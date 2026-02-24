Michael Carrick, Man Utd savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in yeni sakatlığı nedeniyle Everton galibiyetini kaçırmasının ardından son durumu açıkladı

Maç öncesinde Sky Sports'a konuşan Carrick, eski Ajax oyuncusunun antrenman haftasında yeni bir sakatlık geçirdiğini doğruladı: "Evet, maalesef hafta içinde bir sakatlık geçirdi. Çok ciddi bir şey gibi görünmüyor, ama şu anda bununla uğraşıyoruz, bu yüzden bu akşam oynayamayacak. Licha [Martinez] bizim için açıkça iyi iş çıkardı ve bu durum hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak Leny [Yoro] oyuna girdi ve West Ham maçında özellikle iyi bir performans gösterdi, bu yüzden Leny oyuna girecek ve biz de ilerlemeye çalışacağız."

Geçici teknik direktör beklentileri yönetmeye çalıştı, ancak bu aksiliklerin uzun vadeli olmayacağı konusunda iyimserliğini korudu. Teknik direktörün Yoro'yu Harry Maguire ile birlikte ilk 11'de oynatma kararı, Red Devils'ın neredeyse bir yıldır ilk kez bir Premier League deplasman maçında gol yememesini sağlayarak, savunmadaki acil sorunları giderdi.