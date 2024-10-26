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Pep Guardiola Russell Martin Man City Southampton 2024-25Getty
Uğur Aktan

Pep Guardiola, Southampton teknik direktörü Russell Martin'den çok şey öğrenmeyi umuyor

M.CityP. GuardiolaM.City - SouthamptonSouthamptonPremier LigR. Martin

Pep Guardiola, Southampton Teknik Direktörü Russell Martin'e övgülerde bulundu.

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  • Southampton, City yenilgisine rağmen etkileyici oynadı
  • Guardiola, rakiplerinin 'inanılmaz çabasını' övdü
  • Martin'in takımı Premier Lig'de galibiyet alamadı
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