Sandro Tonali Man Utd GFXGetty/GOAL
James Westwood

Çeviri:

Paul Scholes haklı: Sandro Tonali, Declan Rice'tan DAHA İYİ ve Man Utd'nin Casemiro'nun yerine ideal bir alternatif

Manchester United, Pazar günü Old Trafford'da Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek Michael Carrick yönetiminde yedi maçta altıncı galibiyetini elde etti ve Premier League sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi. Benjamin Sesko ve Bruno Fernandes, attıkları gollerle haklı olarak manşetlere taşınsa da, Casemiro'nun orta sahadaki muhteşem performansı da galibiyette önemli rol oynadı. Bu, yılbaşından bu yana yeniden yükselişe geçen Kırmızı Şeytanlar için bir tema haline geldi.

Kaptan ve olağanüstü oyun kurucu olarak tartışmasız itici güç olan Fernandes'in ardından, Casemiro şu ana kadar United'ın sezonun en iyi oyuncusu olarak görülmelidir. 34 yaşındaki oyuncu, yıllar öncesine dönmüş gibi hem oyunu bozuyor hem de istediği zaman saldırıları başlatıyor, ayrıca yedi gol katkısıyla özellikle duran toplarda ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Tüm bunlar, United'ın Brezilya milli oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzatmamaya karar vermesinin nedenini merak ettiriyor. Jamie Carragher'ın bile son haftalarda itiraf ettiği gibi, Casemiro'nun futbol kariyeri henüz sona ermedi. 

United'ın, Kobbie Mainoo'nun yanında orta sahada oynayacak daha genç bir oyuncu transfer etmek istediği bildiriliyor, ki bu da gelecekteki başarıları planlarken mantıklı bir hareket. Ancak, Real Madrid'de her şeyi fetheden bir talisman olan Casemiro'nun bu halini değiştirmek, son derece zor bir görev.

Ancak bu görevi üstlenebilecek bir kişi var. Telegraph'a göre, Sandro Tonali, United'ın transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Newcastle yıldızının menajeri, İtalyan oyuncunun yaz transfer dönemi öncesinde seçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı. Old Trafford'daki üst düzey yöneticiler 2028'e kadar Premier League şampiyonluğunu kazanma konusunda ciddiyseler, Tonali'yi şu anda rakipsiz öncelikli hedefleri olarak görmeliler, zira o, kulüp efsanesinin desteğiyle Old Trafford'a gelecektir. 

  • Tonali-RiceGetty/GOAL

    'Pirinçten daha iyi'

    Aynı raporda, United'ın Nottingham Forest'ın yıldızı Elliot Anderson ve Crystal Palace'ın oyun kurucusu Adam Wharton'a da ilgi duyduğu belirtiliyor. Her ikisi de İngiltere'nin Dünya Kupası adayları arasında yer alıyor ve birinci ligin en etkileyici orta saha oyuncularından. Ancak ikisi de Tonali'nin çok yönlü oyununu sunamıyor.

    İtalyan oyuncu, hareketli bir top kazanıcı ve oyun kurucu, Newcastle'ın tipik 6/8 numara hibrit oyuncusu, yani Casemiro'nun United için olduğu gibi. Elit bir tekniker ve oyun okuma yeteneği olan Tonali, hem inatçı savunmaları yıkmada hem de kendi savunmasını korumada hayati bir rol oynuyor. 

    Paul Scholes, Tonali'nin sınıfının en iyisi olduğunu düşünüyor, hatta 2025-26 PFA Yılın Oyuncusu ödülü için yarışta önde olduğu düşünülen Arsenal'in kulüp rekoru transferi Declan Rice'ın bile önünde.

    United'ın eski yaratıcı oyuncusu, sezonun başlarında Sky Bet'in sunduğu The Overlap programında Tonali hakkında "Bence Rice'tan daha iyi" dedi. "Yanlış anlamayın, Rice'ı gerçekten seviyorum, bence her şeye sahip. Bazen topa biraz fazla dokunuyor ve gereğinden fazla şık görünmeye çalışıyor. Her şeyi yapabilir, ama bence yeterince yapmıyor. Ben Tonali'yi tercih ederim."

    Diğer bir deyişle, Tonali Rice'tan daha rafine, ki buna karşı çıkmak zor. Scholes, rakipsiz pozisyon algısı ile ustaca paslar atan bir oyuncu olarak her zaman rakiplerinden bir adım önde görünüyordu ve muhtemelen Tonali'de kendinden daha fazla bir şey görüyor. 25 yaşındaki oyuncunun oyununda eksik olan tek şey goller, ama bu çoğunlukla Newcastle'ın kolektif olarak zayıflığı nedeniyle. Kısa vadede Casemiro'nun yerini doldurmak ve ileride Brezilyalıyı gölgede bırakmak için gerekli tüm niteliklere sahip.

