Osimhen'in yakın arkadaşı, yıldız ismin oynamak istediği takımı açıkladı

Getty ImagesUğur AktanOsimhen'in yakın arkadaşı, yıldız ismin oynamak istediği takımı açıkladıV. OsimhenChelseaM. UnitedPremier LigTransfersSSC NapoliGalatasaraySerie AVictor Osimhen'in vatandaşı John Obi Mikel, Premier Lig ile anılan golcünün "Chelsea'de oynamak istediğini" iddia etti.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorGalatasaray'a kiralık olarak katılan forvet yıldızlaşıyorNapoli kalıcı transferi onaylamaya hazırlanıyorPremier Lig'den büyük ilgi varWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