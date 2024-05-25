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Uğur Aktan

PSG Kylian Mbappe’nin yerine Napoli’nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia’yı transfer etmek istiyor

Khvicha KvaratskheliaSSC NapoliTransfersSerie AParis Saint-Germain1. Lig

Yeniden yapılanma adımları atan PSG’de teknik direktör Luis Enrique, takımdan ayrılacak Kylian Mbappe’nin yerine geçecek ismi belirledi.

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  • PSG Kvaratskhelia ile anlaşmaya kararlı
  • Gürcü oyuncu için 100 milyon euro teklif edildi
  • Napoli oyuncu ile yeni bir anlaşma için görüşüyor

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