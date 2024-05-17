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Jude Bellingham Real Madrid 2023-24Getty Images
Uğur Aktan

Real Madrid’in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun ardından Ballon d’Or için yeni bir çağ başlatacak

Jude BellinghamReal MadridLionel MessiCristiano RonaldoİngiltereLa LigaŞampiyonlar Ligi

Real Madrid’i La Liga’da şampiyonluğa ve Şampiyonlar Ligi’nde finale taşıyan genç yıldız, dev ödülün en önemli adayı.

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  • Bellingham ilk sezonunda herkesi büyüledi

  • Tarihin en iyileri sahneden iniyor
  • Ballon d’Or için yarışıyor

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