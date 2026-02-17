Mikel Arteta, Arsenal'in sakatlıkların artması nedeniyle maç öncesi rutininde köklü değişiklikler yapabileceğini ima etti

Bu sorunların artması sonucunda Arteta, Arsenal'in maç öncesi rutinini yakından incelediğini itiraf etti.

Hafta ortasında Wolves ile karşılaşmadan önce bu konunun kulüp içinde incelenip incelenmediğini sorulan İspanyol teknik adam, "Evet, evet, çok ciddi bir şekilde. Çok farklıydılar. İlki, Willy'nin Liverpool maçında ayak bileğini burkmasıydı. Ardından Riccy ile ısınma sırasında çok benzer iki olay daha yaşandı.

Diğeri ise hafta ortasında dinlenen Bukayo'ydu, Kairat maçında oynamadı ve sonra Leeds maçında sakatlandı. Çok sıra dışı bir durum. Benim burada olduğum altı yıl içinde bir veya iki kez oldu ve orada dört kez oldu.

"Tabii ki bu konuyu inceliyoruz. Willy'nin durumu çok zor. Bazen bir oyuncuyu hazır olup olmadığını görmek için denemek istersiniz ve ısınma buna bir fırsat sunar. Bukayo'nun durumu çok rastgele çünkü ısınmada bunun olabileceğine dair hiçbir belirti veya işaret vermedi. Durum bu, bundan ders çıkarmalıyız."