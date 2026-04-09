Mısır'dan Suudi Arabistan'a... Hakem kararı, Al-Ahli'nin ligdeki hayallerini sona erdirdi mi?

Geçen Salı günü, Mısır Ligi'nin şampiyonluk grubu ilk turunda Al-Ahly, Ceramica Cleopatra ile 1-1 berabere kaldı.
Bu, Al Ahly'nin Mısır Ligi'nde üst üste ikinci mağlubiyetiydi. Takım, şampiyonluk grubu başlamadan önceki son lig turunda Tala'a El-Gaish'e 1-2 yenilmişti.
"Kırmızı Dev", Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Tunuslu Taraji'ye gidiş-dönüş toplamda 2-4 yenilerek çeyrek finalde elendikten sonra da olumsuz sonuçlar almaya devam etti.
24 saatten az bir süre sonra, diğer Al Ahli takımı da Suudi Arabistan Ligi'nin 29. haftasında, Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda Al-Fayha ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.
Bu, Al-Ahli'nin Suudi Ligi'ndeki son 3 maçında yaşadığı ikinci mağlubiyetti; takım, ligin 26. haftasında Al-Qadisiyah'a da yenilmişti.
Buna ek olarak, Al-Ahli, normal ve uzatma sürelerinde 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında Al-Hilal'e yenilerek Khadim Al-Haramain Kupası'ndan yarı finalde elendikten sonra da kötü gidişatını sürdürdü.