O kadar acele etme, Arsenal! Gunners sıkı oynamazsa, bireysel hatalar Premier League şampiyonluk yarışında pahalıya mal olacak

Arsenal, Pazar günü Tottenham ile oynadığı Kuzey Londra derbisini kaybetmeyi veya berabere kalmayı gerçekten göze alamazdı. Dört gün önce Wolves'a karşı yaşadıkları çöküş, Premier Lig şampiyonluk yarışının artık kendileri ile Manchester City arasında eşit olarak bölündüğü anlamına geliyordu. Her iki takım da Nisan ayında Etihad Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma dahil olmak üzere kalan tüm maçlarını kazanırsa, şampiyonluğa ulaşacaktı.

Mikel Arteta'nın adamları Spurs'u 4-1'lik ezici bir galibiyetle kenara itti, ancak bu yeni bir şey değildi. Sonuçta, Gunners son sekiz Kuzey Londra derbisinde yenilmez ve yedi galibiyet aldı. Bu, aynı zamanda o dönemde karşılaştıkları en zayıf Tottenham takımıydı, yeni teknik direktör Igor Tudor'un seçebileceği sadece 14 kıdemli saha oyuncusu vardı ve Championship'e düşme ihtimali çok yüksekti.

Bu, Arsenal için muhtemelen hayal edilebilecek en rutin galibiyet olsa da, son iki Premier League maçında tüm dünyaya kendilerini rezil ettikten sonra yine de sahaya çıkıp sonuçlarına katlanmak zorundaydılar. Ancak, bu beraberliklerden kaynaklanan sorunlar ve bu sezonki diğer hatalar hala devam ediyordu.

    Rice'ın hatası

    Sosyal medyada aktif olan herkes bunu şimdiye kadar görmüş olmalı. Muhtemelen kendisi bile, bu seferki talihsizliğin takımına zarar vermediğini bilerek, iyi niyetle bu videoyu onlarca kez gönderilmiş olmalıdır.

    Eberechi Eze, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ilk yarıda skoru açtıktan sonra, Declan Rice takım arkadaşlarını bir araya topladı. Kendi yarı sahalarına geri döndüklerinde, şakağına işaret ederek Arsenal'in sakin kalmasını ve heyecanlanmamasını istediğini ima etti. Sadece 24 saniye sonra, Rice 18 metrelik alanda topu kolayca kaybetti ve Randal Kolo Muani'nin Premier Lig'deki ilk golüyle skoru eşitledi. Rice, ellerini kaldırarak özür dilerken alaycı bir gülümseme attı. Bu an videolar ve GIF'lerle ölümsüzleştirildi.

    Taktiksel açıdan Rice, Martin Zubimendi'nin Ocak ayında Manchester United'a 3-2 yenildikleri maçta yaptığı hataya benzer şekilde, etrafında pas atabileceği yeterli seçenek olmadığını düşünmüş olabilir. Ancak Arsenal ve Rice'ı eleştirenler, bu tür performans hareketlerinin önceki yıllarda onlara yönelik eleştirileri daha da artırdığını belirtiyorlar. Bu, şüphecilerin bayram edeceği kadar açık bir yeni örnek oldu.

    Bu, Rice'ın liderlik tarzı olabilir. Geçen ay Nottingham Forest ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra kendine "her lanet seferinde" diye bağırırken görüldü. West Ham'ın kaptanı iken, Avrupa Ligi maçında bir hakeme "Bu çok kötü, bütün gece, çok kötü, nasıl bu kadar kötü olabilirsin? Muhtemelen lanet olası maaşını almışsındır" diye bağırırken kameraya yakalandı.

    Sert olmak gerekirse, bu muhtemelen Rice'ın oyunundaki en büyük zayıflığı. Duygusal patlamalar ve kanın beyne hücum etmesi, Yılın Oyuncusu seçilme şansı olan bir oyuncu için devam edemez. Bu, Arsenal'in şampiyonluğu kazanması halinde alacağı bir ödül.

    Gabriel paçayı kurtarır.

    Arsenal'in Yılın Futbolcusu ödülü için diğer güçlü adayı ise, Spurs'un ikinci beraberlik golünde hatalı olmaması şanslı olan stoper Gabriel Magalhaes. Kolo Muani'nin minimal teması üzerine, 1,90 m boyundaki stoper yere düştü ve Tottenham forveti topu ağlara gönderdiğinde hakem Peter Bankes faul düdüğü çaldı.

