Peter McVitie ve Uğur Aktan

Napoli’nin Noa Lang’ı Galatasaray’a göndermesinin ardında yatan neden ortaya çıktı

Noa Lang, Napoli'den ani ayrılışının nedenini açıkladı ve İtalya'da geçirdiği kısa süre boyunca kendisine haksızlık yapıldığını iddia ederek Antonio Conte'ye gönderme yaptı. Dünya Kupası hayallerini gerçekleştirmek için Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Hollandalı kanat oyuncusu, ateşli teknik adamla hiçbir ilişkisi olmadığını vurguladı ve Napoli'de sadece altı ay sonra kendisini takımdan uzaklaştırmaya zorlayan davranışları eleştirdi.

  • Lang, Napoli'den ayrılma konusunda açıkça konuştu

    Lang'ın Serie A'daki kariyeri erken bir şekilde sona erdi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Stadio Diego Armando Maradona'yı Galatasaray'ın yoğun atmosferiyle takas etti. Transfer Deadline Show'da konuşan Lang, PSV'den ayrılmasının neden bu kadar çabuk kötüye gittiğini açıklarken sözünü sakınmadı ve Napoli'nin teknik direktörü Conte'yi doğrudan suçladı.

    "Bence bu her şeyi açıklıyor," diye başlayan Lang, ayrılışıyla ilgili söylentilerden açıkça rahatsız olduğunu gösterdi. "Bunu nasıl normal bir şekilde ifade edebilirim? Teknik direktörle anlaşamadık. Konuyu burada kapatalım."

    Kendi ülkesinde sık sık tartışmalara neden olan Hollanda milli takım oyuncusu, İtalyan devleri tarafından kendisine yapılan muameleyle ilgili daha derin bir hikaye olduğunu ima etti. Kendi itibarının genellikle kendisinden önce geldiğini, ancak bu durumun kendi hatası olmadığını öne sürdü.

    "Hollanda'da bunun benim hatam olduğunu düşündüğünüzü biliyorum, ama bir gün gerçek ortaya çıkacak" diye alaycı bir şekilde konuştu. Yönetimle yaşadığı sürtüşmeye rağmen, Lang kulübe karşı herhangi bir kin beslemediğini belirtti. "Şu anda, sözleşmem olan kulübe büyük saygı duyuyorum. Kulüpteki hemen hemen herkesle iyi bir bağım var. Ama bu politik davranış bana uymuyor."

    Conte ile sürtüşmeye rağmen soyunma odası desteği

    Napoli'den ayrılma kararı kolay alınmadı. Lang, kamuoyunda sorunlu bir dönem olduğu algısı olmasına rağmen, takım içinde popüler bir figür olmaya devam ettiğini açıkladı. Yaz aylarında büyük bir ilgiyle transfer edildikten sadece birkaç ay sonra gerçekleşen bu hızlı transfer, köprülerin yıkıldığını düşündürüyor, ancak Lang, bu durumun sadece teknik direktörün ofisinden kaynaklandığını ısrarla vurguluyor.

    Lang, Galatasaray'ın teklifini kabul etme kararıyla ilgili olarak "Dürüst olmak gerekirse, karar vermem biraz zaman aldı" dedi. "Kulüp kendini kanıtlamış bir kulüp. Ama ben yarım yıl sonra ayrılmak isteyen biri değilim."

    Sosyal olarak takıma entegre olmuş, ancak teknik ekip tarafından profesyonel olarak izole edilmiş bir oyuncu portresi çizdi. "On kişiden dokuzu da benim ayrılmamı istemiyordu" dedi. "Takımda iyiydim, her gün iyi antrenman yapıyordum."

  • Anlatıya ve haksız eleştirilere karşı mücadele

    Lang'ın kariyerinde tekrarlayan bir tema, olumsuz kamuoyu algısıyla mücadele olmuştur ve Napoli'deki görevi de farklı değildi. Kanat oyuncusu, performanslarının analiz edilme şeklinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, aldığı eleştirilerin sahadaki gerçek performansıyla orantısız olduğunu iddia etti.

    "Oynadığım dakikalarda hakkımda kötü konuşuldu" diyen Lang, "Ama ben buna hiç katılmıyorum. Oyun tarzım içinde iyi iş çıkardım. En azından ben öyle düşünüyorum" diye ekledi.

    Lang, takımdaki daha geniş sorunların günah keçisi haline geldiğine inanıyor ve yorumcular ve gözlemciler hemen onun üzerine atladılar. 

    Ekim ayında, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı PSV'ye 6-2 yenildikleri maçta yedek kulübesinde oturduktan sonra, oynama süresinin azlığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve Conte'den "Bencil" olmaması konusunda kamuoyuna açık bir uyarı aldı. Sonunda, İtalya şampiyonu takımda 27 maça çıktı, ancak bunların sadece dokuzunda ilk on birde yer aldı.

    Sırada ne var?

    Sonuçta Lang, "duygusal bir oyuncu" ve Conte'nin soğuk tavırları ona yeni bir meydan okuma aramaktan başka seçenek bırakmadı. Ancak belirleyici faktör, sadece menajerle "uyum" eksikliği değil, 2026 Dünya Kupası'nın yaklaşan gölgesiydi.

    Bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva hızla yaklaşırken, Lang Serie A'da yedek kulübesinde çürümeye tahammül edemeyeceğini biliyordu. "Dürüstçe davranılmalısın ve ben bu hissi hiç yaşamadım" diye açıkladı.

    "İlk başta mücadele etmek istedim ve kalacağımı düşündüm. Ama yazın Dünya Kupası var. Bu yüzden bu seçimim esas olarak buna yönelikti."

    İstanbul'a transfer olarak Lang, ritmini yeniden bulmayı ve Hollanda milli takımındaki yerini garantilemeyi umuyor.

