Mahkeme belgelerini gördüğünü iddia eden Brezilya medyası Metropoles'in haberine göre, şef sadece oyuncuyu değil, aynı zamanda 150'ye yakın arkadaş ve iş arkadaşından oluşan bir grubu da her gün beslemekle görevlendirilmişti. Bu yoğun iş yükü, şef'i 16 saatlik vardiyalara zorlamış ve Rio de Janeiro'daki oyuncunun lüks villalarından birinde işe başladığında kabul ettiği çalışma saatlerinin çok ötesine uzanmış.

İlk sözleşmesinde pazartesi-perşembe günleri sabah 7'den akşam 5'e, cuma günleri ise sabah 7'den akşam 4'e kadar çalışacağı belirtilmesine rağmen, gerçekte çok daha fazla çalışmak zorunda kaldığını iddia ediyor. Şef, genellikle akşam 11'e veya gece yarısına kadar çalıştığını ve hafta sonları da evin ihtiyaçlarını karşılamak için yasal olarak zorunlu olan öğle yemeği saatinde de çalışmak zorunda kaldığını belirtmiş.