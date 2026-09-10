Oaktree, Inter için bir uydu kulüp istiyor: üç seçenek, 25/40 milyonluk yatırım

Yatırım fonu Oaktree, Covid sonrası dönemde Inter'in ekonomik yönetiminde zorlanan Zhang ailesine 275 milyon euro borç verdiğinden ve fiilen ilk kez futbol dünyasına adım attığından bu yana sanki bir ömür geçmiş gibi görünüyor. O dönem dile getirilen düşünce, hiçbir şekilde bir kulübü yöneten sahiplik yapısına dönüşmek istememekti; ancak yıllar geçtikçe Amerikan fonu bundan hoşlanmaya başlamış gibi görünüyor.

Nitekim bugün, Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport'un aktardığına göre, yatırım galaksisini genişletmeyi bile düşünüyor. Fikir, Inter'in yanına bir "uydu" kulüp daha eklemek.



