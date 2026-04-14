Manchester United'ın Leeds United'a 1-2 yenildiği maçın ardından Bruno Fernandes, Lisandro Martínez'e gösterilen kırmızı kart nedeniyle öfkeliydi. Maçtan sonra kaptan, futbol federasyonunun disiplin cezası uygulamasından korktuğu için hakem Paul Tierney'in kararını yorumlamayı reddetti.
Öfkeli Bruno Fernandes, kamera önünde kendini tutmak zorunda
Leeds, 1981'den bu yana Old Trafford'da ilk lig galibiyetini aldı; bu başarıda, iki gol atarak gecenin kahramanı olan Noah Okafor'un da payı büyüktü. Fernandes, Casemiro'nun farkı azaltmasını sağlayan sezonun altıncı asistini yapsa da, Leeds sonunda direndi ve üç puanı aldı.
İkinci yarıda Tierney, Martínez'i oyundan attırarak önemli bir rol oynadı. Arjantinli savunma oyuncusu, VAR müdahalesinin ardından forvet Dominic Calvert-Lewin'in saçını çekmesi nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Bu nedenle ev sahibi takım, ikinci yarının büyük bir bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Portekizli orta saha oyuncusu, maç boyunca hakemin tutarsız yönetimine açıkça sinirlenmişti. Tavrı, 2014 yılında Aston Villa'ya yenildikten sonra José Mourinho'nun verdiği ikonik röportajı hatırlattı. O zamanlar Chelsea'nin teknik direktörü olan Mourinho, o röportajda şu ünlü sözleri söylemişti: "Konuşmamayı tercih ederim. Eğer bir şey söylersem, başım büyük belaya girer, büyük belaya. Ve ben başımın büyük belaya girmesini istemiyorum."
31 yaşındaki orta saha oyuncusu,Sky Sports'a verdiği röportajda Arjantinli oyuncunun gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu. "Hakemden bahsetmiyorum. Hakemden bahsedersem başım büyük belaya girer, çünkü kurallar herkes için farklı ve farklı şekilde uygulanıyor. Sarı kartlardaki fark da açıkça görülüyor, bu yüzden en iyisi hiçbir şey söylememek."
Tierney, bugüne kadar Kırmızı Şeytanlar'ın 21 Premier Lig maçını yönetti, ancak Old Trafford'daki performansları taraftarlar arasında her zaman beğeni toplamadı. Bununla birlikte, Martínez'in oyundan atılması, Tierney'nin bir United oyuncusuna ilk kez doğrudan kırmızı kart gösterdiği an oldu.
United, cumartesi günü cezalı olan savunma oyuncusu olmadan Chelsea ile oynayacağı maç için Stamford Bridge'e gitmek zorunda. Ayrıca önümüzdeki Brentford ve Liverpool maçlarını da kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya. Michael Carrick'in takımı şu anda altıncı sırada yer alan The Blues'a karşı yedi puanlık bir üstünlüğe sahip. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan beş takımın belirleneceği göz önüne alındığında, sezonun bitmesine sadece altı maç kala her puan hayati önem taşıyor.