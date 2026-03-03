Goal.com
France Legacy GFX
Naim Beneddra

Çeviri:

MİRAS: Berlin'den Doha'ya - Fransa Dünya Kupası'nda dirençliliği nasıl öğrendi?

Bu, GOAL'un 2026 Dünya Kupası'na geri sayımı kutlamak için hazırladığı özel ve podcast serisi Legacy. Her hafta, dünya futbolunu şekillendiren ülkelerin ardındaki hikayeleri ve ruhu keşfediyoruz. Bu hafta, uluslararası futbolun en dramatik hikayelerinden birini yeniden ele alıyoruz: Les Bleus'un yükselişi, düşüşü ve yeniden doğuşu. Zinedine Zidane'ın Berlin'deki kafa vuruşundan Kylian Mbappe'nin Doha'daki hat-trick'ine kadar, Fransa'nın 2006 ile 2022 arasındaki Dünya Kupası yolculuğu, çöküş ve yeniden doğuşun hikayesidir; utançtan güce dönüşen ve dirençliliğin en büyük sanatı haline geldiği bir kimlik oluşturan bir ulusun hikayesidir.

Son düdük. 9 Temmuz 2006'da Berlin'de, Yunan trajedisinin ölüm çanı gibi çınlıyor. Bir tanrının, Zinedine Zidane'ın düşüşünü ve altın çağın acımasız sonunu teyit ediyor. Görüntü zamanda donmuş: kırmızı kart, boş bakışlar, okşanan ama asla dokunulmayan kupa.

On altı yıl sonra, 18 Aralık 2022'de Doha'da başka bir son düdük çalar. Bu düdük, elbette yenilgiyi kesinleştirir, ancak kahramanca bir yenilgiyi, neredeyse zafer gibi görkemli bir yenilgiyi. Bu düdük bir sonun mührü değil, daha çok bir hanedanın varlığını ve şaşırtıcı bir hat-trick'in kahramanı Kylian Mbappe'nin yeni kral olarak taç giymesini teyit eder.

Bu iki Dünya Kupası finali arasında Fransa, modern uluslararası futbolun en dramatik serüvenlerinden birini yaşadı. Mutlak utançtan sonsuz zafere, ölüm ve yeniden doğuşun tam bir döngüsü. Bu, dibe vurduktan sonra ruhunu titizlikle yeniden inşa eden, içindeki şeytanları kovup daha dirençli ve pragmatik yeni bir kimlik kazanan bir milli takımın hikayesidir. Artık tek bir dahinin parlaklığıyla değil, kolektifin sarsılmaz gücüyle tanımlanan bir miras.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA-CARDAFP

    Titanların düşüşü

    2006 Dünya Kupası macerası bir patlama ile değil, endişe dolu bir fısıltı ile başladı. Yaşlanan ve ilhamdan yoksun olan Fransa, iki beraberlikle grup aşamasını zorlukla geçerek şampiyonluk şansına dair büyük şüpheler uyandırdı.

    Bu takım, Claude Makelele, Lilian Thuram ve özellikle Zidane gibi tecrübeli oyuncuların geri dönüşüyle batmaktan kurtuldu. Bir yıl önce uluslararası futboldan emekli olan Zidane'nin geri dönüşü, mesih gibi karşılandı. 

    Thierry Henry, "Tanrı var ve Fransız takımına geri döndü" dedi, ancak bu sözler, takımın tek bir adama neredeyse tamamen bağımlı olması gibi yapısal bir kusuru ortaya çıkardı.

    Berlin'deki Olympiastadion'da oynanan final, ustanın en mükemmel performansını sergilemesi için mükemmel bir sahne oldu. Yedinci dakikada Zidane, cesur bir Panenka penaltısıyla skoru açtı; bu çılgın hareket, onun dehası ve mutlak özgüvenini özetliyordu. Fransa maçı domine etti ve İtalya'nın savunma oyuncusu Marco Materazzi, daha sonra Les Bleus'un o akşamki üstünlüğünü açıkça kabul etti. Uzatmalarda Zidane, Gianluigi Buffon'un mucizevi bir şekilde sektirdiği güçlü bir kafa vuruşu yaptı. Bu, rüyanın gerçeğe dönüşmesi gereken andı.

