Portugal squad

Çeviri:

Portekiz milli takımı 2026 Dünya Kupası: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımı hakkında bilmeniz gereken her şey

Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda izlemesi ilginç bir takım olacak. Cristiano Ronaldo liderliğindeki takım, 2025'te ikinci Nations League şampiyonluğunu kazandı ve İngiltere ve Fransa gibi diğer Avrupa güçlerine kıyasla kadro derinliği biraz daha az olmasına rağmen, şu anda Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri.

Henüz çok arzu edilen Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanamadı ve bu, efsanevi Ronaldo'nun ülkesi için bu hayali gerçekleştirmek için son şansı olabilir.

Portekiz, tecrübeli forvetin yanı sıra, her pozisyonda kaliteli oyunculara sahip dengeli bir kadroya sahip.

Portekiz'in gelecek yılki Dünya Kupası kampanyasıyla ilgili bir başka duygusal unsur da forvet Diogo Jota'nın trajik vefatıdır. Jota'nın ölüm haberi futbol dünyasını şok etti. Henüz 28 yaşındaydı ve kısa süre önce Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğunu, Portekiz ile de Uluslar Ligi zaferini kutlamıştı.

Bu, tüm futbol camiası, özellikle de takım arkadaşları için kabul etmesi zor bir kayıptı. Onun yokluğu, Portekiz milli takımı için ekstra bir motivasyon kaynağı olabilir ve takım, onun anısına elinden gelenin en iyisini yapıp kupayı kaldırmaya kararlı olacaktır.

Turnuvaya girerken kadroları nasıl görünüyor? GOAL, takımın elindeki oyuncuları inceliyor.

  Cristiano Ronaldo Diogo Costa Portugal 2025

    Kaleci

    Portekiz, kaleci pozisyonunda oldukça güçlü bir kadroya sahip. Porto'nun kalecisi Diogo Costa, gelecek yılki büyük turnuvada ilk 11'de yer alacak en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Costa, Portekiz'in 2025 Nations League'de başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynadı ve turnuva boyunca birçok kritik kurtarışa imza attı. Soğukkanlılığı, şutları durdurma yeteneği ve top kontrolündeki güveni, onu kale arasında güvenilir bir isim haline getiriyor.

    Jose Sa ise mükemmel bir yedek seçenek olmaya devam ediyor. Wolves kalecisi, Premier League'de istikrarlı bir şekilde yüksek performans sergiliyor ve Robert Martinez'in takımında değerli bir oyuncu olabilir.

    OyuncuKulüp 
    Diogo CostaPorto
    Jose SaWolves
    Rui SilvaSporting CP
    Rui PatricioAtalanta
    Joao CarvalhoBraga
  Nuno Mendes Ruben Dias Portugal Nations League 2025

    Savunmacılar

    Merkez savunma Portekiz, savunma açısından sağlam ve dengeli bir yapıya sahiptir. Ruben Dias ve Goncalo Inacio'dan oluşan merkez savunma ikilisi, Robert Martinez'in takımında istikrarlı bir performans sergilemiştir. Daha geniş alanlarda ise Portekiz, şu anda dünya futbolunun en yetenekli oyuncularından biri olan Nuno Mendes'e sahiptir.

    Genç PSG yıldızı, hem kulübü hem de ülkesi için sol bek olarak olağanüstü bir performans sergilemiştir. Mendes, PSG'nin 2024-25 sezonunda üçlü kupayı kazanmasında ve Portekiz'in Uluslar Ligi'nde önemli bir rol oynamıştır. Sağ kanatta Diogo Dalot, Nelson Semedo ve Joao Cancelo mükemmel seçeneklerdir ve kendi kulüplerinde istikrarlı bir performans sergilemektedirler.

    Manchester City'den Matheus Nunes de sağ kanatta oynatılabilecek ilginç bir seçim. Geleneksel bir sağ bek olmasa da, Nunes Premier League takımında sık sık bu pozisyonda oynadı. Benfica'dan Antonio Silva ve Tomas Araujo da değerli oyuncular ve son kadroya girebilirler.

    OyuncuKulüp
    Nuno MendesPSG
    Ruben DiasManchester City
    Mathues NunesManchester City
    Diogo DalotManchester United
    Goncalo InacioSporting CP
    Nelson SemedoFenerbahçe
    Joao CanceloBarcelona
    Nuno TavaresLazio
    Renato VeigaVillarreal
    Tomas AraujoBenfica
    Francisco MouraPorto
    Toti GomesWolves
    Joao MarioAEK Atina
    Antonio SilvaBenfica
  BRUNO FERNANDES-portugal-20241012

    Orta saha oyuncuları

    Arka hatlara benzer şekilde, Portekiz orta saha bölgesinde de oldukça güçlü. Joao Neves ve Vitinha, Ligue 1'de PSG formasıyla en iyi performanslarını sergiliyorlar ve Nuno Mendes gibi PSG'nin üçlü kupayı kazanmasında önemli rol oynadılar.

    Öte yandan, Premier League yıldızları Bernardo Silva ve Bruno Fernandes, Manchester'daki takımlarında istikrarlı performanslar sergiledi. Özellikle Bruno, Old Trafford'da son zamanlarda yaşanan zorlu dönemlerde tek umut ışığı oldu ve Michael Carrick yönetiminde de başarılı performansını sürdürdü.

