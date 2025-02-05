Real Madrid efsanesinden porno yıldızı eski sevgilisinin şoke eden sözlerine cevap

Getty/InstagramUğur AktanReal Madrid efsanesinden porno yıldızı eski sevgilisinin şoke eden sözlerine cevapReal MadridLa LigaShowbizEski Real Madrid ve İspanya kalecisi Iker Casillas, eski porno yıldızı Claudia Bavel'in son iddialarına duygusal bir açıklama ile yanıt verdi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorCasillas'ın Bavel ile romantik bir ilişkisi olduğu iddia edildiEski porno yıldızı, TV'de eski Madrid yıldızına çıkıştıCasillas uzun bir açıklama ile tepki verdiGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