Mohamed Salah GFXGetty Images/Goal
Uğur Aktan

PSG’ye elenen Liverpool’da başrolünde Salah’ın olduğu penaltı krizi çıktı

D. NunezM. SalahLiverpool - Paris Saint-GermainLiverpoolParis Saint-GermainŞampiyonlar Ligi

Mohamed Salah, Paris Saint-Germain karşısında kaçırdığı kritik penaltı sonrası perişan olan Darwin Nunez'i görmezden geldi.

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  • Liverpool, penaltı atışları sonrası UCL'den elendi
  • Nunez ve Jones penaltılarda hata yaptı
  • Salah, Uruguaylı forvete soğuk davrandı
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