Real Madrid, Jurgen Klopp için 'tek' hedef; eski Liverpool teknik direktörü, La Liga devlerine sansasyonel bir transfer yapmak için 'hevesli'
Bernabeu, Klopp'u çağırıyor mu?
TEAMtalk'a göre, eski Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un Real Madrid'i tek tercih ettiği yer olarak gördüğü yönündeki haberlerin ardından, Klopp'un bir sonraki hamlesine ilişkin spekülasyonlar yoğunlaştı. Şu anda Red Bull'un Küresel Futbol Direktörü olarak görev yapan 58 yaşındaki Klopp'un, yönetim kurulu odasındaki hayatı teknik alandaki adrenalin kadar tatmin edici bulmadığı bildiriliyor. Koçluğa geri dönme isteği, hem eski kulübü hem de 15 kez Avrupa şampiyonu olan kulüp için önemli bir geçiş dönemine denk geliyor.
Haberde, Arne Slot'un artan eleştirilere maruz kalmasına rağmen, Merseyside'a dönüş ihtimalinin fiilen ortadan kalktığı öne sürülüyor. Wolves'akarşı alınan 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından, Liverpool yönetimi ve Klopp'un kendisi bu sayfanın kapanmasından memnun görünüyor. Bunun yerine, İspanya'nın başkentinde dünyanın en başarılı kulübünü yönetme cazibesi, Klopp'un sahalara geri dönmesinin ana katalizörü olarak ortaya çıktı ve bu yaz gerçekleşebilir.
Dugout için bir arzu
Avusturya'nın günlük gazetesi Salzburger Nachrichten, enerji içeceği şirketinin yöneticileri ile 58 yaşındaki Alman teknik adam arasında önemli bir sürtüşme olduğunu iddia etti. Bu arada, gazeteci Graeme Bailey, Reds ile romantik bir yeniden birleşmenin söz konusu olmadığını açıkladı. Bailey, TEAMtalk'a "Liverpool açısından, o kulübü ve şehri seviyor, ancak geri dönmeyecek" dedi. "Premier Lig'de görevini yerine getirdi ve onun tarafında bir istek yok, aynı şekilde Liverpool da bu sayfayı yeniden açmaya hazır görünmüyor."
Bu arada Sky Sports, 58 yaşındaki teknik adamın Bernabeu'ya transfer olacağı yönündeki teorisini destekledi.
Madrid'in istikrar arayışı
Klopp ile ilgili haberler, Alvaro Arbeloa'nın Bernabeu'da beklenen yüksek standartları korumakta zorlandığı bir dönemde Madrid için hassas bir zamanda geldi. Uzmanlar uzun süredir Klopp'un 'heavy metal' futbolu ve çekici kişiliğinin Madrid'e mükemmel bir şekilde uyacağını ve şu anda eksik olan taktiksel kimliği sağlayacağını öne sürüyorlar.
Sezonun son aylarında tüm gözler, Los Blancos'un ilgisini resmileştirip resmileştirmeyeceğini görmek için La Liga devlerine çevrilecek. Klopp'un müsait olması, Avrupa'daki antrenörler arasında domino etkisi yaratabilir ve diğer elit kulüpler onu Red Bull sözleşmesinden koparmaya çalışmadan önce Madrid'i harekete geçmeye zorlayabilir. Arbeloa önümüzdeki aylarda önemli bir kupa kazanamazsa, Klopp'un Los Blancos'u yönetme yolu oldukça netleşecek.
Real Madrid'in gergin anı
La Liga'nın zirvesinde kısa bir süre Barcelona'yı geçtikten sonra, Los Blancos son iki lig maçını kaybederek geriye düştü. Bu kötü sonuçlar, Madrid'in iki maç üst üste kazanan Blaugrana'nın dört puan gerisinde, sıralamada ikinci sıraya düşmesine neden oldu.
Arbeloa'nın öğrencileri, şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için galibiyet serisine dönmeyi hedefleyerek Cuma günü Celta Vigo ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ardından, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklar.
