Provedel-Inter, kalecinin menajeri Nerazzurri'nin merkezinde: durum

Inter'in merkezinde, kapıların durmadan açılıp kapandığı ve yoğun görüşmelerin yaşandığı bir gün.
Milano'daki Viale della Liberazione'daki tesiste, Mauro Leo (Gubbio'nun sportif direktörü, kiralanacak bazı genç oyuncular hakkında görüşmek üzere) ve Tullio Tinti (Bastoni'nin menajeri) ve Manuel Montipò (Ruggeri'nin menajeri) gibi önde gelen birçok menajer görüldü, ancak bunlar tek ziyaretçiler değildi.
Öğleden sonra erken saatlerde Nerazzurri genel merkezine bir başka önemli ziyaret daha gerçekleşti.