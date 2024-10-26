GettyUğur AktanPep Guardiola, Southampton teknik direktörü Russell Martin'den çok şey öğrenmeyi umuyorM.CityP. GuardiolaM.City - SouthamptonSouthamptonPremier LigR. MartinPep Guardiola, Southampton Teknik Direktörü Russell Martin'e övgülerde bulundu.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorSouthampton, City yenilgisine rağmen etkileyici oynadıGuardiola, rakiplerinin 'inanılmaz çabasını' övdüMartin'in takımı Premier Lig'de galibiyet alamadıGOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