Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League

Mısır'dan Suudi Arabistan'a... Hakem kararı, Al-Ahli'nin ligdeki hayallerini sona erdirdi mi?

Son saatlerde iki takım da son derece benzer koşullarla karşı karşıya

Arap dünyasındaki futbolseverler, özellikle Mısır ve Suudi Arabistan'da, lig şampiyonluğu için kızışan rekabet ve maçlarda yaşanan sürprizler nedeniyle heyecan dolu 48 saat geçirdi.

Ancak son iki günün en önemli olayı, hem Nil Ligi'nde hem de Roshen Ligi'nde heyecan verici bir beraberlikle sonuçlanan maçların ardından Al Ahli kulübüne ait oldu.

  • Yeni bir aksaklık

    Geçen Salı günü, Mısır Ligi'nin şampiyonluk grubu ilk turunda Al-Ahly, Ceramica Cleopatra ile 1-1 berabere kaldı.

    Bu, Al Ahly'nin Mısır Ligi'nde üst üste ikinci mağlubiyetiydi. Takım, şampiyonluk grubu başlamadan önceki son lig turunda Tala'a El-Gaish'e 1-2 yenilmişti.

    "Kırmızı Dev", Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Tunuslu Taraji'ye gidiş-dönüş toplamda 2-4 yenilerek çeyrek finalde elendikten sonra da olumsuz sonuçlar almaya devam etti.

    24 saatten az bir süre sonra, diğer Al Ahli takımı da Suudi Arabistan Ligi'nin 29. haftasında, Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda Al-Fayha ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

    Bu, Al-Ahli'nin Suudi Ligi'ndeki son 3 maçında yaşadığı ikinci mağlubiyetti; takım, ligin 26. haftasında Al-Qadisiyah'a da yenilmişti.

    Buna ek olarak, Al-Ahli, normal ve uzatma sürelerinde 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında Al-Hilal'e yenilerek Khadim Al-Haramain Kupası'ndan yarı finalde elendikten sonra da kötü gidişatını sürdürdü.

    • Reklam

  • Tartışmalı tahkim kararları

    Al-Ahly'nin Mısır ve Suudi liglerinde başına gelenlerin ortak noktası, bunların tartışmalı hakem kararlarının ardından gerçekleşmiş olmasıdır; özellikle de uzatma süresinin son dakikalarında.

    Mısır ligindeki maçta, uzatma dakikalarında top Seramica Cleopatra'nın savunma oyuncusu Ahmed Hani'nin eline çarptı, ancak hakem Mahmoud Wafa penaltı kararı vermedi.

    Wafa, video hakem Mahmoud Ashour tarafından çağrılmasına rağmen penaltı kararı vermeme konusunda ısrar etti ve maç 1-1 berabere sona erdi.

    Aynı sahne Suudi Ligi maçında da tekrarlandı. Al-Fayha'nın savunma oyuncusu Villanueva'nın eline, takım arkadaşı Chris Smalling'in topu uzaklaştırma girişimi sırasında top çarptı, ancak hakem Muhammed Al-Sama'il penaltı kararı vermedi.

    Al-Ahli oyuncularının yoğun baskısının ardından Al-Samael tekrar VAR'a başvurdu, ancak kararından vazgeçmedi ve penaltı kararı vermemeyi tercih etti.

    Ancak bu, maçtaki tek tartışmalı durum değildi. Al-Ahli oyuncuları, bu penaltıdan önce iki penaltı daha talep etmişlerdi, ancak El-Samael bunları da reddetmişti.

  • Uzak bir hayal

    Tik taklar, Al-Ahly'nin hem Mısır'da hem de Suudi Arabistan'da lig şampiyonluğu yarışındaki konumunu zorlaştırdı.

    Al-Ahly'nin puanı 41'de kaldı ve Mısır ligi sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Lider Zamalek'in 5 puan gerisinde ve ikinci sıradaki Pyramids'in 2 puan gerisinde bulunuyor. Pyramids ise bir maç daha az oynamış durumda.

    Al-Ahly'nin Mısır ligi şampiyonluğunu kazanma şansı artık kendi elinde değil; kalan beş haftada tüm maçlarını kazanması ve rakiplerinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

    Aynı durum Al-Ahli Jeddah için de geçerli. Takım 66 puanda kalarak Suudi Ligi sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Bir maç eksiği olan lider Al-Nassr'ın 4 puan gerisinde ve ikinci sıradaki Al-Hilal'in 2 puan gerisinde.

    Mısır'ın Al Ahly'si gibi, "Al Raqi"nin de Suudi Ligi şampiyonluğu şansı artık kendi elinde değil; tüm maçlarını kazanması ve önümüzdeki altı turda rakiplerinin de puan kaybetmesini beklemesi gerekecek.

  • Sert açıklama

    Belki de iki takımın içinde bulunduğu bu zor durum, kulüp yönetimlerini sert bir açıklama yayınlamaya itti; bu açıklamada, iki maçta yaşanan hakem hatalarını eleştirdiler ve olayların soruşturulmasını talep ettiler.

    İki kulübün açıklamalarının ortak noktası, maç hakemi ile video hakemleri arasında geçen konuşmaların kaydının dinlenmesini talep etmeleriydi.

    Bu açıklamalar, kulüplerin yetkilileri tarafından sert bir saldırı ile eşlik edildi. Mısır'ın Al Ahly kulübünün futbol sorumlusu Sayed Abdelhafiz, hakem Mahmoud Wafa'yı eleştirerek, takımın başarısızlığından onu sorumlu tuttu.

    Aynı durum Suudi kulübünde de yaşandı. İngiliz forvet Ivan Toney ve Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno, dördüncü hakemin kendilerinden lig yerine Asya Şampiyonası'na odaklanmalarını istediğini iddia etti. Bu iddiayı, takımın Alman teknik direktörü Matthias Jaissle de doğruladı.

  • Teknik gerileme

    Hakem hatalarını bir kenara bırakırsak, her iki takım da son dönemde, özellikle sırasıyla Seramica Cleopatra ve Al-Fayha karşısında aldıkları mağlubiyetlerde, belirgin bir teknik düşüş yaşadı.

    Mısır'ın Al-Ahly takımı, yaratılan fırsatları ve ortaları golle sonuçlandırabilecek gerçek bir forvetin eksikliğinden muzdaripti. Bu, geçen yaz Filistinli forvet Wissam Abu Ali'nin ayrılmasından bu yana takımın yaşadığı bir kriz.

    Suudi Al-Ahli ise Al-Fayha karşısında önceki maçlarda sergilediği hücum gücünü gösteremedi; kulübün efsanesi Hüseyin Abdülgani de bunu kabul etti.

    Her iki takımın da teknik hatalarını gidermeye ve mümkün olduğunca düzeltmeye çalışması gerekecek. Böylece, ister Mısır'da ister Suudi Arabistan'da olsun, bu sezon lig şampiyonluğu kazanma umudunu sonuna kadar sürdürebilecekler.