    Ancak 110. dakikada Materazzi kendini yerde buldu. Onu oraya düşüren olay, topun uzağında, Zidane'nin kız kardeşi hakkında sözlü bir provokasyondu. Tepki yıldırım hızında, hayvani, İtalyan oyuncunun göğsüne şiddetli bir kafa vuruşuydu. Kırmızı kart gösterildi; Zidane'nin başı eğik bir şekilde kupanın önünden geçip soyunma odasına dönme görüntüsü, trajik yenilginin bir parçası olarak ikonik hale geldi. Liderlerini kaybeden takım psikolojik olarak çöktü ve penaltılarda yenildi.

    Tepki, ulusal bir şok hali, anında geldi. Bu hareket, Zidane'ın Fransa'daki efsanesini yok etmedi, aksine efsanesini daha da güçlü kılan bir insanlık katmanı ekledi. Ancak Fransız takımı için sonuçları çok ağır oldu. "Zidane Kuşağı" sona ermişti. Yapıyı bir arada tutabilen tek adamın ayrılması, büyük bir güç boşluğu yarattı. Kimse bayrağı devralmaya hazır değildi ve Knysna'nın tohumları Berlin sahasında ekilmiş oldu.

    • Reklam
  • FBL-WC2010-FRA-TRAINING-EXPEL-LETTERAFP

    İç patlama

    2006 sonrası dönem, yavaş ve sancılı bir çöküş dönemiydi. Euro 2008 bir fiyaskoydu; sadece bir gol atarak ilk turda elenen takım, İtalya'ya yenildikten birkaç dakika sonra teknik direktör Raymond Domenech'in canlı yayında yaptığı gerçeküstü evlilik teklifiyle son buldu. 2010 Dünya Kupası elemeleri ise, İrlanda ile oynanan play-off maçında Henry'nin meşhur eliyle gol atmasıyla lekelendi. Bu nedenle, Güney Afrika'ya giden takım meşruiyet krizi içindeydi.

    Uruguay ile sıkıcı bir beraberlik ve Meksika'ya yenilginin ardından, sportif kriz kurumsal bir krizle gölgelendi. Meksika maçının devre arasında Nicolas Anelka ve Domenech arasında şiddetli bir tartışma çıktı. L'Equipe'in manşetinde yıkıcı bir kesinlikle yer alan hakaretler fitili ateşledi ve Fransız Futbol Federasyonu (FFF) Anelka'yı kadrodan çıkarmaya karar verdi.

    20 Haziran 2010'da Fransız futbolu en karanlık sayfasını yazdı. Knysna antrenman sahasında oyuncular otobüsten inmeyi reddetti. Dışarıda dünyanın dört bir yanından gelen kameralar bu gerçeküstü sahneyi filme alırken, perdeler çekildi.

    Fitness koçu Robert Duverne öfkeyle kronometresini fırlattı ve kaptan Patrice Evra tarafından ayrılmak zorunda kaldı. Domenech, aşağılanmış bir şekilde, oyuncular tarafından yazılan bir açıklamayı basına okumak zorunda kaldı. Bu, kurumsal otoritenin tamamen çöküşü, milyoner oyuncuların Dünya Kupası'nın ortasında isyan ettiği eşi görülmemiş bir başkaldırıydı.

    İlk turda elenmek sadece bir formaliteydi ve Fransa utanç içinde evine döndü. Sporla ilgili bir konuda nadir görülen bir parlamento soruşturması başlatıldı ve Fransız takımı, işlevsizliğin ve bencilliğin sembolü olarak tüm dünyanın alay konusu oldu. Bu travma, Fransızların kolektif ruhunda yıllarca iz bırakacaktı. Knysna'da olanlar sporu aşan bir olaydı; tüm sistemin iflasıydı.

  • Spain v France - UEFA EURO 2012 Quarter FinalGetty Images Sport

    İmkansız yeniden doğuş

    Laurent Blanc, harap bir takım devraldı. Domenech'in yerine acilen atanan 1998 dünya şampiyonu, zehirli unsurları temizlemek ve bir nebze de olsa saygınlığı geri kazanmakla görevlendirildi.

