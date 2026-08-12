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PSG, Dünya Kupası kahramanı için 55 milyon avroluk sansasyonel hamleye yaklaşıyor
PSG, Torres için 55 milyon avroluk anlaşmaya vardı
PSG, Torres'in transferini Barcelona'dan tamamlama aşamasına geldi. Sport'a göre Paris ekibi, bonuslar dahil toplam 55 milyon euro değerindeki paket için Katalan deviyle prensip anlaşmasına vardı. Fransız ekibinin ilk olarak yaptığı 40 milyon euroluk teklif Blugrana tarafından reddedildi, ardından teklifini 50 milyon euro garanti ücret artı 5 milyon euro bonus olarak yükseltti. Bu rakam, Barcelona'nın 26 yaşındaki oyuncuyu 2021'de transfer ederken ödediği bonservis bedeliyle aynı.
Torres, bu yazın başlarında AC Milan'a ayrılan forvet Goncalo Ramos'un doğrudan yerine geliyor. Bu transfer, Portekizli hücum oyuncusunun ayrılığının ardından PSG hücum hattındaki önemli bir boşluğu dolduruyor.
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Enrique ile yeniden bir araya gelmek, İspanyol forveti ikna etti
Bu transfer hamlesinin arkasındaki kilit faktörlerden biri, İspanya Milli Takımı'nın başında bulunduğu dönemde Torres'i çalıştıran Enrique'nin varlığı. PSG teknik direktörü, taktik projesini anlatmak ve kadro rotasyonu sayesinde ciddi süre vereceğinin sözünü vermek için hücum oyuncusunu bizzat telefonla aradı.
Teknik direktör, forvet ağır kamuoyu eleştirileriyle karşı karşıya kaldığında bile uluslararası arenada Torres'e sürekli olarak tam güven gösterdi. İkilinin ayrıca kişisel bir geçmişi de bulunuyor; 2026 Dünya Kupası finalinin kahramanı daha önce teknik direktörün kızıyla birlikte olmuştu. Aralarındaki güçlü karşılıklı saygı, Torres'in Katalonya'da kalmak yerine Paris'i seçmesine yardımcı oldu. Teknik direktörün doğrudan müdahalesi, hücum oyuncusunun taahhüdünü almada belirleyici oldu.
Barcelona'da etkileyici formuna rağmen değeri bilinmiyor
Torres, Barcelona formasıyla 2025-26 sezonunda verimli bir performans sergiledi ve La Liga'da çıktığı 33 maçta 16 gol attı. İspanya'nın 2026 Dünya Kupası zaferinde de finalde gol atarak başrol oynadı ve itibarını daha da artırdı.
Güçlü performanslarına rağmen 26 yaşındaki oyuncu, Barcelona yönetiminin sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirdi. Torres, kulüp yönetimi tarafından yeterince değer görmediğini düşündü ve kariyeri için yeni bir ortamın gerekli olduğuna karar verdi. Ayrılık kararı Barcelona'yı çözüm arayışına iterken, oyuncu kulüpteki dönemi boyunca Barcelona soyunma odasında takım arkadaşları arasında popülerliğini korudu.
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Paris'teki sağlık kontrolü öncesinde son resmi işlemler kaldı
Artık yalnızca son idari prosedürler, Torres'in resmen PSG oyuncusu olmasının önünde duruyor. İki kulüp arasında anlaşma sağlanırken, transferin önümüzdeki saatler ya da günler içinde tamamlanması bekleniyor.
Torres'in çarşamba günü Barcelona'nın antrenman merkezine gitmesi planlanıyor. Ancak esas olarak Fransa'ya uçmadan önce takım arkadaşları ve kulüp personeliyle vedalaşmak için orada olacak. Paris'e vardığında, İspanyol milli oyuncu yeni sözleşmesini imzalamadan önce sağlık kontrollerinden geçecek ve Enrique'e hücum hattında bir güçlü silah daha sağlayacak.
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