    Günümüzde itme ve tutma hareketlerinin ne kadarının faul sayıldığı bir yana, bu Gabriel'in daha önce denediği ve başarısız olduğu bir taktik. Eylül ayında Arsenal'in Newcastle'da 2-1 kazandığı maçta, Nick Woltemade'nin iki eliyle Brezilyalı savunmacıya tutunarak attığı golle geriye düşmüşlerdi, ancak faul için yeterli temas olmadığına karar verilmişti.

    Gabriel'in Premier League'in köşe vuruşlarında en tehlikeli oyuncusu olduğu ve geçen sezon kuzey Londra derbisinde Cristian Romero'dan uzaklaşmak için iki elini kullanarak galibiyet golünü attığı göz önüne alındığında, kendi ceza sahasında biraz daha fiziksel mücadeleye girmesinin sorun olmayacağını düşünebilirsiniz. Bu olay mercek altına alındığına göre, bir dahaki sefere şanslı olmayabilir.

    İlk yarıda Kolo Muani'nin kaleye doğru koşarken yaptığı bir faul de vardı ve tekrarlar Gabriel'in sadece oyuncuya odaklandığını, topa değil, gösterdi. Bu, gerçek zamanlı olarak sıradan bir çarpışma gibi görünüyordu, ancak başka bir VAR bu kadar hoşgörülü olmayabilirdi. Önemli olan nokta, Gabriel'in fazla zeki olmaya çalışmak yerine doğal oyununu oynamasının daha iyi olacağıdır.

    Raya'nın tek zayıflığı

    Arsenal'in Wolves ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından, kaleci David Raya, son bir orta sırasında Gabriel ile iletişim kurmayarak topu düşürdüğü ve Tom Edozie'nin Riccardo Calafiori'den bir gol atmasına izin verdiği için suçlandı.

    Bu, Raya'nın bu sezon golle sonuçlanan ilk hatası olarak kaydedildi ve uzun vadede endişe yaratacak bir durum değil. Kendi altı metre karesi içinde, İspanyol kaleci dünyanın en iyi kalecisi ve en kalabalık ceza sahalarında bile çapraz pasları inanılmaz bir hızla yakalıyor.

    Daha endişe verici olan, Raya'nın Molineux'da ilk golü nasıl yediği. Hugo Bueno'nun alçaltılmış şutu tam olarak üst köşeye ulaşmadı, ancak yine de kalecinin ulaşamayacağı bir noktadaydı. Raya, çok fazla şutun kendisini geçmesine izin vermez, ancak bunlar genellikle uzak mesafeden atılan şutlardır. 1,83 metre boyuyla Avrupa'nın en kısa kalecileri arasında yer alan Raya, uzun mesafeli şutlarla başa çıkabilecek kanat açıklığına sahip değildir.

    Bu, Arsenal en iyi savunma takımı olsa da, diğer takımların 18 metrelik alana bile ulaşmadan onları geçebilecekleri anlamına geliyor. Ocak ayında Manchester United'a evinde 3-2 yenildikleri maçta Patrick Dorgu ve Matheus Cunha'nın ceza sahasının çok dışından gol attıkları maç, bunun bir başka örneği. Bu, Raya'nın oyunundaki tek kusur, ancak Arsenal'i yıkmadan da yararlanılabilecek bir kusur.

    'Yine ikinci'

    Arsenal, Tottenham'daki maçın gerçekten bir derbiye dönüşmemesi için iyi bir iş çıkardı. Wolves'tan kuyruklarını kıstırıp ayrılmaları belki de olgunluklarının bir göstergesiydi.

    Molineux'daki karşılaşmanın sonunda, rekor düzeyde düşük puanla küme düşme tehlikesi yaşayan ev sahibi takımın taraftarları, "yine ikinci, ole ole" tezahüratları yağdırdı. Aynı şey bir hafta önce Brentford'da da yaşanmıştı. Bu duygu, Arsenal oyuncularını ve taraftarlarını son 12 aydır takip ediyor, çünkü onlar İngiliz birinci lig tarihinde dört sezon üst üste ikinci sırada bitiren ilk takım olmak istemiyorlar.

    Wolves ve Brentford bile Arsenal'in düşüşünden keyif alıyorsa, mesaj açıktır: Ülkedeki her takım, Gunners'ın şampiyon olmasını engellemek isteyecektir. Onlar bu kötü şöhretle yaşamak ve bununla keyif almak zorundadırlar, bunun kendilerini etkilemesine izin vermemelidirler.

    Arteta'nın savunmacı tavrı

    Tarih kazananlar tarafından yazılır ve Arsenal taraftarları, takımlarının geçen hafta sonu derbiye nasıl girdiğini düşünmek istemeyeceklerdir. Ancak maç öncesi basın toplantısında Arteta her zamankinden daha sinirli görünüyordu.

