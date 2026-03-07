(C)Getty Images
Çeviri:
Neymar, 16 saatlik vardiyalar ve yemek hazırlarken aldığı iddia edilen yaralanmalar nedeniyle eski şefi tarafından 'DAVA EDİLDİ'
16 saatlik zorlu vardiyalarla ilgili iddialar
Mahkeme belgelerini gördüğünü iddia eden Brezilya medyası Metropoles'in haberine göre, şef sadece oyuncuyu değil, aynı zamanda 150'ye yakın arkadaş ve iş arkadaşından oluşan bir grubu da her gün beslemekle görevlendirilmişti. Bu yoğun iş yükü, şef'i 16 saatlik vardiyalara zorlamış ve Rio de Janeiro'daki oyuncunun lüks villalarından birinde işe başladığında kabul ettiği çalışma saatlerinin çok ötesine uzanmış.
İlk sözleşmesinde pazartesi-perşembe günleri sabah 7'den akşam 5'e, cuma günleri ise sabah 7'den akşam 4'e kadar çalışacağı belirtilmesine rağmen, gerçekte çok daha fazla çalışmak zorunda kaldığını iddia ediyor. Şef, genellikle akşam 11'e veya gece yarısına kadar çalıştığını ve hafta sonları da evin ihtiyaçlarını karşılamak için yasal olarak zorunlu olan öğle yemeği saatinde de çalışmak zorunda kaldığını belirtmiş.
- Getty Images Sport
Sağlık sorunları ve fiziksel yaralanmalar
Bu görevin yoğun fiziksel talepleri, çalışanın ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden olduğu bildirildi. Davada, 10 kg ağırlığındaki et parçalarını taşımak ve uzun çalışma günleri boyunca sürekli olarak ağır süpermarket poşetlerini yüklemek ve boşaltmak zorunda kalmasının, süperstarın yanında çalıştığı süre boyunca vücuduna ciddi zarar verdiği ayrıntılı olarak anlatılıyor.
Uygun molalar olmadan bu kadar uzun süre ayakta durmak, belgelenmiş sağlık sorunlarına yol açmış ve çalışanın görevlerinin doğrudan bir sonucu olarak sırt sorunları ve kalça iltihabı yaşadığı belirtilmiştir. Bu fiziksel şikayetler, Rio de Janeiro'daki malikanede çalıştığı süre boyunca uğradığı zararları karşılamak için önemli bir tazminat talep eden çalışanın yasal argümanının temelini oluşturmaktadır.
Mali tazminat ve yasal hedefler
Yasal belgeler ayrıca, personele yasal olarak gerekli olan dinlenme sürelerinin sağlanmadığını da vurgulamaktadır. Şefin hukuk ekibi şu açıklamayı yapmıştır: "Davacı düzenli olarak öğle molası verememiştir. İş sözleşmesi süresince, davacı bu süre boyunca aktif olarak çalışmaya devam etmesine rağmen, davalı tarafından öğle molası için kart basması istenmiştir."
Ayda yaklaşık 1.065 sterlin kazanan şef, şu anda toplam 37.544 sterlin tazminat talep etmektedir. Bu rakam, Mangaratiba malikanesinde çalıştığı süre boyunca ödenmemiş tazminat, cezalar, ödenmemiş fazla mesai ücretleri, yaralanmalar için tıbbi masraflar ve zorunlu molaların verilmemesinden kaynaklanan zararları kapsamaktadır.
- AFP
Neymar, Dünya Kupası hazırlıkları sürerken sessizliğini koruyor
Konutundaki çalışma koşullarına ilişkin iddiaların ciddiyetine rağmen, şu anda Carlo Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almak için çalışan Brezilya milli takım oyuncusu, yerel medya tarafından konuyla ilgili görüşleri sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.
Reklam