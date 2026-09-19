AFP
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'Onlar benim kriptonitim!' - Gian Piero Gasperini, dev maç öncesi Inter Milan hakkında samimi bir itirafta bulundu
Gasperini, ölçüt Inter'e karşı farkı kapatmak istiyor
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Stadio Olimpico'daki yüksek profilli karşılaşma öncesinde takımının Inter'le eşit şartlarda mücadele etme hedefini dile getirdi. Giallorossi'nin patronu, ligdeki üstünlükleri ve Avrupa finalleri sonrası son şampiyonun İtalyan futbolundaki ölçüt olduğunu kabul etti.
Inter'in kadro derinliği ve istikrarlı sonuçlar açısından hâlâ objektif olarak üstün olduğunu kabul etmesine rağmen Gasperini, Roma'nın ilerleyişinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Gerçek bir Scudetto hedefini değerlendirmek için 20 maç haftasının geçmesini beklemek gerektiğini vurguladı.
Roma teknik direktörü, kişisel 10 maçlık mağlubiyet serisiyle karşı karşıya
Önlerindeki maç, çeşitli teknik direktörlük dönemlerinde Inter'e karşı oynadığı son 10 karşılaşmayı üst üste kaybeden Gasperini için psikolojik bir engel oluşturuyor. Gasperini, bu serinin birden fazla teknik direktör dönemini kapsadığını, Antonio Conte ve Simone Inzaghi'den mevcut teknik adam Cristian Chivu'ya kadar uzandığını kabul etti.
Ancak 68 yaşındaki teknik adam, baskın takımlara karşı benzer olumsuz serilerin yaşanabildiğini vurguladı.
Gasperini, "Onlar benim kriptonitim mi? Inter'e karşı bazı sonuçlar alabildiğim bir dönem vardı ama sonra son yıllarda hep kaybettik" dedi. "Bu taktiksel yönle ilgili olabilir ama teknik direktörler Conte'den Inzaghi ve Chivu'ya değişti, sonuçlar ise değişmedi. Güçlü bir takıma karşı oynuyoruz."
Pellegrini yeniden kadro seçeneği haline gelirken tam kadro hazır
Ev sahibi ekip için önemli bir gelişme olarak Gasperini, Manu Kone, Evan Ndicka ve Wesley'nin küçük darbeler ve mevsimsel griplerden iyileşerek tamamen hazır durumda kaldığını doğruladı. Orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini de uzun süren yokluğunun ardından son iki haftada yeniden tam antrenmanlara katıldı.
Teknik direktör, maç öncesi gerginliğin grup genelindeki kalıcı fiziksel yorgunluk belirtilerinin önüne geçeceğini vurguladı.
Buna ek olarak Gasperini, maçın hakemi Davide Massa'yla ilgili son hakem tartışmalarını da geri plana iterek ondan kusursuz bir performans beklediğini ifade etti.
- AFP
Kanat bek pozisyonlarında taktik kararlar belirleyici olacak
Gasperini, sağ kanattaki taktiksel kurgusuna ilişkin sorularla karşılaştı; burada genç yetenek Lulli ilk 11 için değerlendirilmeye devam ediyor. Teknik direktör, Nahuel Molina ile Wesley'nin taktiksel çok yönlülüğünün altını çizerek, sağ ayaklı iki geniş alan oyuncusunun da her iki kanatta etkili şekilde görev yapabildiğini belirtti.
Kanatlardaki ideal kombinasyonu seçmek, Inter'in kanatlardan geliştirdiği geçişleri sınırlamada kritik önem taşıyacak.
Roma, ligdeki yükselen konumunu koruma ve lider karşısındaki galibiyetsizlik serisini sona erdirme hedefiyle maça çıkıyor.
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