    Wolves'un sosyal medya ekibi, Edozie'nin beraberlik golünden kısa bir süre önce, Arsenal'in zaman kaybettirme taktiklerini alay eden bir video TikTok'ta yayınlamıştı. Video, Tottenham maçından önceki günlerde viral oldu ve Arteta'ya videonun içeriği ve videoyu izleyip izlemediği soruldu.

    "Hayır" yanıtını veren Arteta, "Okuduğum şey, maç öncesi menajer Rob [Edwards]'ın basın toplantısı ve bizim hakkımızda söyledikleri ve bana attığı mesaj. O, bizim ligin açık ara en iyi takımı olduğumuzu düşünüyor. Kim tarafından paylaşıldığını bilmediğim bir şeyden çok daha fazla ilgimi çekiyor bu. Özellikle de okumadığım için."

    Bu sözler, Arteta'nın Luis Enrique ve ekibinin kendisine Arsenal'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'den üstün olduğunu söylediğini iddia ettiği olayla karşılaştırıldı. O maçta Fransız takımı toplamda 3-1 galip gelmişti. Luis Enrique, Arsenal menajerinin yorumları kendisine aktarıldığında "Mikel Arteta çok iyi bir arkadaşımdır, ama bu görüşe hiç katılmıyorum" şeklinde bir yanıt verdi.

    Şehrin hücum seçenekleri

    Arsenal, Manchester City'nin beş puan önünde hafta sonuna giriyor, ancak Pep Guardiola'nın takımından bir maç daha fazla oynamış durumda. İki takım da aynı sayıda gol attı (56), ancak Gunners'ın şampiyonluk rakibinden daha iyi hücum seçeneklerine sahip olduğunu düşünmek zor.

    Erling Haaland 22 golle Altın Ayakkabı yarışında hala lider, Antoine Semenyo ise 13 golle üçüncü sırada ve Bournemouth'tan City'ye transfer olduktan sonra Premier League'de 3 golle hızlı bir başlangıç yaptı. Onların dışında, Phil Foden (yedi) ve yaz transferi Tijjani Reijnders (beş), en iyi sezonlarını geçirmiyor olsalar da takımın en çok gol atan oyuncuları olurken, Rayan Cherki ve Omar Marmoush da yeniden formlarını bulmaya başladı.

    Arsenal'in üretkenliği hala büyük ölçüde duran toplara bağlı, ancak Viktor Gyokeres'in Tottenham'da attığı iki golün sezonun son bölümünde bir ivme yaratacağı umuluyor. Bukayo Saka da Wolves'ta daha merkezi bir rolde bir gol attıktan sonra formunu yakaladı. Eberechi Eze, Spurs ve Crystal Palace dışındaki takımlara da gol atabilirse, bu da faydalı olacaktır.

    Chelsea mükemmel bir tonik mi?

    Arsenal'in şampiyonluk yarışını bozmaya çalışacak bir sonraki takım, Londra'nın rakibi Chelsea. Chelsea, Romelu Lukaku'nun Blues'a dönüşünde gol attığı Ağustos 2021'den bu yana Premier Lig'de Arsenal'e karşı galibiyet alamadı. Evet, çok uzak bir geçmiş gibi görünüyor, değil mi?

    Arsenal için Chelsea ile oynamak her zaman harika bir zamandır, ancak son gelişmeler de onlara yardımcı olabilir. Wesley Fofana'nın Cumartesi günü Burnley ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gördüğü kırmızı kart, sezonun sekizinci kırmızı kartıydı. Baş antrenör Liam Rosenior, Clarets'e son dakikalarda gol yedikleri ve Leeds United ile 2-2 berabere kaldıkları maçlarda "dört puanı ateşe attıkları" için oyuncularını sert bir şekilde eleştirdi. Cole Palmer'ın formu, en azından açık oyunda ve penaltı noktasından değil, endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Formda olursa, kariyerinde ilk kez Emirates Stadyumu'nda ilk 11'de yer alabilir. 

    Chelsea, Carabao Cup yarı finalinde Arsenal'e elenmesinin intikamını almak isteyebilir, ancak son sezonların en mutsuz av sahalarından birinde sonuç almak için gerekli imkanlara sahip olmayabilir. Kağıt üzerinde bu, Arteta'nın adamları için, kazanma ihtimali çok yüksek olan bir "büyük maç"ta ivme kazanmak için bir başka harika fırsat.

    Kabul edelim, sezonun bu aşamasında sonuçlar her şeyden önemlidir.