    Knysna olayının başrol oyuncularından hiçbirinin geri çağrılmayacağını vurgulayarak güçlü bir jestle işe başladı. Ancak Blanc kısa sürede başka bir fırtınayla karşı karşıya kaldı: "Kota skandalı". Ortaya çıkan bilgiler, FFF'nin antrenman merkezlerinde çift vatandaşlığa sahip oyuncuların sayısını sınırlamayı düşündüğünü ortaya koydu. Bu hassas tartışma, çeşitliliğin savunucusu olduğu iddia edilen Fransız futbolunun temellerini sarsmıştı.

    Ukrayna ve Polonya'da düzenlenen Euro 2012, bir sınav niteliğindeydi. Önemli oyuncularını kaybeden Fransa, çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı. Ancak, dünya şampiyonu ve iki kez Avrupa şampiyonu olan İspanya'ya yenilmesi, projenin sınırlarını ortaya çıkardı.

    Blanc, gemiyi zirveye yöneltmeden dengede tutmuştu. Performansı saygıdeğerdi, ancak yeterli değildi. Fransa'nın sadece yangınları söndürmekle kalmayıp, temelleri yeniden inşa edebilecek bir adama ihtiyacı vardı.

  • FBL-WC2014-FRA-JPN-FRIENDLYAFP

    Mimar

    Temmuz 2012'de Didier Deschamps Fransa milli takımının teknik direktörlüğüne atandı. Bu seçim neredeyse kaçınılmaz görünüyordu. 1998'de dünya şampiyonu ve 2000'de Avrupa şampiyonu olan Deschamps, liderlik ve kazanma mentalitesini temsil ediyordu. Ancak aynı zamanda tartışmalı bir figürdü. Eski bir defansif orta saha oyuncusu olan Deschamps, uzun süredir alay konusu oluyordu. Özellikle Eric Cantona, onu "su taşıyıcısı" olarak adlandırmış, parlamadan kirli işleri yapan işçi olarak tanımlamıştı.

    Ancak tam da bu işçi zihniyeti, kolektifin hizmetine sunulan bu ego, Deschamps'ı Knysna sonrası Fransa için ideal profil haline getirdi.

    Deschamps, grup uyumunun her şeyden önemli olduğu vizyonunu hemen dayattı. Dokunulmaz yıldızlar yoktu, sapkın davranışlara hoşgörü gösterilmiyordu. Bazı puristler tarafından takdir edilen güzel futbolu aramıyordu. Yenilmesi zor, hem acı çekebilen hem de uyum sağlayabilen sağlam takımlar kurdu. Pragmatizmi ona eleştiri getirdi, ancak o umursamadı; sadece sonuçlar önemliydi.

    2014 Brezilya Dünya Kupası, Deschamps'ın ateşten vaftizi oldu. Yenilenmiş ve hırs dolu Fransa, grup aşamasında hücum oyunuyla etkileyiciydi. Karim Benzema, Antoine Griezmann ve Paul Pogba gibi genç yeteneklerin enerjisiyle desteklenerek, mavi formayla nihayet zirveye ulaşmıştı. Ancak çeyrek finalde Almanya'ya yenilen Fransa, hayal kırıklığı yaşadı, ancak değerlendirme umut vericiydi. İvme kazanılmıştı.

  • Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    Dayanıklılık testi

    Fransa'da düzenlenen Euro 2016, altın bir fırsat olduğu kadar, aynı zamanda büyük bir tuzak da oluşturuyordu. Medya baskısı çok yoğundu ve tüm ülke kendi sahasında şampiyonluk bekliyordu.

    Deschamps takımı demir yumrukla yönetti. Hatem Ben Arfa ve Benzema gibi disiplinsiz oyuncuları kadrodan çıkardı. Benzema, Fransa'nın manşetlerini süsleyen Mathieu Valbuena seks kaseti şantaj skandalına karışmıştı. Teknik direktör, bireysel yeteneklerden çok istikrarı ön planda tuttu.

