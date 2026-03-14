Ranocchia: "Inter'e olan sevgimden dolayı Juventus'un teklifini reddettim, Bastoni kimseyi öldürmedi"

Andrea Ranocchia transfer piyasasının perde arkasını anlatıyor. Eski Inter savunmacısı, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda şunları söyledi: “Juventus’taki Antonio Conte, benimle Bonucci’yi tekrar stoper ikilisi olarak bir araya getirmek istiyordu, ancak ben Bianconeri’yi reddettim çünkü Inter ile aramda özel bir bağ oluşmuştu. Milano’da kaldım ve zor bir dönem geçirdim, ancak Icardi olayını neredeyse tamamen unuttum. Kaptanlık pazubandı konusu beni hiç fazla rahatsız etmedi, o zamanlar o kadar çok kargaşa vardı ki bu tür konulara odaklanamazdınız. Tam bir devrim dönemi yaşıyorduk: önce teknik direktör, sonra başkan, sonra da kulüp değişiyordu ve böyle bir ortamda iyi performans göstermek kolay değildi."

"Nerazzurri'deki yeniden doğuşum, Premier League'deki Hull City'ye kiralanmamla gerçekleşti; bu, gerçekten sinir bozucu bir dönemde beni İtalyan futbolundan arındırdı. Yenilenmiş bir şekilde geri döndüm, ancak sezon öncesi kamp sırasında bir taraftar tribünden bana hakaret etti. Spalletti beni savundu ve o andan itibaren başka bir hikaye başladı, özgüvenimi yeniden kazandım ve ardından Conte ile şampiyonluğu kazandım. Onu on yıldan fazla bir süredir bekliyordum, şampiyonluğu kazanmak inanılmazdı ve beni gururla doldurdu."