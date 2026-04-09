Mısır'dan Suudi Arabistan'a... Hakem kararı, Al-Ahli'nin ligdeki hayallerini sona erdirdi mi?

Belki de iki takımın içinde bulunduğu bu zor durum, kulüp yönetimlerini sert bir açıklama yayınlamaya itti; bu açıklamada, iki maçta yaşanan hakem hatalarını eleştirdiler ve olayların soruşturulmasını talep ettiler.

İki kulübün açıklamalarının ortak noktası, maç hakemi ile video hakemleri arasında geçen konuşmaların kaydının dinlenmesini talep etmeleriydi.

Bu açıklamalar, kulüplerin yetkilileri tarafından sert bir saldırı ile eşlik edildi. Mısır'ın Al Ahly kulübünün futbol sorumlusu Sayed Abdelhafiz, hakem Mahmoud Wafa'yı eleştirerek, takımın başarısızlığından onu sorumlu tuttu.

Aynı durum Suudi kulübünde de yaşandı. İngiliz forvet Ivan Toney ve Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno, dördüncü hakemin kendilerinden lig yerine Asya Şampiyonası'na odaklanmalarını istediğini iddia etti. Bu iddiayı, takımın Alman teknik direktörü Matthias Jaissle de doğruladı.