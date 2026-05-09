Çeviri:
PSG, 2026-27 sezonu için yeni iç saha formalarını tanıttı
Geleneksel estetik geri dönüyor
Fransız şampiyonu, kulübün dünya çapındaki taraftar kitlesine doğrudan bir saygı duruşu niteliğinde olan, ortasında göze çarpan geniş kırmızı-beyaz bir şerit bulunan kraliyet mavisi bir forma tanıttı. Bu tasarım, Paris kimliğinin temel unsurlarına kendinden emin bir dönüşü simgeliyor; kulüp arması ve Nike swoosh logosu artık göğsün tam ortasında cesurca yer alıyor. Kesintisiz bir yapıya sahip olan orta grafik, forma boyunca uyumlu bir görsel akış sağlamak için arka tarafa da kusursuz bir şekilde uzanıyor.
"İnanç inşa eder, aura devreye girer"
Kulübün "inanç inşa eder, aura devreye girer" başlıklı resmi lansman kampanyası, Parc des Princes'teki oyuncular ile tribünler arasındaki canlı bağı vurgulamaktadır. PSG, bu haberi resmi kanalları üzerinden duyurdu:
Stadyum kültürünü kutlamak
Kumaşın ötesinde, merkezde yer alan grafik özellikle tribünlerden yükselen renklerden ilham alıyor ve taraftarların salladığı bayrakların hareketini çağrıştırıyor. PSG, kulüp kültürüne derinlemesine kök salmış bir görsel kimliği kutlamak amacıyla bu formanın "en ikonik tasarım unsurlarıyla yeniden bağ kurduğunu" belirtti. Nike ve kulübün ortaklaşa yürüttüğü kampanya, hem oyuncuların hem de taraftarların bu eşsiz Paris ruhunu kutlamak için omuz omuza durmasını sağlıyor.
Perakende satışların aşamalı olarak başlatılması
Taraftarlar, yeni iç saha formalarını 9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren Paris Saint-Germain ve Nike’ın resmi internet mağazalarından satın alabilirler. Bu lansmanın ardından 15 Mayıs'ta eşlik eden bir spor giyim koleksiyonu piyasaya sürülecek ve antrenman serisinin tamamı 9 Haziran'da satışa sunulacak. Kulüp 2026-27 sezonuna hazırlanırken, oyuncuların 2025-26 sezonu bitmeden tüm müsabakalarda bu ikonik görünümü ilk kez giymesi muhtemel görünüyor. Kulüp, ligdeki hakimiyetini pekiştirmeyi ve finalde Arsenal ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefliyor.