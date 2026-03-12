Milan, Sacchi: "Leao uyanmalı. Böylece Allegri başarıya ulaşabilir"

"Elbette, yedi puanlık farkı kapatmak kolay değil: üç maç gerekiyor ve bu kolay değil çünkü Rossoneri'nin hepsini kazanması ve Inter'in sadece bir puan alması gerekiyor. Ancak Inter'in tek bir görevi var: puan almak ve farkı korumak. Şampiyonluk, geriye kalan tek hedef ve bu nedenle nerazzurri bu hedefe ulaşmak için canlarını dişlerine takacaklar. Ancak itiraf etmeliyim ki, sezonun diğer dönemlerine kıyasla biraz düşüşte olduklarını gördüm. Belki de bu, eksikliklerden kaynaklanıyor, ya da belki de eskisi kadar kararlı ve etkili değiller."