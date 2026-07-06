Milan, Inter ve Juventus’un yaz hazırlık maçları DAZN’da

Yaz boyunca daha fazla karşılaşma ve diğer kulüplerin katılımıyla zenginleşecek olan yoğun bir program, taraftarları 22-23 Ağustos hafta sonu DAZN'de başlayacak 2026/27 sezonunun ilk düdüğüne kadar eşlik edecek.





DAZN'de dostluk maçları sezonunu açacak ve böylece hazırlık maçlarıyla dolu bir yazın başlangıcını yapacak olan takım, Spalletti yönetimindeki Juventus olacak. İlk uluslararası karşılaşma ise 18 Temmuz saat 15:30'da gerçekleşecek; Bianconeri kadrosu, Basel ile oynayacağı dostluk maçı için İsviçre'ye gidecek. Mart 2003’te oynanan son resmi Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından 23 yıl sonra, iki takım St. Jakob-Park’ta yeniden karşı karşıya gelecek.