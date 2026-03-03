MİRAS: Berlin'den Doha'ya - Fransa Dünya Kupası'nda dirençliliği nasıl öğrendi?

Son düdük. 9 Temmuz 2006'da Berlin'de, Yunan trajedisinin ölüm çanı gibi çınlıyor. Bir tanrının, Zinedine Zidane'ın düşüşünü ve altın çağın acımasız sonunu teyit ediyor. Görüntü zamanda donmuş: kırmızı kart, boş bakışlar, okşanan ama asla dokunulmayan kupa.
On altı yıl sonra, 18 Aralık 2022'de Doha'da başka bir son düdük çalar. Bu düdük, elbette yenilgiyi kesinleştirir, ancak kahramanca bir yenilgiyi, neredeyse zafer gibi görkemli bir yenilgiyi. Bu düdük bir sonun mührü değil, daha çok bir hanedanın varlığını ve şaşırtıcı bir hat-trick'in kahramanı Kylian Mbappe'nin yeni kral olarak taç giymesini teyit eder.
Bu iki Dünya Kupası finali arasında Fransa, modern uluslararası futbolun en dramatik serüvenlerinden birini yaşadı. Mutlak utançtan sonsuz zafere, ölüm ve yeniden doğuşun tam bir döngüsü. Bu, dibe vurduktan sonra ruhunu titizlikle yeniden inşa eden, içindeki şeytanları kovup daha dirençli ve pragmatik yeni bir kimlik kazanan bir milli takımın hikayesidir. Artık tek bir dahinin parlaklığıyla değil, kolektifin sarsılmaz gücüyle tanımlanan bir miras.