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Risk almaya değer

    Tonali, orta sahanın en önemli adayı olarak öne çıkarsa, United hızlı hareket etmek zorunda kalacak. Kış transfer döneminin son gününde Arsenal ile adı sıkça anılan Tonali'yi Manchester City'nin de takip ettiği ve Juventus'un onu Serie A'ya geri çekmeye çalışabileceği Telegraph gazetesindeyer aldı.

    Talep ve yaşı göz önüne alındığında, Tonali'nin transferi ucuz olmayacak. Rice, Moises Caicedo ve Enzo Fernandez'in transfer ücretlerinin 100 milyon sterlin (134 milyon dolar) üzerinde olduğunu düşünürsek, Newcastle'ın 2023 yazında AC Milan'dan sadece 55 milyon sterlin (72 milyon dolar) karşılığında transfer ettiği Tonali için de aynı ücreti talep etmesi mantıklı olacaktır. Ayrıca, İtalyan bahis kurallarını ihlal ettiği için 10 aylık cezasını çekerken St James' Park'ta yeni bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme onu 2029 yılına kadar Magpies'e bağladı ve bir yıl daha uzatma opsiyonu var.

    United'ın herhangi bir indirimli anlaşma yapması mümkün değil, ancak bu Anderson ve Wharton için de geçerli. Eğer dokuz haneli bir ücret ödeyecekler ise, Tonali, kapsamlı Şampiyonlar Ligi deneyimi ve 30 kez İtalya milli takımında forma giymiş olmasıyla en az risk taşıyan isim.

  • Newcastle United FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Yıl yıl düşünün'

    United, Tonali'nin geleceği hakkında yaptığı açıklamalardan da cesaret alabilir. Kasım ayında, Brescia akademisi mezunu, Newcastle'dan bir gün ayrılma olasılığını reddetmedi ve The i'ye şunları söyledi: "Biliyorsunuz, futbolda her yıl düşünmeniz gerekir. Burada 10 yıl kalmak istiyorum demek istemiyorum ve iki yıl, üç yıl, dört yıl [veya] beş yıl sonra gideceğim."

    Devam etti: "Sadece kendim için, her yıl düşünmek istiyorum. Futbol budur. Geçen yaz bizim için, Alex [Isak] için zordu, ama futbol budur. Hayatınız için, başka bir takım için bir seçeneğiniz varsa, her şeyi düşünmeniz gerekir. 'Evet, burada 10 yıl kalmak istiyorum' demek istemiyorum, ama şu anda burada mutluyum. Başka bir takım hakkında hiçbir şey düşünmüyorum."

    Ocak transfer döneminde gösterdiği ilgiyi düşünürsek, bu son cümlenin artık geçerli olmaması şaşırtıcı olmaz. Isak, Newcastle'da lider konumdayken de benzer bir tutum sergilemiş ve sonunda greve giderek Liverpool'a transferini zorlamıştı. Dünyanın en büyük kulüpleri Tonali için resmi teklifler yaparsa, özellikle Magpies'in iddialı projesi başarısız olmaya devam ederken, onun ilgisinin başka yöne kayması doğal olacaktır.

  • Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    İlerleme kaydedilmiyor

    Sir Alex Ferguson döneminden sonra önemli bir düşüş yaşamasına rağmen, United son 13 yılda 2024 FA Cup dahil olmak üzere altı kupa kazandı. Bu, geçen sezon Carabao Cup'ta başarıya ulaşarak 70 yıllık ulusal kupa hasretine son veren Newcastle'dan beş kupa daha fazla.

    Magpies, 2021'de Suudi Arabistan'ın 300 milyon sterlin (402 milyon dolar) ile kulübü satın alması ve ardından Eddie Howe'un teknik direktör olarak göreve gelmesiyle büyük ilerleme kaydetmiş olsa da, en büyük ödülleri kazanmak için hala çok uzak. Nitekim, Lig Kupası'ndaki başarı, daha büyük başarılara atlama tahtası olmadı ve Newcastle, mevcut sezonun son 10 maçına girerken Premier Lig'de 13. sırada yer alıyor. 

    Ayrıca, FA Kupası'nın beşinci turunda Man City ile ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacakları maçlarda da büyük bir dezavantajları olacak. Newcastle geriye doğru gidiyor gibi görünüyor ve bu durum değişmezse Tonali gibi oyuncuları tutmak giderek zorlaşacak.

