Milan, Sacchi: "Leao uyanmalı. Böylece Allegri başarıya ulaşabilir"

Milan'ın eski teknik direktörü ve İtalya milli takımının eski teknik direktörü Arrigo Sacchi, Gazzetta dello Sport gazetesinde Inter ve Milan arasındaki şampiyonluk mücadelesini analiz etti. 

Eski teknik direktör ve şu anda futbol yorumcusu olan Sacchi'ye göre, Massimiliano Allegri'nin liderliğindeki Rossoneri'nin şampiyonluğu kazanma şansı oldukça yüksek. Ancak bunun için Chivu'nun takımının, geçmişteki "kararlılığından" uzaklaşan birçok oyuncuyla ikna edici olmaya devam etmemesi ve Rafael Leao'nun uyanması gerekiyor.

  • ALLEGRI'NİN İPLERİNDE ŞAMPİYONLUK

    "Milan, şampiyonluk yarışına tam anlamıyla geri dönme ve hatta şampiyonluğu kazanma şansına sahip. Çok sağlam bir takım yapısı var ve derbi galibiyeti tüm ortama kesinlikle heyecan kattı. Bu başarı Allegri'nin takımının yapabileceği bir şey."
  • INTER DÜŞÜŞTE VE DAHA AZ KARARLI

    "Elbette, yedi puanlık farkı kapatmak kolay değil: üç maç gerekiyor ve bu kolay değil çünkü Rossoneri'nin hepsini kazanması ve Inter'in sadece bir puan alması gerekiyor. Ancak Inter'in tek bir görevi var: puan almak ve farkı korumak. Şampiyonluk, geriye kalan tek hedef ve bu nedenle nerazzurri bu hedefe ulaşmak için canlarını dişlerine takacaklar. Ancak itiraf etmeliyim ki, sezonun diğer dönemlerine kıyasla biraz düşüşte olduklarını gördüm. Belki de bu, eksikliklerden kaynaklanıyor, ya da belki de eskisi kadar kararlı ve etkili değiller."

  • OLUMSUZ DÖNGÜDEN ÇIKMAK SORUN OLACAK

    "Kötü bir seriye girmek çok kolaydır, ama ondan çıkmak zor olabilir. Inter'in şampiyonluğa koşmasına yardımcı olabilecek oyuncu kesinlikle Lautaro'dur. Dört forvet arasında en iyisi odur, ayrıca kaptandır, soyunma odasında dinlenen ve saygı duyulan biridir. Barella'dan biraz daha fazlasını bekliyorum, bana göre formunun zirvesinde değil."

  • LEAO UYANMALI

    "Milan'da hiç şüphem yok: kilit adam Modric, takımı döndüren ve sürükleyen kişi o. Fiziksel olarak dayanırsa, ki şu anda neden dayanmayacağını anlamıyorum, onun katkısı çok önemli olacak. Leao da uyanır ve şimdiye kadar eksik olan istikrarı yakalarsa, şampiyonluk yarışı henüz bitmiş sayılmaz."

