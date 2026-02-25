Newcastle yıldızı Sandro Tonali, İtalya efsanesi tarafından Juventus'a transfer olacağı yönünde tahminlerde bulunuldu

Tonali, Brescia'nın altyapısında yetişti ve 2020 yılında Serie A devi AC Milan tarafından transfer edildi. İlk olarak kiralık olarak transfer edilen Tonali, daha sonra kalıcı olarak transfer edildi. 2021-22 sezonunda San Siro'da Serie A şampiyonluğunu kazandı, ancak bir yıl sonra Newcastle'ın onu St James' Park'a transfer etmek için 70 milyon euro (61 milyon sterlin/83 milyon dolar) ödemesiyle tarihin en pahalı İtalyan futbolcusu oldu.

Tyneside'daki hayatına başlangıcı, İtalyan bahis düzenlemelerini ihlal ettiği için sekiz ayını kumar rehabilitasyonunda geçirmek üzere toplam on aylık bir ceza almasıyla kesintiye uğradı.

Ancak Tonali, Howe'un takımında gösterdiği etkileyici performansla Premier League'de tanınmış bir yıldız haline geldi ve Magpies'in 2024-25 sezonunda beşinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı. Bu sezon şu ana kadar yurt içinde daha zorlu bir kampanya geçirdi, ancak Newcastle, eleme turu play-off'unda Qarabag'ı toplamda 9-3 yenerek Avrupa'nın elit kulüp yarışmasının son 16 turunda oynayacak. Tonali, Salı gecesi ikinci maçta gol attı.