    Takımın performansı finale kadar kontrol altındaydı. Fransa, İrlanda, İzlanda ve en önemlisi yarı finalde Almanya'yı eledi. Stade de France stadyumu coşkuyla doluydu, ancak Portekiz ile oynanan final kabusa dönüştü. Cristiano Ronaldo ilk yarıda sakatlık nedeniyle oyundan çıktı, ancak uzatmalarda Eder'in golüyle Portekiz galibiyeti elde etti. Fransa'nın 10 yıl içinde üçüncü kez finalde yenilgisi büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

    Ancak 2006'dan farklı olarak, bu yenilgi çöküşe yol açmadı. Takım zihinsel güç ve direnç gösterdi. Deschamps'ın attığı temeller sağlamdı ve dağılmadan darbeleri absorbe etme kapasitesi, grup uyumu için yaptığı yılmaz çalışmanın meyvesiydi. Fransa, gelecek için hazırdı.

  • TOPSHOT-FBL-NATIONS-FRA-NEDAFP

    Pragmatizmin yüceltilmesi

    2018 Rusya Dünya Kupası, Deschamps'ın başyapıtıydı. Estetik eksikliği nedeniyle sık sık eleştirilen ve "çirkin" olarak nitelendirilen yaklaşımı, acımasızca etkili oldu.

    Fransa, top hakimiyetinden vazgeçti (ortalama sadece %49 ile turnuvada 20. sırada yer aldı) ve boşlukları ortadan kaldırmak ve yıkıcı kontra ataklar başlatmak için tasarlanmış kompakt bir savunma bloğu tercih etti. Bu sistem, oyuncularına göre özel olarak tasarlanmıştı: N'Golo Kante ve Blaise Matuidi'nin yorulmak bilmeyen çalışması, Pogba'nın vizyonu, Olivier Giroud'un pivot oyunu ve hepsinden önemlisi Griezmann ve genç yetenek Mbappe'nin yıkıcı hızı.

    Eleme turları taktiksel yönetimin bir örneğiydi: Arjantin'e karşı kontrollü kaos (4-3); Uruguay'a karşı kontrol (2-0); Belçika'ya karşı demir disiplin (1-0) ve Hırvatistan'a karşı finalde klinik verimlilik (4-2).

    Bu zafer, eleştirenleri "yenilmesi çok zor" bir takım kurma konusundaki takıntısının doğru olduğunu kanıtlayarak susturan baş pragmatist Deschamps ve dünya sahnesine patlayan yeni süperstar Mbappe dahil olmak üzere birçok kişiye aitti. Ancak her şeyden önce, bu kolektifin zaferiydi.

    Bunun sembolü Giroud'du. Sistem için vazgeçilmez olan Giroud, önceki nesillerin bireycileri için düşünülemez bir fedakarlık yaparak turnuva boyunca tek bir gol bile atmadı.

    2018 zaferi sadece sportif bir zafer değil, ideolojik bir zaferdi. Kolektifin bireye karşı intikamı, birleşik ve disiplinli bir takımın, bir araya gelmemiş yeteneklerin topluluğundan daha yükseğe çıkabileceğinin kanıtıydı. Knysna için nihai intikamdı.

  • FBL-WC2022-EUR-QUALIFIER-FRA-KAZAFP

    Yeni durumu yönetme

    2018'deki zafer tesadüf değildi. Bu zafer, Paris bölgesinde bulunan Clairefontaine'deki Ulusal Futbol Enstitüsü'nün en değerli parçası olan olağanüstü bir gelişim sisteminin meyvesiydi. Bu eğitim ve gelişim merkezi, küresel bir referans haline geldi.

    Teknik olarak eksiksiz, taktiksel olarak zeki ve çok yönlü oyuncular yetiştirmeye odaklanan FFF'nin felsefesi, eşsiz bir yetenek havuzu yaratmıştır. Bu, Fransa'nın Dünya Kupası'ndan hemen önce Pogba, Kante veya Benzema gibi dünya çapında birkaç oyuncuyu kaybetmesine rağmen yine de finale yükselebilmesini açıklamaktadır.

