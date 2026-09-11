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MourinhoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Mourinho: "Inter'e karşı sekiz gol atabilirdik, neden bunu söylemiyorlar?"

Inter
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi

Portekizli isim, Vinicius ile Mbappe'yi eleştirilere karşı savunuyor.

Rayo Vallecano maç öncesi basın toplantısında Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı 2-1 kazanılan maçın ardından gelen eleştirilere karşı Vinicius JR ve Kylian Mbappé'yi savundu. Söz konusu maçta Brezilyalı ve Fransız oyuncu, farkı açma fırsatı verecek çok sayıda pozisyonu değerlendirememişti. Mourinho, Portekiz atasözünden alıntı yaparak şu yanıtı verdi: "Vini ve Mbappé'ye eleştiri mi? Bu eleştiriler, meyve veren ağaçlara atılan taşlar gibidir".

  • Mourinho görüşünü şöyle savundu: "Kylian haklı: bir sezonda 40 gol atan bir oyuncu takım için sorun değildir. İki tür insan vardır; anlayanlar ve anlamayanlar; ikinciler, olumlu şeyler hakkında konuşmanın çıkarlarına olmadığını biliyor. Kylian'ın Cucurella'ya yardım etmek için 10 kişiyle geriye döndüğünü gördüm. Bu tür davranışları çok takdir ediyorum. Ayrıca aynı kişiler iyi savunma yaptığımızı ya da sekiz gol atabileceğimizi de söylemiyor. Takımların risk almadığı ve maçların 0-0 bittiği sıkıcı karşılaşmalar olacaktır. Inter dört gol atabilirdi ama biz sekiz gol atabilirdik. Neden bunu söylemiyorlar? Kazandığımız için mutlu değiller mi? Teknik ekip çok mutlu; Betis'e karşı birlikte acı çektik ve birlikte kaybettik. Real Madrid için çalışma konusunda bu duyguya ve bu bağlılığa sahibiz. İnsanları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız".

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