Real Madrid, Jurgen Klopp için 'tek' hedef; eski Liverpool teknik direktörü, La Liga devlerine sansasyonel bir transfer yapmak için 'hevesli'

TEAMtalk'a göre, eski Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un Real Madrid'i tek tercih ettiği yer olarak gördüğü yönündeki haberlerin ardından, Klopp'un bir sonraki hamlesine ilişkin spekülasyonlar yoğunlaştı. Şu anda Red Bull'un Küresel Futbol Direktörü olarak görev yapan 58 yaşındaki Klopp'un, yönetim kurulu odasındaki hayatı teknik alandaki adrenalin kadar tatmin edici bulmadığı bildiriliyor. Koçluğa geri dönme isteği, hem eski kulübü hem de 15 kez Avrupa şampiyonu olan kulüp için önemli bir geçiş dönemine denk geliyor.

Haberde, Arne Slot'un artan eleştirilere maruz kalmasına rağmen, Merseyside'a dönüş ihtimalinin fiilen ortadan kalktığı öne sürülüyor. Wolves'akarşı alınan 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından, Liverpool yönetimi ve Klopp'un kendisi bu sayfanın kapanmasından memnun görünüyor. Bunun yerine, İspanya'nın başkentinde dünyanın en başarılı kulübünü yönetme cazibesi, Klopp'un sahalara geri dönmesinin ana katalizörü olarak ortaya çıktı ve bu yaz gerçekleşebilir.