PSG, Dünya Kupası kahramanı için 55 milyon avroluk sansasyonel hamleye yaklaşıyor

PSG, Torres'in transferini Barcelona'dan tamamlama aşamasına geldi. Sport'a göre Paris ekibi, bonuslar dahil toplam 55 milyon euro değerindeki paket için Katalan deviyle prensip anlaşmasına vardı. Fransız ekibinin ilk olarak yaptığı 40 milyon euroluk teklif Blugrana tarafından reddedildi, ardından teklifini 50 milyon euro garanti ücret artı 5 milyon euro bonus olarak yükseltti. Bu rakam, Barcelona'nın 26 yaşındaki oyuncuyu 2021'de transfer ederken ödediği bonservis bedeliyle aynı.

Torres, bu yazın başlarında AC Milan'a ayrılan forvet Goncalo Ramos'un doğrudan yerine geliyor. Bu transfer, Portekizli hücum oyuncusunun ayrılığının ardından PSG hücum hattındaki önemli bir boşluğu dolduruyor.