Performans düşüşünün ardından Manchester United oyuncuları, teknik direktör Michael Carrick'i savunmak için yeni bir bahane uydurdu

Şaşırtıcı bir şekilde, oyuncular düzenli maçların eksikliğinin ilerlemelerine yardımcı olmak yerine aslında engel olduğunu öne sürdüler. Bu sezon Avrupa futbolunda yer almayan ve hem Carabao Kupası'ndan hem de FA Kupası'ndan erken elenen United'ın programı, bu çaptaki bir kulüp için alışılmadık derecede hafif. Takımın bu ritim eksikliğinin maçlara yavaş başlamalarına neden olduğunu düşündüğü bildiriliyor.

Soyunma odasına yakın bir kaynak The Sun'a konuştu ve birinci takım kadrosundaki mevcut ruh halini açıkladı. Kaynak şöyle dedi: "Oyuncular, oynadıkları oyunla menajeri hayal kırıklığına uğrattıklarını düşünüyorlar. Maçlar arasındaki büyük aralıkların kendilerine zarar verdiğini ve maça düzgün bir başlangıç yapmalarını zorlaştırdığını düşünüyorlar. Bunun farkındalar ve bunu değiştirmek istiyorlar."