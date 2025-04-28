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Victor Osimhen of Galatasaray celebrates victory Getty Images
Uğur Aktan

Osimhen'in yakın arkadaşı, yıldız ismin oynamak istediği takımı açıkladı

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Victor Osimhen'in vatandaşı John Obi Mikel, Premier Lig ile anılan golcünün "Chelsea'de oynamak istediğini" iddia etti.

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