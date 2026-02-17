Getty Images Sport
Mikel Arteta, Arsenal'in sakatlıkların artması nedeniyle maç öncesi rutininde köklü değişiklikler yapabileceğini ima etti
Arsenal'in ısınma sorunları
İtalyan savunma oyuncusu, 2025-26 sezonunda ikinci kez ısınma sırasında sakatlandı ve FA Cup'ta Wigan ile oynanacak maçın ilk on birinden çekildi. Aralık ayında Brighton ile oynanan Premier League maçında da benzer bir kas problemi nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalmıştı. Aynı kader Şubat ayı başında Leeds ile oynanan lig maçı öncesinde Bukayo Saka'nın başına geldi, William Saliba ise Ağustos ayında Liverpool ile oynanan maç öncesinde ayak bileği problemi yaşadı.
Arsenal ısınma sorunlarını ele alacak
Bu sorunların artması sonucunda Arteta, Arsenal'in maç öncesi rutinini yakından incelediğini itiraf etti.
Hafta ortasında Wolves ile karşılaşmadan önce bu konunun kulüp içinde incelenip incelenmediğini sorulan İspanyol teknik adam, "Evet, evet, çok ciddi bir şekilde. Çok farklıydılar. İlki, Willy'nin Liverpool maçında ayak bileğini burkmasıydı. Ardından Riccy ile ısınma sırasında çok benzer iki olay daha yaşandı.
Diğeri ise hafta ortasında dinlenen Bukayo'ydu, Kairat maçında oynamadı ve sonra Leeds maçında sakatlandı. Çok sıra dışı bir durum. Benim burada olduğum altı yıl içinde bir veya iki kez oldu ve orada dört kez oldu.
"Tabii ki bu konuyu inceliyoruz. Willy'nin durumu çok zor. Bazen bir oyuncuyu hazır olup olmadığını görmek için denemek istersiniz ve ısınma buna bir fırsat sunar. Bukayo'nun durumu çok rastgele çünkü ısınmada bunun olabileceğine dair hiçbir belirti veya işaret vermedi. Durum bu, bundan ders çıkarmalıyız."
Gunners maç öncesi rutinini kaldırabilir
Arteta, Arsenal'in geleneksel ısınmayı tamamen kaldırmasının bile mümkün olduğunu, bunun radikal bir önlem olacağını belirtti.
"Ben de bir oyuncuydum ve belirli rutinleri severiz, bu şekilde vücudunuza 'geliyor, geliyor, geliyor' dersiniz," diye devam etti. "Bunu değiştirmek bazen zor olabilir. Bu gerçekten incelenmesi gereken bir konu. Isınmayı yapmazsak ne olur? Çünkü o zaman, devre arasında neredeyse 15 dakika otururuz ve ikinci yarıda tam gaz devam ederiz. Belki de bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur."
Arteta sakatlıklardan korktuğu için ayrıldı
Gunners'ın teknik direktörü, ısınma sırasında yaşanan son sakatlıkların her maçta tekrarlanabileceği endişesini uyandırdığını, ancak bu deneyimlerden ders aldığını belirtti. "Vücudumda bunun daha fazla farkında olduğumu hissedebiliyorum" diye ekledi. Ofisteyken kapımın açıldığını duyduğum anda, biri içeri girdiğinde, 'hayır, lütfen' diyorum, çünkü bu çok hassas bir an.
"Riccy'yi Bukayo ile değiştirdiğinizde, oyun planında birçok şeyi değiştirmek zorundasınız: pozisyonlar, birçok şey farklılaşıyor ve bunu yapmak için iki dakikanız var.
"Bu sizi daha iyi bir koç yapar, çünkü 'ya eğer, ya eğer' diye düşünmek zorundasınız ve maçtan hemen önce ve maç sırasında daha fazla 'ya eğer' durumu olur, bu yüzden daha hazırlıklı olmanız gerekir."
Arteta, Çarşamba akşamı ligde alt sıradaki takımın üst sıradaki takımı ağırlayacağı maçta, takımının Wolves'a konuk olacağı maç öncesinde herhangi bir sakatlık yaşanmamasını umuyor.
