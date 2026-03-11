Inter'in eski sahibi ve başkanı Massimo Moratti, Radio Kiss Kiss'e konuştu. Son Milano derbisinde Milan'a 1-0 yenilen Nerazzurri'nin şu anki durumu hakkında: "Chivu'nun takımı Milan'a yenildi, iyi bir performans gösterip şampiyonluğu kazanmak için yeterli bir avantaja sahip, ancak şunu söylemeliyim ki artık koşmaya başlamaları gerekiyor. Çünkü fiziksel olarak bir düşüş gördüm ve şampiyonluğu kazanmak için performanslarını iyileştirmeleri gerekecek."
Getty Images
Çeviri:
Moratti açıkladı: "Napoli'yi devralıp yeniden canlandırmamı teklif ettiler"
Moratti daha sonra Napoli'nin geçmişiyle ilgili ilginç bir anekdotu, özellikle de 2004 yılında kulübün iflas ettiği yılı anlatıyor: "Kulüp iflas ettiğinde, bir Serie A başkanı beni arayarak kulübü devralıp yeniden canlandırmamı önerdi. Ancak ben bunu bir müdahale, bir şehre ve bir meydana saygısızlık olarak gördüm, çünkü bu kulübün yönetimini Aurelio De Laurentiis başkanının yaptığı gibi devralacak birini hak ediyordu."
