PSG, 2026-27 sezonu için yeni iç saha formalarını tanıttı

Fransız şampiyonu, kulübün dünya çapındaki taraftar kitlesine doğrudan bir saygı duruşu niteliğinde olan, ortasında göze çarpan geniş kırmızı-beyaz bir şerit bulunan kraliyet mavisi bir forma tanıttı. Bu tasarım, Paris kimliğinin temel unsurlarına kendinden emin bir dönüşü simgeliyor; kulüp arması ve Nike swoosh logosu artık göğsün tam ortasında cesurca yer alıyor. Kesintisiz bir yapıya sahip olan orta grafik, forma boyunca uyumlu bir görsel akış sağlamak için arka tarafa da kusursuz bir şekilde uzanıyor.