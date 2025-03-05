Real Madrid v Celta de Vigo - Copa Del ReyGetty Images Sport
Uğur Aktan

Real Madrid’in Arda Güler ve Endrick planı ortaya çıktı: Hangi lige gidiyorlar?

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Real Madrid, Arda Güler ve Endrick'i gelişimlerini desteklemek için kiraya vermeyi düşünüyor, Bundesliga kulüpleri genç oyunculara ilgi gösteriyor.

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  • Endrick ve Arda, kiralık olarak Bundesliga'ya gidebilir
  • Madrid, düzenli oynama süresi bulmalarını istiyor
  • Genç ikili, Carlo Ancelotti yönetiminde düzenli olarak forma giymiyor
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