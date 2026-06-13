Paris'in yıldızı Barcelona'dan uzaklaşıyor

Bradley Barcola'nın geleceği, teknik direktör Luis Enrique'nin ilk onbirindeki önemini büyük ölçüde yitirmesinin ardından Paris Saint-Germain'den uzaklaşmış gibi görünüyor.

Parkola birçok teklifi dinledi, ancak tüm işaretler, şu anda Dünya Kupası'na katılması nedeniyle Parc des Princes'ten ayrılmasının yakın olmadığını gösteriyor.

"Sport" gazetesi, Barkola'nın adının, hücum hattını güçlendirmek isteyen Barcelona ile anıldığını yazdı.

Ancak Anthony Gordon ile sözleşme imzalandıktan sonra, Katalan kulübünün niyeti sadece bir forvet transfer etmekle sınırlı hale geldi ve Julian Alvarez ana hedef olarak görülüyor.

Tahminlere göre, değeri 70 milyon avroyu aşabilecek Barkola'nın satışı, daha çok İngiltere Premier Ligi'ne doğru yöneliyor.

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