    Ruben Neves de Suudi Pro Ligi'nde Al Hilal süper takımında oynayarak önemli bir rol oynadı. PSG'nin Renato Sanches'i hala kadronun sınırında ve Panathinaikos'ta kiralık olarak etkileyici performansını sürdürürse, Martinez'in takımında rol alabilir. 2016'da Sanches, Portekiz'in Euro zaferinde büyük rol oynamıştı; ancak o zamandan beri genç oyuncunun kariyeri düşüşe geçti.

    OyuncuKulüp
    Joao NevesPSG
    VitinhaPSG
    Bernardo SilvaManchester City
    Joao PalhinhaTottenham Hotspur
    Pedro GoncalvesSporting CP
    Bruno FernandesManchester United
    Ruben NevesAl Hilal
    Andre GomesColumbus Crew
    Renato SanchesPanathinaikos
    Dario EssugoChelsea
  Cristiano Ronaldo Portugal 2024

    Saldırganlar

    Saldırıda Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun varlığıyla büyük bir motivasyon kazanacak. Portekizli süperstar, Dünya Kupası başladığında 41 yaşında olacak.

    Artık en iyi dönemini geride bırakmış olsa da, Ronaldo herkesin önünde gol krallığına ulaşarak Portekiz'in şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı oldu. 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Ronaldo için Dünya Kupası, ikonik 7 numaralı oyuncunun kazanamadığı tek büyük kupa olarak kaldı ve özellikle Suudi Arabistan'da geçirdiği verimli sezonun ardından, altın madalyayı kazanma yolunda yalnız olmayacak.

    Serie A'nın forvetleri Rafael Leao ve Francisco Conceicao da harika bir formda ve Ronaldo ile birlikte hücumda büyük sorumluluklar üstlenecekler. Francisco Trincao, Primeira Liga'da Sporting formasıyla olağanüstü bir performans sergiliyor ve Martinez'in Dünya Kupası planlarında yer alabilir.

    Pedro Neto ve Goncalo Ramos gibi oyuncular da Martinez'in dikkate alabileceği sağlam seçenekler.

    OyuncuKulüp
    Cristiano RonaldoAl Nassr
    Rafael LeaoAC Milan
    Goncalo RamosPSG
    Francisco TrincaoSporting CP
    Joao FelixAl Nassr
    Goncalo GuedesReal Sociedad
    Fabio SilvaBorussia Dortmund
    Fabio CarvalhoBrentford
    Geovany QuendaChelsea
    Pedro NetoChelsea
    Francisco ConceicaoJuventus
    Carlos ForbsClub Brugge
  Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    Portekiz'in yıldız oyuncuları

    Portekiz, gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası için bir dizi yıldız oyuncuyu kadrosunda bulunduruyor. Cristiano Ronaldo, turnuvaya girerken şüphesiz takımın en önemli oyuncusu olacak ve tüm ulusun yükünü omuzlarında taşıyacak. Öte yandan, AC Milan'ın Rafael Leao'su Serie A'nın en iyi oyuncularından biri ve Roberto Martinez'in Portekiz takımının değerli bir oyuncusu.

    Francisco Conceicao da Juventus'ta muhteşem bir performans sergiliyor. 23 yaşındaki oyuncu, son yıllarda ülkenin en parlak yeteneklerinden biri olarak öne çıktı.

    Orta sahada tüm dikkatler, oyunun temposunu belirlemede ve orta sahadan fırsatlar yaratmada kilit rol oynayacak olan Bruno Fernandes ve Vitinha'ya çevrilecek.

    Defans hattına geçersek, Nuno Mendes hem hücumda hem de savunmada Portekiz için çok önemli bir isim olacak. Mendes, PSG'de Luis Enrique yönetiminde kariyerinin en iyi formunu yakaladı ve Dünya Kupası'nda önemli bir rol oynayacak.

  Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024

    2026 Dünya Kupası için Portekiz'in tahmini ilk 11'i

    Daha önce de belirtildiği gibi, Diogo Costa'nın Dünya Kupası'nda Portekiz'in ilk tercih edilen kalecisi olması bekleniyor. Porto kalecisi, ilk 11'de düzenli olarak forma giyiyor ve Jose Sa'nın yedeği olarak bu rolü büyük turnuvada da sürdürmesi muhtemel.

    Savunmada Nuno Mendes, Ruben Dias, Goncalo Inacio ve Matheus Nunes'ten oluşan dörtlü, dengeli bir yapı sunuyor. Bu kombinasyon, Portekiz'e hem savunma istikrarı hem de geniş alanlardan hücum özgürlüğü sağlıyor.

    Orta sahada Vitinha, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva ile birlikte Portekiz için önemli bir rol oynayacak. Genç ve yetenekli Joao Neves de yedek kulübesinden potansiyel bir tehdit oluşturabilir ve Ruben Neves'i de başarıya ulaşmanın potansiyel anahtarı olarak göz ardı etmeyin.

    Forvette Portekiz'in hızlı Rafael Leao ve Francisco Conceicao'yu kanatlarda başlatması beklenirken, Cristiano Ronaldo gol önündeki ana tehdit olarak forvet hattını yönetecek.

    Portekiz'in tahmini ilk 11'i (4-3-3): Costa; Mendes, Dias, Inacio, Nunes; Vitinha, Fernandes, Bernardo Silva; Leao, Ronaldo, Conceicao

