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Paris'in yıldızı Barcelona'dan uzaklaşıyor

Transfers
1. Lig
Paris Saint-Germain
Barcelona
La Liga
B. Barcola
Fransa

Bradley Barcola'nın geleceği, teknik direktör Luis Enrique'nin ilk onbirindeki önemini büyük ölçüde yitirmesinin ardından Paris Saint-Germain'den uzaklaşmış gibi görünüyor.

Parkola birçok teklifi dinledi, ancak tüm işaretler, şu anda Dünya Kupası'na katılması nedeniyle Parc des Princes'ten ayrılmasının yakın olmadığını gösteriyor.

"Sport" gazetesi, Barkola'nın adının, hücum hattını güçlendirmek isteyen Barcelona ile anıldığını yazdı.

Ancak Anthony Gordon ile sözleşme imzalandıktan sonra, Katalan kulübünün niyeti sadece bir forvet transfer etmekle sınırlı hale geldi ve Julian Alvarez ana hedef olarak görülüyor.

Tahminlere göre, değeri 70 milyon avroyu aşabilecek Barkola'nın satışı, daha çok İngiltere Premier Ligi'ne doğru yöneliyor. 

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-PSGAFP

    Premier Lig'den üçlü, Parkola'yı izliyor

    Paris Saint-Germain haberlerini yakından takip etmesiyle tanınan "Djameel" adlı X hesabı, oyuncunun İngiliz kulüplerinin ilgisini çektiğini, ancak Barcelona'nın onu transfer etmek için harekete geçen kulüpler arasında yer almadığını doğruladı.

    Hatta bu bilgiler, oyuncunun Paris Saint-Germain'den ayrılmasını dışlamasa da, bu yaz Barcelona'ya transfer olmasını da dışlıyor.

    Aynı kaynaklara göre, Parkola, Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla oynamaya odaklanmayı tercih etti ve şu anda geleceği konusunda hızlı bir gelişme olması beklenmiyor.

    Barcelona, Fransız oyuncunun kalitesinin farkında olsa da, kulüp kanat pozisyonuna Anthony Gordon'u transfer ederek zaten yatırım yaptı. 

    Parkola, Liverpool, Arsenal ve Manchester United kulüplerinin büyük ilgisini çekiyor. Bu üç kulüp, oyuncunun durumunu sorguladı ve çevresiyle iletişime geçti.

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