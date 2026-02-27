O kadar acele etme, Arsenal! Gunners sıkı oynamazsa, bireysel hatalar Premier League şampiyonluk yarışında pahalıya mal olacak

Sosyal medyada aktif olan herkes bunu şimdiye kadar görmüş olmalı. Muhtemelen kendisi bile, bu seferki talihsizliğin takımına zarar vermediğini bilerek, iyi niyetle bu videoyu onlarca kez gönderilmiş olmalıdır.

Eberechi Eze, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ilk yarıda skoru açtıktan sonra, Declan Rice takım arkadaşlarını bir araya topladı. Kendi yarı sahalarına geri döndüklerinde, şakağına işaret ederek Arsenal'in sakin kalmasını ve heyecanlanmamasını istediğini ima etti. Sadece 24 saniye sonra, Rice 18 metrelik alanda topu kolayca kaybetti ve Randal Kolo Muani'nin Premier Lig'deki ilk golüyle skoru eşitledi. Rice, ellerini kaldırarak özür dilerken alaycı bir gülümseme attı. Bu an videolar ve GIF'lerle ölümsüzleştirildi.

Taktiksel açıdan Rice, Martin Zubimendi'nin Ocak ayında Manchester United'a 3-2 yenildikleri maçta yaptığı hataya benzer şekilde, etrafında pas atabileceği yeterli seçenek olmadığını düşünmüş olabilir. Ancak Arsenal ve Rice'ı eleştirenler, bu tür performans hareketlerinin önceki yıllarda onlara yönelik eleştirileri daha da artırdığını belirtiyorlar. Bu, şüphecilerin bayram edeceği kadar açık bir yeni örnek oldu.

Bu, Rice'ın liderlik tarzı olabilir. Geçen ay Nottingham Forest ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra kendine "her lanet seferinde" diye bağırırken görüldü. West Ham'ın kaptanı iken, Avrupa Ligi maçında bir hakeme "Bu çok kötü, bütün gece, çok kötü, nasıl bu kadar kötü olabilirsin? Muhtemelen lanet olası maaşını almışsındır" diye bağırırken kameraya yakalandı.

Sert olmak gerekirse, bu muhtemelen Rice'ın oyunundaki en büyük zayıflığı. Duygusal patlamalar ve kanın beyne hücum etmesi, Yılın Oyuncusu seçilme şansı olan bir oyuncu için devam edemez. Bu, Arsenal'in şampiyonluğu kazanması halinde alacağı bir ödül.