2026 FIFA Dünya Kupası, eleme maçlarıyla tam hızına ulaşırken, DAZN’de büyük futbol heyecanı, yeni sezona hazırlanmak üzere ilk yaz hazırlık maçlarına başlayan Serie A Enilive kulüplerinin hazırlık maçlarıyla iki katına çıkıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında, DAZN Family ve Full paketlerine abone olan herkes, aboneliklerine dahil olarak yaz dostluk maçlarının en iyilerini izleyebilecek; buna Serie A'nın dev kulüpleri Inter, Juventus, Milan, Lazio ve Roma'nın tüm maçları da dahil.
Çeviri:
Milan, Inter ve Juventus’un yaz hazırlık maçları DAZN’da
JUVENTUS İLE BAŞLIYORUZ
Yaz boyunca daha fazla karşılaşma ve diğer kulüplerin katılımıyla zenginleşecek olan yoğun bir program, taraftarları 22-23 Ağustos hafta sonu DAZN'de başlayacak 2026/27 sezonunun ilk düdüğüne kadar eşlik edecek.
DAZN'de dostluk maçları sezonunu açacak ve böylece hazırlık maçlarıyla dolu bir yazın başlangıcını yapacak olan takım, Spalletti yönetimindeki Juventus olacak. İlk uluslararası karşılaşma ise 18 Temmuz saat 15:30'da gerçekleşecek; Bianconeri kadrosu, Basel ile oynayacağı dostluk maçı için İsviçre'ye gidecek. Mart 2003’te oynanan son resmi Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından 23 yıl sonra, iki takım St. Jakob-Park’ta yeniden karşı karşıya gelecek.
MİLAN, GLASGOW’DA CELTIC İLE KARŞILAŞACAK
Milan’ın ilk maçı, 25 Temmuz’da (saat henüz belirlenmedi) Glasgow’daki Celtic Park’ta Celtic ile oynanacak: Bu maç, kulüp için “rossonera” yazının ilk randevusu olacak ve Rúben Amorim’in takımının, resmi sezonun başlangıcına kadar sürecek hazırlık maçları takvimindeki ilk maçı olacak.
INTER - KARLSRUHER
Inter ise 26 Temmuz’da Karlsruhe’deki BBBank Wildpark’ta Karlsruher SC ile karşılaşacak; maçın başlama saati 16:30 olarak belirlendi. Inter ile Karlsruher SC arasındaki maç, tarihte ilk kez oynanacak: Zira iki takım, ne resmi maçlarda ne de hazırlık maçlarında daha önce karşı karşıya gelmemişti.
AVUSTRALYA TURNESİ
Yaz takvimini zenginleştirecek olan, her ikisi de saat 13.00’te oynanacak olan sezon öncesi en çok beklenen iki karşılaşma olacak. 5 Ağustos’ta Avustralya’da Milan ve Inter, Milano Derbisi’nin cazibesini yurt dışına taşıyacak; 8 Ağustos’ta ise Juventus ve Inter, yaz hazırlık döneminde bile prestijini kaybetmeyen tarihi bir rekabeti yeniden canlandıracak.
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