ediyor

Real Madrid'in Manchester City'den Rodri'yi transfer etme konusundaki ilgisinin azaldığı ve yaz transfer dönemi öncesinde orta saha oyuncuları listesini daraltmaya karar verdiği bildirildi. Rodri'yi ve Bernabeu'ya olası transferini çevreleyen olaylar, büyük bir Avrupa karşılaşmasının arifesinde kesin bir dönüş yaptı. 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi, Madrid'in kutsal çimlerine bir kez daha adım atacak, ancak bunu kesinlikle bir ziyaretçi olarak yapacak.

  • Guardiola faktörü ve City'nin belirsizliği

    Los Blancos, orta saha güçlerini geliştirmek için şüphesiz orta saha takviyeleri arayışındadır, ancak AS'ye göre 29 yaşındaki İspanyol oyuncu şu anda Madrid yönetiminin planlarında yer almamaktadır. Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar süren Rodri, Manchester City yöneticilerinin sözleşme uzatması için baskı yaparken şu anda seçeneklerini değerlendiriyor. Orta saha oyuncusunun geleceği, özellikle Pep Guardiola'nın uzun vadeli görev süresine ilişkin belirsizlik nedeniyle, Premier League'de önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. City soyunma odasındaki birkaç önemli ismin, Guardiola'nın görevde kalıp kalmayacağına göre bir sonraki adımlarını değerlendirdiği bir sır değil.

  • Fulham v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Madrid'in orta saha planlamasında stratejik değişiklik

    Bernabeu'nun koridorlarında İspanya milli takım oyuncusuna duyulan hayranlık yadsınamaz olsa da, kulüp yetkilileri onu acil öncelik listesinden çıkardı. AS'nin bildirdiği gibi, Madrid'deki odak noktası, kulübün son zamanlarda yüksek potansiyelli oyuncuları belirleme stratejisine uyan yeni yeteneklere kaydı. Crystal Palace'ın yıldızı Adam Wharton, AZ Alkmaar'dan Kees Smit ve PSG'den Vitinha ile birlikte ciddi bir ilgi odağı haline geldi. Bu isimler, İspanyol şampiyonlarının Toni Kroos ve Luka Modric'in efsanevi döneminin ardından kadrolarında yeniden denge kurmaya çalışırken farklı bir yatırım profilini temsil ediyor.

  • Rodri'nin geleceği konusunda ailenin sessizliği

    Oyuncunun kampı, Etihad Stadyumu'ndan olası bir ayrılışla ilgili olarak sessizliğini koruyor. Rodri'nin babası Antonio Hernandez, geçtiğimiz günlerde bir kamuoyu önünde yaptığı açıklamada bu spekülasyonlara değindi. Ulusal Spor Ödülleri'nde konuşan Hernandez, "O, bulunduğu yerde çok rahat. Bu koşullar altında doğal bir çekingenlik olduğunu anlayacaksınız. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum, tarih yazılmak zorunda. O, Dünya Kupası'na gitmeye çok hevesli."

    Babasının yorumları, sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan City'nin orta saha oyuncusunun profesyonel odaklanmasını yansıtıyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bernabeu'ya yapılan önceki ziyaret de dahil olmak üzere sezonun önemli bir bölümünü kaçıran Rodri, şu anda 11 Premier Lig maçında üst üste forma giyiyor. Tamamen forma girmiş olması Guardiola için büyük bir destek olsa da, Madrid'in Wharton gibi daha genç seçeneklere yönelmesiyle aynı zamana denk gelmiş gibi görünüyor.

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Şampiyonlar Ligi rekabetini sürdürmek

    Real Madrid ile Manchester City arasındaki karşılaşma, Avrupa futbolunun modern döneminin en önemli maçı haline geldi ve iki takımın on yıl içinde yedinci kez karşı karşıya gelmesini sağladı. Sahadaki taktiksel mücadele ön planda olsa da, transfer piyasasının arka planındaki hikayeler her zaman büyük önem taşıyor. Madrid yetkilileri, Rodri'nin profilini tarihsel olarak değer vermişlerdir, ancak bu sezonun başlarında geçirdiği sakatlık, iki taraf arasında önemli bir transfer döneminde doğal bir mesafe yaratmıştır.
