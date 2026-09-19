Önlerindeki maç, çeşitli teknik direktörlük dönemlerinde Inter'e karşı oynadığı son 10 karşılaşmayı üst üste kaybeden Gasperini için psikolojik bir engel oluşturuyor. Gasperini, bu serinin birden fazla teknik direktör dönemini kapsadığını, Antonio Conte ve Simone Inzaghi'den mevcut teknik adam Cristian Chivu'ya kadar uzandığını kabul etti.

Ancak 68 yaşındaki teknik adam, baskın takımlara karşı benzer olumsuz serilerin yaşanabildiğini vurguladı.

Gasperini, "Onlar benim kriptonitim mi? Inter'e karşı bazı sonuçlar alabildiğim bir dönem vardı ama sonra son yıllarda hep kaybettik" dedi. "Bu taktiksel yönle ilgili olabilir ama teknik direktörler Conte'den Inzaghi ve Chivu'ya değişti, sonuçlar ise değişmedi. Güçlü bir takıma karşı oynuyoruz."



