Son sakatlık, Pogba sorunlu bir dönemin ardından yeniden tam kadroyla yapılan antrenmanlara adapte olmaya başlamışken geldi. Bir dizi fiziksel problem nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan oyuncu, sezon öncesi dönemde şu ana kadar yalnızca kısa bir süre forma giyebildi.

Teknik direktör Filipe Luís, tecrübeli orta saha oyuncusunu yeniden kadroya dahil etme konusunda kısa süre önce iyimser konuşmuştu. 33 yaşındaki Fransız, tam maç kondisyonunu ve istikrarını yeniden kazanmak için bir kez daha zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.