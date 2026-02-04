Napoli’nin Noa Lang’ı Galatasaray’a göndermesinin ardında yatan neden ortaya çıktı

Lang'ın Serie A'daki kariyeri erken bir şekilde sona erdi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Stadio Diego Armando Maradona'yı Galatasaray'ın yoğun atmosferiyle takas etti. Transfer Deadline Show'da konuşan Lang, PSV'den ayrılmasının neden bu kadar çabuk kötüye gittiğini açıklarken sözünü sakınmadı ve Napoli'nin teknik direktörü Conte'yi doğrudan suçladı.

"Bence bu her şeyi açıklıyor," diye başlayan Lang, ayrılışıyla ilgili söylentilerden açıkça rahatsız olduğunu gösterdi. "Bunu nasıl normal bir şekilde ifade edebilirim? Teknik direktörle anlaşamadık. Konuyu burada kapatalım."

Kendi ülkesinde sık sık tartışmalara neden olan Hollanda milli takım oyuncusu, İtalyan devleri tarafından kendisine yapılan muameleyle ilgili daha derin bir hikaye olduğunu ima etti. Kendi itibarının genellikle kendisinden önce geldiğini, ancak bu durumun kendi hatası olmadığını öne sürdü.

"Hollanda'da bunun benim hatam olduğunu düşündüğünüzü biliyorum, ama bir gün gerçek ortaya çıkacak" diye alaycı bir şekilde konuştu. Yönetimle yaşadığı sürtüşmeye rağmen, Lang kulübe karşı herhangi bir kin beslemediğini belirtti. "Şu anda, sözleşmem olan kulübe büyük saygı duyuyorum. Kulüpteki hemen hemen herkesle iyi bir bağım var. Ama bu politik davranış bana uymuyor."