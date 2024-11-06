Galatasaray'ın eski teknik direktörü hastalık sürecinde yaşadığı zor anları paylaştı.

Cesare Prandelli yıllarca en üst düzeyde koçluk yaptı ve 2010-2014 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı da çalıştırdı. 2014-2015 sezonu başında Galatasaray'a imza atan deneyimli teknik direktör uzun yıllar boyunca Avrupa'nın en önde gelen futbol adamlarından biri oldu. Ancak Mart 2023'te, kendisini ailesine adamak için kulübeyi tamamen terk etmeye karar verdi. Son olarak 'Vivo Azzurro' ile bir röportaj yapan Prandelli, kendisini futbola bir daha dönmemeye iten olayı açıklıyor ve son zor ayları anlatıyor.