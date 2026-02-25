Getty Images Sport
Newcastle yıldızı Sandro Tonali, İtalya efsanesi tarafından Juventus'a transfer olacağı yönünde tahminlerde bulunuldu
Tonali, Premier Lig'de yerini sağlamlaştırdı
Tonali, Brescia'nın altyapısında yetişti ve 2020 yılında Serie A devi AC Milan tarafından transfer edildi. İlk olarak kiralık olarak transfer edilen Tonali, daha sonra kalıcı olarak transfer edildi. 2021-22 sezonunda San Siro'da Serie A şampiyonluğunu kazandı, ancak bir yıl sonra Newcastle'ın onu St James' Park'a transfer etmek için 70 milyon euro (61 milyon sterlin/83 milyon dolar) ödemesiyle tarihin en pahalı İtalyan futbolcusu oldu.
Tyneside'daki hayatına başlangıcı, İtalyan bahis düzenlemelerini ihlal ettiği için sekiz ayını kumar rehabilitasyonunda geçirmek üzere toplam on aylık bir ceza almasıyla kesintiye uğradı.
Ancak Tonali, Howe'un takımında gösterdiği etkileyici performansla Premier League'de tanınmış bir yıldız haline geldi ve Magpies'in 2024-25 sezonunda beşinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı. Bu sezon şu ana kadar yurt içinde daha zorlu bir kampanya geçirdi, ancak Newcastle, eleme turu play-off'unda Qarabag'ı toplamda 9-3 yenerek Avrupa'nın elit kulüp yarışmasının son 16 turunda oynayacak. Tonali, Salı gecesi ikinci maçta gol attı.
Juventus'a Magpies yıldızının transferini takip etmesi söylendi
La Gazzetta dello Sport ile yapılan röportajda Marchisio'ya, bu yaz Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva'yı bedelsiz transfer etmek isteyip istemediği soruldu. Ancak eski orta saha oyuncusu, eski kulübünün Serie A'nın zirvesine dönme çabalarına yardımcı olmak için güçlü İtalyan oyuncuları kadrosuna katması gerektiğini söyledi.
Oyuncu, "Futbol değişir, ancak kulüplerin DNA'sı değişmez. Juventus her zaman İtalyan şampiyonlarından oluşan bir çekirdek gruba sahipti ve bunu yeniden inşa etmesi gerekiyor. [Gianluigi] Donnarumma bana ulaşılamaz görünüyor, o Manchester City'ye transfer oldu. Tonali daha ulaşılabilir görünüyor. O mükemmel bir başlangıç noktası olurdu, ancak sabırlı olmak gerekecek" dedi.
Marchisio ayrıca, Napoli'nin 2022-23 Serie A şampiyonluğunda yıldızlaşan, ancak daha sonra kulüple ilişkisi bozulan Galatasaray forveti Victor Osimhen'e hayranlığını da dile getirdi.
"O kesinlikle fark yaratırdı. Galatasaray'da hayran olduğumuz Osimhen, kışı geçirmek için Türkiye'ye gelen bir forvet değil. İlk maçta, Juventus'un gol önünde sık sık eksikliğini hissettiği inanılmaz bir kararlılık gösterdi."
Tonali, men cezası sırasında Newcastle ile sözleşme uzatımı imzaladı.
Tonali, bir gün memleketine dönme olasılığını asla göz ardı edemeyeceğini kabul etti ve Ekim ayında şöyle dedi: "Ne olacağını asla bilemezsiniz, herkese bunun mümkün olduğunu söylüyorum. İtalya'ya kapımı kapatmıyorum; orası benim ülkem. Belki şu anda değil, çünkü Newcastle'da dengemi buldum, ama lig gittikçe daha iyi hale geliyor, takımların seviyesi yükseliyor."
Newcastle, Tonali'nin geleceği konusunda güçlü bir konumda. İtalya milli takım oyuncusu, cezası sırasında kulüple sözleşme uzatımı imzaladı ve sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatıldı, ayrıca bir yıl daha uzatma opsiyonu da var. Bu, onun hizmetlerini almak isteyen herhangi bir Serie A takımının, Magpies'i en değerli varlıklarından birini satmaya ikna etmek için önemli bir transfer ücreti ödemesi gerektiği anlamına geliyor.
Juventus, beş maçlık galibiyetsiz serinin ardından zorlanıyor
Juventus, sezonun başında Tottenham Hotspur'un şu anki geçici teknik direktörü Igor Tudor ile başladı. Ancak Hırvat teknik adam, sekiz maçlık galibiyetsiz serinin ardından görevinden alındı ve yerine Luciano Spalletti getirildi.
66 yaşındaki teknik adam başlangıçta La Vecchia Signora'nın kötü gidişatı tersine çevirmesine yardımcı oldu, ancak son bir ayda sorunlar ortaya çıktı. Juventus son beş maçından dördünü kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'nden elenme tehlikesiyle karşı karşıya, çünkü eleme turu ilk maçında Galatasaray'a 5-2 yenildi. Bu eşleşmenin ikinci maçı Çarşamba akşamı oynanacak.
