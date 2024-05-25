getty imagesUğur AktanPSG Kylian Mbappe’nin yerine Napoli’nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia’yı transfer etmek istiyorKhvicha KvaratskheliaSSC NapoliTransfersSerie AParis Saint-Germain1. LigYeniden yapılanma adımları atan PSG’de teknik direktör Luis Enrique, takımdan ayrılacak Kylian Mbappe’nin yerine geçecek ismi belirledi. Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowPSG Kvaratskhelia ile anlaşmaya kararlıGürcü oyuncu için 100 milyon euro teklif edildiNapoli oyuncu ile yeni bir anlaşma için görüşüyor