    2018 yılı bir dahinin ortaya çıkışını ortaya çıkardıysa, sonraki yıllar bir hükümdarın gelişini teyit etti. Fransa'nın en genç Dünya Kupası golcüsü ve finalde gol atan tarihin en genç ikinci oyuncusu (Pele'den sonra) olan Mbappe, bir keşiften tartışmasız bir liderliğe yükseldi. 2022 Dünya Kupası finalinde attığı hat-trick, neredeyse tek başına uzatmaya götürdü ve büyüklerin varisi olarak statüsünü kesinleştirdi.

    Ancak Deschamps dönemi, Benzema serüveni olmadan anlatılamaz. 2015'te Valbuena'nın karıştığı seks kaseti skandalının ardından Deschamps, kadro dengesini önceliklendirerek en yetenekli forvetinden vazgeçme cesur kararını verdi. Pragmatik bir hikaye dönüşüyle, Benzema'yı 2021 Avrupa Şampiyonası için geri çağırdı ve Real Madrid'deki olağanüstü performansını takdir etti, ancak forvet 2022 Dünya Kupası'ndan hemen önce sakatlandı ve çelişkili olayların yarattığı yeni tartışmaların ortasında tartışmalı koşullar altında kadrodan ayrıldı.

    Bu olay, Deschamps'ın yönetimindeki temel paradoksu ortaya koyuyor: Zafer söz konusu olduğunda ilkelerin çiğnenebileceği uyarlanabilir pragmatizm.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Tam daire

    2022 Dünya Kupası, dünya şampiyonu neslinin sonunu işaret etti. Turnuva sonrası Hugo Lloris ve Raphael Varane gibi önemli oyuncuların uluslararası futboldan emekli olması, ardından Giroud'un da emekli olmasıyla "Griezmann Nesli" resmi olarak sona erdi. Aynı zamanda, turnuva yeni neslin iktidarı ele geçirdiğini de teyit etti. Aurelien Tchouameni gibi oyuncular kendilerini takımın temel direkleri olarak kanıtladılar ve sorunsuz bir geçiş ve mükemmelliğin devamını sağladılar.

    Lionel Messi'nin Arjantin'iyle oynanan 2022 finali, Berlin'e mükemmel bir karşıtlık oluşturdu. 2-0 geride ve 80 dakika boyunca tamamen ezilen Fransa, pes etmedi. Liderini kaybettikten sonra çöken 2006 takımının aksine, olağanüstü Mbappe'nin coşkusuyla harekete geçen 2022 kadrosu, final tarihinin en muhteşem geri dönüşlerinden birini gerçekleştirdi. Bu direnç, bu içgüdüsel yenilgi reddi, Deschamps döneminin en önemli özelliğidir. Knysna'nın cehenneminde ve Euro 2016'nın gözyaşlarında şekillenen zihinsel dayanıklılıktır.

    Deschamps'ın nihai değerlendirmesi bir mimarınkine benziyor. Ulusal bir utanç haline gelen, ahlaki çürüme içindeki bir takımı devraldı ve onu küresel bir güç haline getirdi. Bir dünya şampiyonluğu, iki final ve bir Uluslar Ligi zaferi ile rekoru onu en büyük uluslararası teknik direktörler arasında yerini aldı. Güzel futbolun filozofu olarak değil, kazanan makinelerin mimarı olarak hatırlanacak.

    Tarih, bir döngü tamamlamak üzere gibi görünüyor. Deschamps, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra görevinden ayrılacağını açıkladı ve onun yerine geçecek kişi olarak Zidane'ın gölgesi beliriyor. Bu hipotez o kadar doğal ki, Deschamps'ın kendisi de bunu doğruladı. Simetri mükemmel olurdu: Berlin'deki trajik ayrılışı ile 16 yıllık kaos ve yeniden yapılanma döngüsünü başlatan adam, bugün, geride bıraktığı küllerden doğan istikrarlı hanedanlığı miras almak için en uygun konumda.

    Deschamps'ın en büyük mirası ikinci yıldız olmayabilir, ancak dayanıklılığın kurumsallaşması olabilir. Bir dahinin ruh haline bağlı kırılgan bir kültürü, acı çekme ve mücadele etme yeteneğinin ikinci bir doğa haline geldiği kolektif bir DNA ile değiştirdi. Les Bleus döneminin devam edebilmesi için, halefine miras bırakacağı şey bu sessiz güçtür.