    Toon Army için endişe verici olan ise, Howe'un geçen ay Tonali'nin durumunu ele alırken bunu kabul etmiş gibi görünmesidir. Transfer söylentilerinin İtalyan oyuncuyu tedirgin edip etmediği sorulduğunda Howe, gazetecilere şöyle cevap verdi: "Sanmıyorum, ama benim bilgim dışında birçok şey oluyor. [Tonali'nin tedirgin olması] beni şaşırtacaktır, ancak en iyi oyuncularımız her zaman diğer kulüplerin ilgisini çekecektir - bu futbolun gerçeğidir. Grubumuzu bir arada tutmak istiyoruz, ilerlemek istiyoruz ve Sandro da bunda rol oynuyor. Her şeyi göz önünde bulundurursak, bir sorun görmüyorum, ama her şeyi kontrol edemem."

  • michael-carrick(C)Getty Images

    İyi zamanlar geri dönüyor

    Buna karşın, Old Trafford'da her şey yeniden güllük gülistanlık görünüyor. Ruben Amorim, Senne Lammens, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha'yı transfer ederek United'ın kaleci ve golcü sorunlarını çözdüğü ve Antony, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho ve Marcus Rashford'u takımdan göndererek kulüpteki zehirli oyuncu gücü kültürünü ortadan kaldırdığı için övgüyü hak ediyor, ancak Portekizli teknik adamın inatçı taktikleri Ocak ayında ayrılmasını kaçınılmaz hale getirdi.

    Carrick, kadronun tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya başladı ve gerçek bir ivme kazanıldığı hissediliyor. United, Carrick'in ilk iki maçında şampiyonluk yarışındaki City ve Arsenal'i haklı olarak mağlup ederken, Palace ve Everton'a karşı oynadıkları son iki maçta da çirkin bir galibiyet elde etme yeteneğini gösterdi. 

    Premier League şampiyonluğu için artık çok geç olsa da, United gelecek sezon gerçek bir şampiyonluk adayı olarak ortaya çıkacak. Bu, Carrick'in bıraktığı yerden devam etmesi ya da Carlo Ancelotti veya Thomas Tuchel gibi bir teknik adamın onun attığı temeller üzerine inşa etmesi ile mümkün olacak. Kırmızı Şeytanlar, Tonali de dahil olmak üzere, bir sonraki adımı atmak için yurt içinden ve yurt dışından en iyi oyuncuları çekebilecek.

    Basınç altında sakinliği ve Casemiro'dan daha fazla alanı kapsayabilecek enerji seviyesi ile Mainoo için daha da iyi bir orta saha partneri olabilir. United, birden fazla kupa mücadelesinde yer almak için diğer pozisyonlara sadece bir veya iki takviyeye ihtiyaç duyacaktır. United gemisine binmek için heyecan verici bir dönem ve Tonali, St James' Park'ta batan gemiyi terk ederse kimse ona kızamaz.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    United'ın kendi Pirlo'su mu?

    Çarşamba günü United'ın Tyneside'a yapacağı seyahat, Tonali için son bir deneme olabilir. Son dört iç saha maçında Red Devils'a karşı üç galibiyet ve bir beraberlik alan Newcastle, yakın geçmişte de avantajlı durumda. 

    Ancak Howe'un takımında güven seviyesi tüm zamanların en düşük seviyesinde. Newcastle, ligdeki son yedi maçında sadece bir galibiyet aldı ve en son Cumartesi günü Everton'a 3-2 yenilerek üzücü bir mağlubiyet yaşadı. Tonali'nin iş yükü, kulüp kaptanı Bruno Guimaraes'in sakatlığı nedeniyle artmış durumda. 

    En iyi çabaları, neredeyse maksimum performansla oynayan başarılı United takımına karşı yine boşuna olabilir. Newcastle bir yenilgi daha alırsa, Tonali kendini Old Trafford'daki tesisleri yeni üssü olarak değerlendirirken bulabilir. 

    Bu arada United, İtalya'dan ilk megastarını kadrosuna katma ihtimaliyle cezbedilebilir. Tonali uzun süredir Azzurri'nin ikonik oyuncusu Andrea Pirlo ile karşılaştırılıyor ve Howe da geçen sezon bu karşılaştırmaya katılmıştı.

    "Sandro'yu ilk kez oynarken gördüğümde, Pirlo ile kesin bir benzerlik vardı, şüphesiz - ve bu sadece saçları değil. Bundan daha fazlası var," dedi Howe. "Fiziksel yapı ve stil açısından kesinlikle benzer özelliklere sahip, ama bence Sandro'yu diğerlerinden ayıran şey, teknik ve taktik olarak tüm bunları yapabilmesi ve gerçekten iyi görünmesi, ama aynı zamanda atletik yapısı ve koşma yeteneği. Evet, tekniği, pasları ve diğer her şey açısından bariz [karşılaştırmalar] var, ama bence onu ayıran şey bu."

    90 dakika boyunca durmadan koşabilen modern bir Pirlo, United'ın tam da ihtiyacı olan şey. Yaz transfer döneminde daha iyi bir transfer olamazdı.

