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Provedel LazioGetty Images

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Provedel-Inter, kalecinin menajeri Nerazzurri'nin merkezinde: durum

Inter
I. Provedel
Lazio
Transfers
Serie A

Inter, Sommer'in ayrılmasının ardından Lazio'nun kalecisini hedefliyor: menajeri kulüp merkezine geldi.

Inter'in merkezinde, kapıların durmadan açılıp kapandığı ve yoğun görüşmelerin yaşandığı bir gün.


Milano'daki Viale della Liberazione'daki tesiste, Mauro Leo (Gubbio'nun sportif direktörü, kiralanacak bazı genç oyuncular hakkında görüşmek üzere) ve Tullio Tinti (Bastoni'nin menajeri) ve Manuel Montipò (Ruggeri'nin menajeri) gibi önde gelen birçok menajer görüldü, ancak bunlar tek ziyaretçiler değildi.


Öğleden sonra erken saatlerde Nerazzurri genel merkezine bir başka önemli ziyaret daha gerçekleşti.

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    Nitekim Inter'in merkezine, Ivan Provedel'in menajeri Gianni Rava da geldi.


    Bu ziyaret, bu konuda önemli gelişmelere yol açabilir, çünkü 1994 doğumlu kaleci, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Yann Sommer'in halefi olarak Inter tarafından seçildi.

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    Provedel'in Lazio ile 30 Haziran 2027'ye kadar bir sezon daha süren bir sözleşmesi bulunuyor ve Claudio Lotito, La Gazzetta dello Sport'un son saatlerde aktardığı gibi, oyuncunun transferinden yaklaşık 5 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.


    Inter ise bu kadar yüksek bir rakaba çıkmak istemiyor ve 2-3 milyon euro civarında daha düşük bir rakamla anlaşmayı hedefliyor.