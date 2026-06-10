Provedel-Inter, kalecinin menajeri Nerazzurri'nin merkezinde: durum

Provedel'in Lazio ile 30 Haziran 2027'ye kadar bir sezon daha süren bir sözleşmesi bulunuyor ve Claudio Lotito, La Gazzetta dello Sport'un son saatlerde aktardığı gibi, oyuncunun transferinden yaklaşık 5 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.





Inter ise bu kadar yüksek bir rakaba çıkmak istemiyor ve 2-3 milyon euro civarında daha düşük bir rakamla anlaşmayı hedefliyor.