Getty Images Sport
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Paul Pogba, Monaco'nun kampında yeni bir sakatlık darbesi aldı
Sezon öncesinde yeni darbe
Pogba'nın AS Monaco'daki zorlu dönemi, orta sahanın bir antrenman seansında sakatlanmasıyla yeni bir darbe aldı. 2018 Dünya Kupası şampiyonu, kulübün St George's Park'taki sezon öncesi kampında sahayı erkenden terk etmek zorunda kaldı.
Bir pas çalışması sırasında orta saha oyuncusu bir çığlık attıktan sonra yere yığıldı. Maxi Foot'a göre, sağlık ekibi hızla müdahalede bulundu ve Monaco'nun teknik ekibinden iki kişi tarafından sahadan çıkarılırken takım arkadaşlarının gözle görülür şekilde endişelendiği görüldü.
- Getty Images Sport
Kısa süreli dönüşün ardından forma giyemedi
Son sakatlık, Pogba sorunlu bir dönemin ardından yeniden tam kadroyla yapılan antrenmanlara adapte olmaya başlamışken geldi. Bir dizi fiziksel problem nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan oyuncu, sezon öncesi dönemde şu ana kadar yalnızca kısa bir süre forma giyebildi.
Teknik direktör Filipe Luís, tecrübeli orta saha oyuncusunu yeniden kadroya dahil etme konusunda kısa süre önce iyimser konuşmuştu. 33 yaşındaki Fransız, tam maç kondisyonunu ve istikrarını yeniden kazanmak için bir kez daha zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.
Monaco'da belirsizlik
Bu yeni aksiliğin zamanlaması, yeni sezon için hazırlıklarını son aşamaya getiren Ligue 1 kulübü adına daha kötü olamazdı. Monaco yönetimi daha önce, oyuncunun kulüpteki uzun vadeli geleceğinin belirlenmesinde sezon öncesi değerlendirmelerin kritik olacağını belirtmişti.
Fiziksel durumu kalıcı bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, yönetim şimdi sorunun gerçek ciddiyetini ölçmek için yapılacak sağlık taramalarının sonuçlarını bekleyecek. Hem oyuncu hem de teknik ekip, ne kadar süre sahalardan uzak kalabileceğini görmek için endişeli bir bekleyiş içinde.
- ABACAPRESS
Zamana karşı yarış
Monaco, önündeki rekabetçi fikstürlere hazırlanırken, odak noktası orta sahadaki kadro derinliğini yönetmeye kayıyor. Teknik ekip, oyuncu rehabilitasyon sürecinden geçerken artık en yüksek profilli isimlerinden biri olmadan plan yapmak zorunda.
Bu son engelin küçük bir korku mu yoksa daha uzun süreli bir yokluk mu olacağı henüz belli değil. Şimdilik öncelik, orta saha oyuncusunu kariyerindeki bir başka can sıkıcı bölümde desteklemek.
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