Getty ImagesUğur AktanReal Madrid’in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun ardından Ballon d’Or için yeni bir çağ başlatacakJude BellinghamReal MadridLionel MessiCristiano RonaldoİngiltereLa LigaŞampiyonlar LigiReal Madrid’i La Liga’da şampiyonluğa ve Şampiyonlar Ligi’nde finale taşıyan genç yıldız, dev ödülün en önemli adayı. Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowBellingham ilk sezonunda herkesi büyülediTarihin en iyileri sahneden iniyorBallon d’Or için yarışıyor