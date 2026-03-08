Getty Images Sport
Çeviri:
Performans düşüşünün ardından Manchester United oyuncuları, teknik direktör Michael Carrick'i savunmak için yeni bir bahane uydurdu
Carrick'in adamları sayı üstünlüğünü değerlendiremedi.
Takım, Carrick'in teknik direktörlük görevindeki ilk birkaç maçında sergilediği yüksek yoğunluklu performansları yeniden yakalamakta zorlanıyor. Crystal Palace ve Newcastle United ile oynanan son maçlarda performans seviyesi düşüşe geçti. Geçen Pazar günü 10 kişilik Palace takımını 2-1 yenmeyi başarsalar da, hafta ortasında St James' Park'a gitmeden çok önce çatlaklar belirginleşmişti. Çarşamba gecesi, United'ın Newcastle'a karşı 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan bir yenilgiye uğramasıyla kırılma noktası oldu. Magpies ilk yarıda 10 kişi kalmasına rağmen, Carrick'in oyuncuları sayı üstünlüğünden yararlanamadı ve uzun süre etkisiz kaldı. Bu performans, geçici teknik direktörün göreve başladığı ilk günlerde görülen aciliyet ve uyumu yitirmiş bir performanstı ve mevcut taktiksel düzenin uzun vadede işe yarayıp yaramayacağına dair soru işaretleri doğurdu.
Tyneside'da hayal kırıklığı yaratan bir gece
Newcastle'a karşı alınan yenilgi, ev sahibi takımın ilk yarıda 10 kişi kalması nedeniyle özellikle acı vericiydi. Manchester United, sayı üstünlüğünü değerlendiremedi ve Carrick, birinci takımın teknik direktörlüğünü üstlendiğinden bu yana ilk yenilgisini aldı. Geçici teknik direktör, maçın bitiş düdüğü çalındığında gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğramış ve deplasman taraftarlarını alkışladıktan sonra doğrudan tünele yöneldi.
Maçtan sonra konuşan Carrick, oyuncularının performansından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Carrick, "Bu geceki maçtan gerçekten çok hayal kırıklığına uğradım. Bundan ders çıkarmalıyız, çünkü bu gece bizim için bir ders oldu. Daha iyi olmamız gerekiyor" dedi.
Ritim eksikliği bahanesi
Şaşırtıcı bir şekilde, oyuncular düzenli maçların eksikliğinin ilerlemelerine yardımcı olmak yerine aslında engel olduğunu öne sürdüler. Bu sezon Avrupa futbolunda yer almayan ve hem Carabao Kupası'ndan hem de FA Kupası'ndan erken elenen United'ın programı, bu çaptaki bir kulüp için alışılmadık derecede hafif. Takımın bu ritim eksikliğinin maçlara yavaş başlamalarına neden olduğunu düşündüğü bildiriliyor.
Soyunma odasına yakın bir kaynak The Sun'a konuştu ve birinci takım kadrosundaki mevcut ruh halini açıkladı. Kaynak şöyle dedi: "Oyuncular, oynadıkları oyunla menajeri hayal kırıklığına uğrattıklarını düşünüyorlar. Maçlar arasındaki büyük aralıkların kendilerine zarar verdiğini ve maça düzgün bir başlangıç yapmalarını zorlaştırdığını düşünüyorlar. Bunun farkındalar ve bunu değiştirmek istiyorlar."
Son düzlüğe bakış
Bu sorunlar devam edecek gibi görünüyor, çünkü Manchester United, FA Cup maçları nedeniyle 15 Mart'ta Aston Villa ile oynayacağı maça kadar başka maç yapmayacak. Bournemouth ile oynanacak maçın ardından, Mart ayında uluslararası maçlar nedeniyle ligde önemli bir ara verilecek. United'ın Leeds United ile oynayacağı bir sonraki maç 13 Nisan'da.
