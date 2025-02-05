Iker Casillas Claudia BavelGetty/Instagram
Uğur Aktan

Real Madrid efsanesinden porno yıldızı eski sevgilisinin şoke eden sözlerine cevap

Real MadridLa LigaShowbiz

Eski Real Madrid ve İspanya kalecisi Iker Casillas, eski porno yıldızı Claudia Bavel'in son iddialarına duygusal bir açıklama ile yanıt verdi.

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  • Casillas'ın Bavel ile romantik bir ilişkisi olduğu iddia edildi
  • Eski porno yıldızı, TV'de eski Madrid yıldızına çıkıştı
  • Casillas uzun bir açıklama ile tepki verdi
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