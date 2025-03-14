PSG’ye elenen Liverpool’da başrolünde Salah’ın olduğu penaltı krizi çıktı

Getty Images/GoalUğur AktanPSG’ye elenen Liverpool’da başrolünde Salah’ın olduğu penaltı krizi çıktıD. NunezM. SalahLiverpool - Paris Saint-GermainLiverpoolParis Saint-GermainŞampiyonlar LigiMohamed Salah, Paris Saint-Germain karşısında kaçırdığı kritik penaltı sonrası perişan olan Darwin Nunez'i görmezden geldi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorLiverpool, penaltı atışları sonrası UCL'den elendiNunez ve Jones penaltılarda hata yaptıSalah, Uruguaylı forvete soğuk davrandıGOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