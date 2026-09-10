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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Oaktree, Inter için bir uydu kulüp istiyor: üç seçenek, 25/40 milyonluk yatırım

Inter
Transfers
Portugal Lig
First National Division
Segunda Division

Amerikan fonu, kontrol ettiği kulüpler galaksisini genişleterek futboldaki çıkarlarını büyütmek istiyor.

Yatırım fonu Oaktree, Covid sonrası dönemde Inter'in ekonomik yönetiminde zorlanan Zhang ailesine 275 milyon euro borç verdiğinden ve fiilen ilk kez futbol dünyasına adım attığından bu yana sanki bir ömür geçmiş gibi görünüyor. O dönem dile getirilen düşünce, hiçbir şekilde bir kulübü yöneten sahiplik yapısına dönüşmek istememekti; ancak yıllar geçtikçe Amerikan fonu bundan hoşlanmaya başlamış gibi görünüyor.

Nitekim bugün, Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport'un aktardığına göre, yatırım galaksisini genişletmeyi bile düşünüyor. Fikir, Inter'in yanına bir "uydu" kulüp daha eklemek.


  • Como ve Chelsea

    Fon yatırımcıları tarafından üzerinde çalışılan temel fikir, Inter’in yanına İtalya sınırları dışında bir kulüp eklemek. Amaç, altyapı ve 23 yaş altı takımın ardından, ancak Inter A takımından önce, yetenekler için ilave bir gelişim basamağı oluşturmak.

    Bu açıdan referans alınan model, özellikle Chelsea ve Fransa’da Strasbourg’u da kontrol eden BlueCo grubu. Ancak, bu politikayı çok daha uzun zaman önce hayata geçirdiği için Manchester City dışında örneğin Palermo’nun da aralarında bulunduğu çok daha fazla sayıda kulübü bünyesinde barındıran City Group da buna örnek gösteriliyor.

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  • 25-40 milyonluk yatırım

    Bu operasyonun zamanlamasının kısa olması gerekiyor çünkü fonun hedefi, gelecek yaz transfer dönemine satın alma işlemini tamamlamış olarak girmek.

    ABD'den masaya 25 ila 40 milyon euro arasında değişen bir yatırım bütçesi geldi; bu çok büyük bir rakam değil, ancak en üst düzey olmayan liglerde mülkiyet devrini yönetmek için yeterli.

  • Transfer kayıtlarında da bonus var

    Spor departmanından gelen öneri, son derece gelişim odaklı bir ligde mücadele eden ve kendi yeteneklerine geniş gelişim alanı sunabilecek bir kulüp için anlaşmayı sonuçlandırmayı denemek yönünde.

    Ayrıca, İtalya’dakinden farklı transfer kurallarına sahip liglerden faydalanmak, transferden sorumlu isimlerin işini de kolaylaştıracaktır; örneğin İtalya’da çok büyük kısıtlamalar bulunan AB dışı oyuncuların transferi için uydu kulüpten yararlanabilir ya da kısa sürede bir Avrupa Birliği vatandaşlığı almalarını sağlayabilirler.

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  • Masadaki üç seçenek

    Bu anlamda fonun yakın takibinde tuttuğu 3 lig bulunuyor: Portekiz Ligi, Belçika Ligi (Stankovic'in Club Brugge'deki deneyimi geçen yıl epey şaşkınlık yaratmıştı) ve İspanyol futbolunun Segunda Division'ı (Serie B'si).



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