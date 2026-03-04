Paul Scholes haklı: Sandro Tonali, Declan Rice'tan DAHA İYİ ve Man Utd'nin Casemiro'nun yerine ideal bir alternatif

Kaptan ve olağanüstü oyun kurucu olarak tartışmasız itici güç olan Fernandes'in ardından, Casemiro şu ana kadar United'ın sezonun en iyi oyuncusu olarak görülmelidir. 34 yaşındaki oyuncu, yıllar öncesine dönmüş gibi hem oyunu bozuyor hem de istediği zaman saldırıları başlatıyor, ayrıca yedi gol katkısıyla özellikle duran toplarda ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Tüm bunlar, United'ın Brezilya milli oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzatmamaya karar vermesinin nedenini merak ettiriyor. Jamie Carragher'ın bile son haftalarda itiraf ettiği gibi, Casemiro'nun futbol kariyeri henüz sona ermedi.

United'ın, Kobbie Mainoo'nun yanında orta sahada oynayacak daha genç bir oyuncu transfer etmek istediği bildiriliyor, ki bu da gelecekteki başarıları planlarken mantıklı bir hareket. Ancak, Real Madrid'de her şeyi fetheden bir talisman olan Casemiro'nun bu halini değiştirmek, son derece zor bir görev.

Ancak bu görevi üstlenebilecek bir kişi var. Telegraph'a göre, Sandro Tonali, United'ın transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Newcastle yıldızının menajeri, İtalyan oyuncunun yaz transfer dönemi öncesinde seçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı. Old Trafford'daki üst düzey yöneticiler 2028'e kadar Premier League şampiyonluğunu kazanma konusunda ciddiyseler, Tonali'yi şu anda rakipsiz öncelikli hedefleri olarak görmeliler, zira o, kulüp efsanesinin desteğiyle Old Trafford'a gelecektir.