Getty Images Sport
Çeviri:
Michael Carrick, Man Utd savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in yeni sakatlığı nedeniyle Everton galibiyetini kaçırmasının ardından son durumu açıkladı
Martinez yokken Man Utd kazandı
Merseyside'daki zafer, Benjamin Sesko'nun son dakikada attığı golle garantilendi ve Carrick'in göreve gelmesinden bu yana United'ın 18 puanlık bir seride 16 puan topladığı olağanüstü bir performans sergilendi. Ancak, uzun süreli ACL sakatlığından döndükten sonra ilk 11'in vazgeçilmez ismi haline gelen Martinez'in kaybı, bu performansı gölgede bırakma tehlikesi yarattı. United kaynakları, savunma oyuncusunun baldırında bir sorun olduğunu ve bu sorunun onu iki haftaya kadar sahalardan uzak tutabileceğini, dolayısıyla Crystal Palace ile yapılacak maçta forma giyemeyebileceğini doğruladı.
- Getty Images Sport
Carrick, Martinez'in yokluğunu açıklıyor
Maç öncesinde Sky Sports'a konuşan Carrick, eski Ajax oyuncusunun antrenman haftasında yeni bir sakatlık geçirdiğini doğruladı: "Evet, maalesef hafta içinde bir sakatlık geçirdi. Çok ciddi bir şey gibi görünmüyor, ama şu anda bununla uğraşıyoruz, bu yüzden bu akşam oynayamayacak. Licha [Martinez] bizim için açıkça iyi iş çıkardı ve bu durum hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak Leny [Yoro] oyuna girdi ve West Ham maçında özellikle iyi bir performans gösterdi, bu yüzden Leny oyuna girecek ve biz de ilerlemeye çalışacağız."
Geçici teknik direktör beklentileri yönetmeye çalıştı, ancak bu aksiliklerin uzun vadeli olmayacağı konusunda iyimserliğini korudu. Teknik direktörün Yoro'yu Harry Maguire ile birlikte ilk 11'de oynatma kararı, Red Devils'ın neredeyse bir yıldır ilk kez bir Premier League deplasman maçında gol yememesini sağlayarak, savunmadaki acil sorunları giderdi.
Old Trafford'da artan sakatlık listesi
Martinez, Carrington'daki kalabalık tedavi odasına katılırken, United birçok önemli pozisyonda zaten eksiklik yaşıyor. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Matthijs de Ligt, devam eden sırt problemi nedeniyle önemli bir eksiklik olmaya devam ederken, Mason Mount ve Patrick Dorgu da şu anda kadroda yer alamıyor. Bu durum, 12 ay önce geçirdiği ağır ACL sakatlığının ardından Kasım ayında geri döndüğünden bu yana tüm turnuvalarda 15 maç üst üste forma giyen Martinez için özellikle acı verici.
Arjantinli oyuncunun fiziksel sorunları, 2023'te ayak kırığı nedeniyle ameliyat geçirdiği için United taraftarları için endişe kaynağı haline geliyor. Carrick'in ilk değerlendirmesi, şu anki baldır sorununun önemsiz olduğunu gösterse de, sağlık ekibi son zamanlarda uzun süre sahalardan uzak kalan bir oyuncuyu aceleyle sahaya döndürmekten çekinecektir. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı kızışırken, Martinez gibi bir lideri herhangi bir süre için kaybetmek, kulübün savunma istikrarı için önemli bir darbe olmaya devam ediyor.
- AFP
United, geçici teknik direktör yönetiminde yenilmezliğini sürdürüyor
Sakatlık sorunlarına rağmen, Carrick dönemi eleştirilere meydan okumaya devam ediyor, çünkü United sezonun başlarında sık sık eksik olan dirençli bir tavır sergiliyor. Pazartesi gecesi gelen dönüm noktası, mevcut teknik kadro altında maçların son dakikalarında uzman olarak ün salmış süper yedek Sesko'dan geldi. Bu üç puan, United'ı rakipleri Chelsea ve Liverpool'un önüne geçirdi ve Newcastle ile St James' Park'ta oynanacak maçın da dahil olduğu yoğun Mart programı öncesinde olumlu bir hava yarattı.
Genç kaleci Senne Lammens'in performansı da övgü topladı. Belçikalı kaleci, dar bir üstünlüğü korumak için birkaç dünya klasmanında kurtarış yaptı. United, bu Pazar günü Old Trafford'da Crystal Palace'ı ağırlayacak, ancak Martinez'in yine forma giyemeyeceği tahmin ediliyor. Kulübün FA Cup'tan erken elenmesi, Mart ortasında 11 günlük uzun bir ara vermesi nedeniyle bir umut ışığı oluşturuyor. Bu ara, Martinez de dahil olmak üzere birinci takım kadrosuna sezonun son sprintine tam olarak hazır hale gelmek için gerekli zamanı sağlayacaktır.
Reklam