Real Madrid’in Arda Güler ve Endrick planı ortaya çıktı: Hangi lige gidiyorlar?

Getty Images SportUğur AktanReal Madrid’in Arda Güler ve Endrick planı ortaya çıktı: Hangi lige gidiyorlar?TransfersEndrickA. GulerReal MadridEintracht FrankfurtRB LeipzigBundesliga ILa LigaReal Madrid, Arda Güler ve Endrick'i gelişimlerini desteklemek için kiraya vermeyi düşünüyor, Bundesliga kulüpleri genç oyunculara ilgi gösteriyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorEndrick ve Arda, kiralık olarak Bundesliga'ya gidebilirMadrid, düzenli oynama süresi bulmalarını istiyorGenç ikili, Carlo Ancelotti yönetiminde düzenli olarak forma giymiyorWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