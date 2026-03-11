Moratti açıkladı: "Napoli'yi devralıp yeniden canlandırmamı teklif ettiler"

Moratti daha sonra Napoli'nin geçmişiyle ilgili ilginç bir anekdotu, özellikle de 2004 yılında kulübün iflas ettiği yılı anlatıyor: "Kulüp iflas ettiğinde, bir Serie A başkanı beni arayarak kulübü devralıp yeniden canlandırmamı önerdi. Ancak ben bunu bir müdahale, bir şehre ve bir meydana saygısızlık olarak gördüm, çünkü bu kulübün yönetimini Aurelio De Laurentiis başkanının yaptığı gibi devralacak birini hak ediyordu."