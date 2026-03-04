Portekiz milli takımı 2026 Dünya Kupası: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazanacak?

Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda izlemesi ilginç bir takım olacak. Cristiano Ronaldo liderliğindeki takım, 2025'te ikinci Nations League şampiyonluğunu kazandı ve İngiltere ve Fransa gibi diğer Avrupa güçlerine kıyasla kadro derinliği biraz daha az olmasına rağmen, şu anda Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri.

Henüz çok arzu edilen Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanamadı ve bu, efsanevi Ronaldo'nun ülkesi için bu hayali gerçekleştirmek için son şansı olabilir.

Portekiz, tecrübeli forvetin yanı sıra, her pozisyonda kaliteli oyunculara sahip dengeli bir kadroya sahip.

Portekiz'in gelecek yılki Dünya Kupası kampanyasıyla ilgili bir başka duygusal unsur da forvet Diogo Jota'nın trajik vefatıdır. Jota'nın ölüm haberi futbol dünyasını şok etti. Henüz 28 yaşındaydı ve kısa süre önce Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğunu, Portekiz ile de Uluslar Ligi zaferini kutlamıştı.

Bu, tüm futbol camiası, özellikle de takım arkadaşları için kabul etmesi zor bir kayıptı. Onun yokluğu, Portekiz milli takımı için ekstra bir motivasyon kaynağı olabilir ve takım, onun anısına elinden gelenin en iyisini yapıp kupayı kaldırmaya kararlı olacaktır.

Turnuvaya girerken kadroları nasıl görünüyor? GOAL, takımın elindeki oyuncuları inceliyor.